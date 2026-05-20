“50 năm Thành phố trong tôi” nhận gần 1.000 bài thi ngay ngày đầu phát động

Thông tin trên được Ban Tổ chức cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” cho biết sáng 20/5, sau lễ phát động do Báo Dân trí phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức tại Trường THPT Lê Quý Đôn ngày 19/5.

Theo Ban Tổ chức, số lượng bài dự thi gửi về ngay trong ngày đầu tiên vượt ngoài dự kiến ban đầu, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và sự quan tâm đặc biệt của học sinh, sinh viên, nhà giáo cùng đông đảo người dân đối với cuộc thi hướng tới dấu mốc 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều tác phẩm được gửi tới chỉ vài giờ sau lễ phát động, với đa dạng hình thức như bài viết, ảnh, video, infographic.

Đáng chú ý, không ít bài dự thi đến từ học sinh THCS, THPT với cách kể chuyện giàu cảm xúc về những góc phố quen thuộc, dòng sông Sài Gòn, trường học, ký ức gia đình hay những câu chuyện được nghe lại từ cha mẹ, ông bà về thành phố sau ngày đất nước thống nhất.

Một số video ngắn được đầu tư công phu theo phong cách hiện đại, sử dụng hình ảnh flycam, đồ họa và nhịp dựng trẻ trung để kể lại hành trình phát triển của TPHCM sau nửa thế kỷ mang tên Bác.

Thống kê sơ bộ số bài dự thi "50 năm Thành phố trong tôi" theo từng bảng

Thống kê sơ bộ, bảng E (gồm giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và thí sinh tự do) đang chiếm tỷ lệ bài dự thi cao nhất với 39%. Tiếp đến là số bài dự thi ở bảng C (dành cho học sinh THPT) với 29% và bảng B (dành cho học sinh và học viên THCS) với 17%. Trong khi đó, bảng A (học sinh tiểu học) và bảng D (học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học) lần lượt chiếm 8% và 7%.

Theo Ban Tổ chức, kết quả này cho thấy cuộc thi không chỉ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa rộng trong đội ngũ nhà giáo và những người yêu mến Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại tá tình báo Tư Cang, Á hậu Phương Anh giao lưu tại buổi lễ phát động Cuộc thi(Ảnh: Nam Anh).

Điều đáng quý nhất không nằm ở số lượng bài dự thi, mà ở việc cuộc thi đã bắt đầu tạo ra một không gian để nhiều thế hệ cùng kể câu chuyện của mình về thành phố.

Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” được Báo Dân trí phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Cuộc thi dành cho học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cùng những cá nhân yêu mến TPHCM.

Người tham gia có thể dự thi bằng nhiều hình thức như bài viết, ảnh, infographic hoặc video với chủ đề xoay quanh lịch sử, con người, văn hóa, sự đổi thay và khát vọng phát triển của thành phố sau nửa thế kỷ mang tên Bác.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức tiếp nhận bài dự thi đến hết ngày 15/6. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc hội đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi dự kiến lên tới 572 triệu đồng với 105 giải cá nhân, nhóm và 10 giải tập thể.

