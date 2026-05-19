50 năm Thành phố trong tôi: Nơi mỗi người kể một câu chuyện riêng về TPHCM

Ở tuổi 98, Đại tá tình báo Tư Cang vẫn nhớ rõ những căn nhà từng che chở cán bộ cách mạng giữa lòng Sài Gòn thời chiến. Dưới các hàng ghế trong hội trường, nhiều người trẻ, học sinh chăm chú lắng nghe, cảm nhận rõ hơn về thành phố mình đang sống qua ký ức của thế hệ đi trước.

Sáng 19/5, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM), những câu chuyện ấy đã cùng gặp nhau trong lễ phát động cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” do báo Dân trí phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức.

Khi cuộc thi trở thành nơi kể chuyện về thành phố

Từ sáng sớm, khuôn viên Trường THPT Lê Quý Đôn đã rộn ràng trong không khí chuẩn bị cho lễ phát động cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026”.

Chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), đồng thời hướng tới dấu mốc 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Sau nửa thế kỷ mang tên Bác, TPHCM hôm nay đã trở thành đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước; đồng thời là nơi gắn bó với tuổi trẻ, ký ức và khát vọng của hàng triệu con người qua nhiều thế hệ.

Chính trong không gian nhiều cảm xúc ấy, lễ phát động cuộc thi đã quy tụ nhiều thế hệ, từ những người từng đi qua chiến tranh đến lớp trẻ, học sinh, sinh viên đang lớn lên cùng thành phố hiện đại hôm nay.

Tham dự lễ phát động có Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 316. Ông Phạm Minh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Phạm Anh Thắng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại phía Nam; ông Lê Thắng Lợi - Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía lãnh đạo TPHCM và các sở, ban, ngành có ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Lượng Thị Tới - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Đại diện Ban tổ chức có bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí.

Chương trình còn có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn TPHCM, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Lê Phương Khánh Như, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đào Hà, cùng bà Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

Mở đầu chương trình là liên khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời - Tinh hoa Việt Nam - Người là Hồ Chí Minh do sinh viên Trường Đại học Gia Định biểu diễn, tạo nên không gian vừa hào hùng vừa lắng đọng.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” không chỉ hướng đến học sinh, sinh viên mà còn mở ra không gian để nhiều thế hệ kể lại góc nhìn của mình về TPHCM, từ ký ức lịch sử, những đổi thay của đô thị, vẻ đẹp con người cho tới suy nghĩ và khát vọng về tương lai.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí - cho biết cuộc thi được kỳ vọng sẽ trở thành nơi lưu giữ cảm xúc và góc nhìn đa thế hệ về TPHCM trong cột mốc 50 năm mang tên Bác.

“Ở đó có ký ức của những người đã đi cùng thành phố qua nhiều giai đoạn đổi thay; có suy nghĩ, trải nghiệm của học sinh, sinh viên hôm nay; có tâm huyết của thầy cô giáo, nhà quản lý giáo dục và tình cảm của những người yêu mến TPHCM.

Chúng tôi tin rằng, từ những câu chuyện rất riêng ấy sẽ hiện lên hình ảnh một thành phố giàu lịch sử, giàu sức sống và luôn hướng về tương lai bằng khát vọng phát triển, sáng tạo và nghĩa tình”, nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dự kiến tiếp cận hơn 3.500 cơ sở giáo dục, hơn 100.000 giáo viên, giảng viên cùng hơn 2 triệu học sinh, sinh viên và đông đảo phụ huynh, bạn đọc.

Bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM - cho rằng cuộc thi là dịp để học sinh phát triển tư duy độc lập, khả năng quan sát, năng lực kể chuyện và sáng tạo - những năng lực cần thiết của công dân trong thời đại mới.

Bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM - cho rằng cuộc thi là dịp để học sinh phát triển tư duy độc lập, khả năng quan sát, năng lực kể chuyện và sáng tạo - những năng lực cần thiết của công dân trong thời đại mới.

“Đây đồng thời là cơ hội để giáo dục truyền thống theo cách gần gũi nhất, giàu cảm xúc nhất, giúp các em hiểu rằng lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà còn hiện diện trong đời sống hàng ngày của thành phố mà các em đang sống.

Tôi mong muốn rằng các thầy cô không chỉ là người định hướng, người hướng dẫn, người đồng hành của học sinh trong cuộc thi ngày hôm nay, mà chính các thầy cô cũng sẽ là người kể chuyện về ký ức nghề nghiệp của mình, bằng tình yêu thương và những năm tháng đi qua cùng nhiều thế hệ học trò suốt 50 năm qua”, bà Trang chia sẻ.

Sau phần công bố thể lệ và cơ cấu giải thưởng, các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động cuộc thi, chính thức khởi động hành trình “50 năm Thành phố trong tôi”.

Ký ức chiến tranh gặp thế hệ lớn lên trong thành phố hiện đại

Một trong những điểm nhấn của chương trình là talkshow “50 năm Thành phố trong tôi - Ký ức, tự hào và Khát vọng” với sự tham gia của Đại tá Tư Cang và Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh. Khoảnh khắc khiến nhiều học sinh lặng đi có lẽ là khi Đại tá Tư Cang nhắc lại những năm tháng hoạt động bí mật giữa Sài Gòn thời chiến.

Ở tuổi 98, người chiến sĩ tình báo năm xưa vẫn nhớ rõ từng căn nhà từng cưu mang cán bộ cách mạng, từng hầm bí mật chôn giấu vũ khí giữa lòng đô thị.

“Tôi mang ơn đồng bào thành phố này. Người dân có tinh thần yêu nước, đồng lòng chống giặc ngoại xâm. Khi tôi từ Củ Chi vào thành phố hoạt động bí mật, tôi trú tại nhà cô Tám Thảo (tức Thượng úy Nguyễn Thị Mỹ Nhung, thành viên Cụm H.63), nay là đường Lý Tự Trọng.

Cha của cô Tám Thảo nói: “Ba biết con vào đây là làm cách mạng. Nếu bị phát hiện, địch vào đây bắt các con là tiêu tan tài sản hết, mấy đứa nhỏ không được đi học. Nhưng con cứ làm, ba thương cách mạng, ba thương con”.

Rồi những người dân chôn vũ khí, chôn thuốc nổ dưới hầm. Nếu không có tinh thần kháng chiến, làm sao cất giấu được vũ khí cho Biệt động Sài Gòn tổng tấn công, nổi dậy”, Đại tá Tư Cang chia sẻ về nghĩa tình gắn với người dân và mảnh đất TPHCM.

Ngồi bên cạnh Đại tá Tư Cang, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh nhiều lần xúc động khi lắng nghe câu chuyện của thế hệ đi trước.

Người đẹp cho biết cô sinh ra, lớn lên và học tập tại TPHCM nên luôn có nhiều ký ức đẹp với thành phố mang tên Bác. Với Phương Anh, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi đứng trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ở đó, cô xuất hiện với dải sash mang tên quê hương, cất giọng giới thiệu TPHCM với tất cả niềm tự hào. Theo người đẹp, đó không chỉ là lời giới thiệu đơn thuần mà còn là niềm tự hào khi được mang hình ảnh thành phố đến gần hơn với mọi người.

Không riêng Phương Anh, Á hậu Lê Phương Khánh Như và người đẹp Đào Hà cũng bày tỏ sự xúc động trước không khí của buổi lễ với những thước phim gợi nhắc ký ức lịch sử xen lẫn hình ảnh một TPHCM năng động, giàu sức trẻ hôm nay.

Không khí chương trình tiếp tục được nối dài bằng hai ca khúc Việt Nam ơi và Hello Ho Chi Minh City do ca sĩ Tùng Lâm thể hiện. Nam ca sĩ cho biết anh đã suy nghĩ nhiều khi lựa chọn bài hát biểu diễn trong lễ phát động lần này.

“Là nghệ sĩ, việc lan tỏa văn hóa là điều rất quan trọng. Nghệ sĩ phải hát bằng trái tim, bằng sự chân thành để truyền tải tinh thần yêu nước và những giá trị đẹp đến với mọi người”, ca sĩ Tùng Lâm chia sẻ.

Người trẻ bắt đầu kể câu chuyện của chính mình về TPHCM

Tại lễ phát động, em Đặng Thái Bảo Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Xuân Hòa, Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn - cho rằng cuộc thi giống như “chiếc cầu nối thời gian”, giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn những đóng góp của các thế hệ đi trước đối với diện mạo thành phố hôm nay.

“Đối với thế hệ trẻ chúng em, cuộc thi này không chỉ là cuộc thi tìm hiểu kiến thức, mà còn là nơi để chúng em nói lên tiếng lòng và thể hiện góc nhìn riêng của mình. Đó có thể là một bài viết về ký ức gia đình, một thước phim ngắn ghi lại góc phố thân quen hay những giải pháp công nghệ xanh đóng góp cho tương lai. Qua đó, mỗi chúng ta sẽ tự nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với nơi mình đang sinh sống và trưởng thành”, Bảo Khanh nói.

Dưới hàng ghế học sinh, nhiều bạn trẻ cho biết điều khiến các em hứng thú nhất ở cuộc thi không nằm ở giải thưởng mà ở cơ hội được hiểu thêm về thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên.

Em Nguyễn Thị Vy Anh - học sinh lớp 11A1 Trường THPT Lê Quý Đôn - cho biết chương trình giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của TPHCM.

Theo Vy Anh, ở độ tuổi của mình, nhiều học sinh chưa hiểu nhiều về những dấu mốc hay câu chuyện gắn với thành phố nên thông qua cuộc thi, các em có thể biết thêm nhiều điều trước đây chưa từng tìm hiểu.

Sau lễ phát động, nữ sinh cho biết sẽ rủ thêm bạn bè cùng tham gia thực hiện tác phẩm dự thi.

Trong khi đó, em Quỳnh Giang - học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn - cho rằng cuộc thi mang đến cảm giác gần gũi với người trẻ khi tạo cơ hội để học sinh tìm hiểu thêm về những thay đổi, sự phát triển và diện mạo mới của TPHCM. Theo Quỳnh Giang, đây không chỉ là hoạt động tìm hiểu lịch sử đơn thuần mà còn giúp thế hệ trẻ quan tâm hơn đến nơi mình đang sống và trưởng thành.

Khi được hỏi về ý tưởng dự thi, Quỳnh Giang cho biết em đang cân nhắc tham gia cá nhân hoặc làm nhóm cùng bạn bè. Quỳnh Giang đã nghĩ tới những hình ảnh gắn với khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là các địa điểm biểu tượng quen thuộc với người dân TPHCM như Bưu điện Thành phố - nơi em thường đi qua.

Tuy nhiên, để có bài thi hoàn thiện, Quỳnh Giang cho biết sẽ cân nhắc, nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Ở phần mini game tìm hiểu về thành phố trong lễ phát động, em nhận ra mình chưa biết nhiều về lịch sử, văn hóa và hành trình phát triển của TPHCM. Nhưng chính điều đó lại khiến em thấy hào hứng hơn khi có cơ hội tìm hiểu thêm về nơi mình đang sống”, Quỳnh Giang nói.

Khép lại chương trình là những bức ảnh lưu niệm giữa các đại biểu, khách mời cùng học sinh. Nhưng hơn cả một lễ phát động, cuộc thi còn mở ra không gian nơi ký ức của những người từng đi qua chiến tranh gặp gỡ góc nhìn của thế hệ trẻ hôm nay; nơi những câu chuyện rất riêng về TPHCM được kể lại bằng sự tự hào, tình yêu và khát vọng tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong chặng đường phía trước.