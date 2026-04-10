75 doanh nghiệp tham gia ngày hội tuyển dụng tại Trường Đại học Đại Nam

Sự kiện cho thấy trường đã chủ động kết nối thị trường lao động ngay trong quá trình học cho sinh viên.

Phiên giao dịch việc làm 2026 - DNU Job Fair tại trường Đại học Đại Nam thu hút hàng nghìn học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn Hà Nội (Ảnh: DNU).

Đưa thị trường lao động vào giảng đường

Sự kiện được tổ chức với sự phối hợp của UBND các phường Hà Đông, Phú Lương, Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa và Sở Nội vụ Hà Nội. Năm nay, Đại học Đại Nam là đơn vị đăng cai tổ chức.

Thay vì chờ sinh viên tìm việc sau khi tốt nghiệp, trường lựa chọn đưa doanh nghiệp đến trực tiếp giảng đường. Không gian phiên giao dịch được tổ chức như một thị trường lao động thu nhỏ, nơi các hoạt động tuyển dụng diễn ra liên tục.

Sinh viên và người lao động tham gia phỏng vấn trực tiếp, trao đổi với nhà tuyển dụng, tiếp cận các vị trí thuộc nhiều lĩnh vực từ sức khỏe, kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - kinh doanh, dịch vụ, sản xuất… đến ngôn ngữ với mức thu nhập dao động 7-30 triệu đồng/tháng.

Đại diện các bên thực hiện nghi thức khai mạc Phiên giao dịch việc làm 2026 - DNU Job Fair (Ảnh: DNU).

Doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo

Theo PGS. Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam, việc gắn đào tạo với thực tiễn là định hướng xuyên suốt của trường.

“Chúng tôi xác định đào tạo không thể tách rời thực tiễn. Sinh viên cần được tiếp cận môi trường làm việc từ sớm để hình thành năng lực nghề nghiệp ngay trong quá trình học", PGS. Đào Thị Thu Giang cho biết.

Từ cách tiếp cận này, doanh nghiệp không chỉ tuyển dụng mà còn tham gia góp ý chương trình đào tạo, tiếp nhận thực tập và đánh giá năng lực sinh viên xuyên suốt quá trình đào tạo.

Phiên giao dịch việc làm quy tụ 75 doanh nghiệp, mang đến hơn 2.000 vị trí việc làm (Ảnh: DNU).

Yêu cầu tuyển dụng đang có sự thay đổi. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến kỹ năng thực hành, thái độ làm việc và khả năng thích nghi.

Các doanh nghiệp cho biết, những ứng viên có trải nghiệm thực tế sớm thường tự tin hơn khi phỏng vấn và có khả năng bắt nhịp công việc nhanh hơn.

Không chỉ sinh viên năm cuối, nhiều sinh viên năm hai, năm ba cũng tham gia sự kiện. Việc trực tiếp quan sát và trải nghiệm quy trình tuyển dụng giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường.

Với sinh viên năm cuối, đây là cơ hội để tiếp cận doanh nghiệp và tìm kiếm việc làm trước khi tốt nghiệp.

Sinh viên được phỏng vấn 1:1 cùng các nhà tuyển dụng (Ảnh: DNU).

Kết nối đa chiều giữa nhà trường - nhà nước - doanh nghiệp

Chương trình có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; cùng chính quyền các phường Hà Đông, Phú Lương, Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa và lãnh đạo Trường Đại học Đại Nam.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiển - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông, phiên giao dịch là giải pháp thiết thực nhằm kết nối cung - cầu lao động, giúp người lao động tiếp cận việc làm nhanh hơn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đánh giá, sự kiện có ý nghĩa an sinh xã hội, đặc biệt với các nhóm lao động yếu thế.

Không chỉ tìm kiếm được các vị trí việc làm phù hợp, sinh viên DNU còn được tiếp cận doanh nghiệp, hiểu nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp ngay từ giảng đường (Ảnh: DNU).

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, chương trình còn tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT và người lao động.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trường Đại học Đại Nam tổ chức cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng”, mô phỏng quy trình tuyển dụng thực tế. Sinh viên tham gia các phần thi như giới thiệu bản thân, xử lý tình huống, trả lời phỏng vấn trước doanh nghiệp.

Hoạt động này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, đồng thời tạo cơ hội để nhà tuyển dụng tiếp cận sớm các ứng viên tiềm năng.

Sự kiện là minh chứng cho cam kết 100% sinh viên được kết nối việc làm trước khi ra trường (Ảnh: DNU).

Từ thực tiễn triển khai, khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động đang dần được rút ngắn. Việc làm không còn là câu chuyện sau tốt nghiệp, mà trở thành một phần quan trọng trong quá trình đào tạo và đồng hành cùng người học của trường Đại học Đại Nam.

DNU Job Fair 2026 cho thấy xu hướng các trường đại học chủ động hơn trong việc kết nối doanh nghiệp, qua đó mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.