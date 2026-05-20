6 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương

Cụ thể, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) có hai Huy chương Vàng là em Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Bùi Đức Dũng. Cả hai em đều đang học lớp 12 tại trường.

4 Huy chương Bạc năm nay thuộc về: Em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình.

Em Thái Văn Gia Kiên, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng.

6 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Em Lê Phạm Duy Khoa, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 9/5 đến ngày 10/5, với sự tham gia của 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuộc thi năm nay có 1.043 thí sinh tham gia và 187 thí sinh được xét giải, trong đó có 16 thí sinh đạt Huy chương Vàng, 47 Huy chương Bạc và 93 thí sinh đạt Huy chương Đồng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam năm nay có 15 thí sinh dự thi trong nước với hình thức thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chung cuộc, có 6 thí sinh đạt điểm cao nhất được tham gia xét giải. Kết quả này giúp Việt Nam đứng thứ 2 toàn đoàn, đồng hạng với Nhật Bản và xếp sau Nga.

Dựa trên kết quả, 4/6 em đoạt giải năm nay sẽ được lựa chọn để đại diện quốc gia tham dự kỳ thi Olympic tin học quốc tế (IOI) năm 2026.