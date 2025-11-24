50 năm giáo dục TPHCM và mô hình giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

Khởi nguồn và lan tỏa nhiều mô hình mới

Sau năm 1975, giáo dục TPHCM đối mặt nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ mỏng đến chương trình chưa thống nhất. Với tinh thần đổi mới của các thế hệ lãnh đạo và nhà giáo, thành phố từng bước ổn định và xây dựng hệ thống giáo dục phổ thông, nghề nghiệp và đại học đồng bộ.

Trải qua 50 năm, giáo dục TPHCM đạt nhiều thành tựu: đẩy mạnh xóa mù chữ, hoàn thành phổ cập, phát triển giáo dục từ mầm non đến phổ thông và nâng cao chất lượng đội ngũ. Thành phố tiếp tục dẫn đầu trong tích hợp công nghệ, triển khai STEM rộng rãi, chuyển đổi mô hình phát triển năng lực - phẩm chất người học, xây dựng “Trường học số”, “Trường học thông minh”, “Trường học hạnh phúc”, đồng thời nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Học sinh trải nghiệm các ứng dụng công nghệ giáo dục hiện đại của EMG (Ảnh: EMG).

Tầm nhìn đi trước của TPHCM trong dạy và học tiếng Anh, tiên phong đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học thể hiện rõ qua Đề án 5695 dạy học tiếng Anh tích hợp.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngành giáo dục và đào tạo TPHCM vừa qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, kết quả trên là minh chứng cho thấy ngành giáo dục TPHCM đã và đang đi đúng hướng, không chỉ dẫn đầu về kinh tế mà còn tiên phong trong giáo dục.

Nhờ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám làm, dám đổi mới đã đưa giáo dục TPHCM trở thành một trong những đầu tàu tri thức của cả nước, là nơi khởi nguồn nhiều mô hình đổi mới, lan tỏa ra các tỉnh, thành khác.

50 năm qua, nhiều mô hình giáo dục của TPHCM đi sát mục tiêu của Nghị quyết số 71, Kết luận số 91, Quyết định 2371 của Thủ tướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học như dạy học tiếng Anh, ứng dụng công nghệ số…

Thứ trưởng Phạm Ngọc thưởng nhấn mạnh, những mô hình tiên phong thể hiện tầm nhìn xa, chiến lược, nhanh nhạy của lãnh đạo thành phố, sự tham mưu trúng, đúng, dám nghĩ dám làm, dám đột phá của lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM.

Ông đề nghị ngành giáo dục TPHCM cần đặt mục tiêu cao hơn, không chỉ so với các địa phương trong nước mà còn với khu vực châu Á, thậm chí thế giới, để tiếp tục tạo ra những đột phá.

Ngành giáo dục TPHCM tiên phong trong nhiều mô hình đổi mới (Ảnh: EMG).

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đã có những bước phát triển mới, ghi dấu ấn qua các thành tựu nổi bật.

Giáo dục thành phố cũng đã triển khai sớm các chương trình ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế.

Dạy học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế: Tầm nhìn xa

10 năm qua, EMG Education đã đồng hành cùng ngành giáo dục TPHCM triển khai Đề án dạy học tiếng Anh tích hợp theo Quyết định 5695 của UBND TPHCM.

Theo đó, EMG Education đã đưa công nghệ số vào giảng dạy, tạo ra môi trường học tập giúp học sinh rèn luyện bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết và có thể tự tin sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ, không chỉ là một môn ngoại ngữ.

Chương trình tiếng Anh tích hợp giúp học sinh tiếp cận với tiếng Anh như một ngôn ngữ (Ảnh: EMG).

Trước những đòi hỏi của ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công tác dạy và học, EMG Education đang tiếp tục ứng dụng và không ngừng cải tiến trên các nền tảng công nghệ giáo dục tiên tiến như mô hình 3D, phòng thí nghiệm ảo Virtual Experiments, lớp học trên nền tảng Metaverse… đưa vào các tiết học, giúp cho học sinh luôn được tiếp cận với học liệu và công nghệ giáo dục hiện đại nhất.

Điều này không chỉ giúp việc học, thực hành tiếng Anh hiệu quả mà còn trang bị cho học sinh năng lực công dân số để hội nhập toàn cầu.

Hành trình đổi mới của giáo dục TPHCM trong 50 năm qua cho thấy, Đề án 5695 không chỉ là một chính sách mà còn là minh chứng sinh động cho tầm nhìn chiến lược của thành phố. Kết quả của Đề án đã góp phần vào thành tựu chung trong những bước tiến lớn của ngành.

Chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 được thiết kế bảo đảm mục tiêu và theo chuẩn của chương trình giáo dục Việt Nam và chuẩn Pearson Edexcel của Vương quốc Anh cho các bộ môn toán, tiếng Anh và khoa học để học sinh đạt được các mục tiêu học tập của cả hai chương trình, có tính kế thừa, liên thông giữa các cấp học từ tiểu học đến THPT.

Học sinh TPHCM trong giờ học tiếng Anh tích hợp (Ảnh: EMG).

Chương trình không chỉ chú trọng vào kiến thức mà còn đặt ra các chuẩn đầu ra để có thể đáp ứng yêu cầu của các chứng chỉ quốc tế uy tín như Pearson Edexcel, PEIC, ACT..., chứng minh khả năng ứng dụng ngôn ngữ vào các lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc triển khai Đề án 5695 không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học, giáo dục, mà còn góp phần thúc đẩy việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và sẵn sàng hội nhập quốc tế của ngành giáo dục thành phố.