6 thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang đỗ Trường Đại học Y Hà Nội

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Trường đại học Y Hà Nội (ĐH), cho biết có 6 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang đỗ vào trường năm 2026.

Trong số đó, có 2 em trúng tuyển diện xét tuyển thẳng vào ngành Y khoa và Răng hàm mặt, 2 thí sinh trúng tuyển vào ngành Khúc xạ nhãn khoa bằng điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với điểm thi tốt nghiệp THPT, có 1 em trúng tuyển ngành Tâm lý học khi xét tổ hợp D10 (toán, địa, tiếng Anh) với điểm xét tuyển 26,2 (được cộng 1,5 điểm vì có IELTS 8.0, cộng điểm khu vực), 1 thí sinh trúng tuyển ngành dinh dưỡng bằng tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh).

Thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại lần 2 (Ảnh: Mỹ Hà).

Trước đó, có 41 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội với 95 nguyện vọng xét tuyển.

Thông báo chiều qua của nhiều trường đại học lớn, một số thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang đỗ vào các trường này bằng nhiều phương thức.

Theo đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân, ở đợt xét tuyển bổ sung, có 126 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng.

Trong số này, có 20 em đủ điều kiện trúng tuyển, bao gồm 2 em trong diện tuyển thẳng. Còn lại, các thí sinh khác đều trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp (không xét thuần túy dựa vào điểm tốt nghiệp THPT).

Sau lọc ảo lần 2, có 31 thí sinh chuyên Tuyên Quang trúng tuyển 21 chương trình đào tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội bằng các hình thức. Trong đó, 1 thí sinh đỗ bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Một số trường khác có thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng trúng tuyển như: Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2...