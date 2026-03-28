40 nữ sinh tranh tài tại bán kết Hương sắc Đại Nam 2026

40 cô gái xuất sắc nhất đã mang đến những màn tranh tài đa dạng tại vòng bán kết (Ảnh: DNU).

Cuộc thi do Trường Đại học Đại Nam (DNU) tổ chức, được xây dựng như một hoạt động trải nghiệm nhằm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, phát triển bản thân và thích ứng với yêu cầu của môi trường học tập, làm việc hiện đại.

Tại vòng bán kết, 40 thí sinh bước vào phần thi tài năng với nhiều loại hình như trình diễn nhạc cụ, hát quan họ Bắc Ninh, múa mang yếu tố tín ngưỡng dân gian, nhảy hiện đại… Các tiết mục được đầu tư bài bản từ nội dung đến dàn dựng sân khấu, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc trước vòng thi quan trọng. Mỗi phần trình diễn không chỉ mang màu sắc riêng mà còn chuyển tải những câu chuyện và thông điệp tuổi trẻ, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng của Gen Z thế hệ mới.

Phần thi mang đậm tín ngưỡng truyền thống (Ảnh: DNU).

Các thí sinh thể hiện nhiều tài năng độc đáo với sự chuẩn bị chỉn chu (Ảnh: DNU).

Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại là điểm nhấn của chương trình. Bên cạnh các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân gian, nhiều phần trình diễn mang màu sắc quốc tế cũng được đưa vào, tạo nên sự phong phú trong cách thể hiện và mở rộng không gian biểu đạt.

Cuộc thi có sự tham gia của các sinh viên y khoa quốc tế đang học tập tại DNU, qua đó phản ánh môi trường học tập đa văn hóa, giàu kết nối và xu hướng hội nhập trong hoạt động sinh viên.

Cuộc thi còn có sự tham gia của thí sinh Ấn Độ, đang theo học ngành Y khoa quốc tế tại trường (Ảnh: DNU).

Bên cạnh phần thi tài năng, thí sinh còn tham gia phần thi ứng xử với các câu hỏi gắn với vấn đề xã hội và góc nhìn của giới trẻ. Nội dung này nhằm đánh giá khả năng diễn đạt, tư duy và phản ứng trước các tình huống thực tế.

Ông Lê Đắc Giang - Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Sự kiện Trường Đại học Đại Nam, Trưởng ban tổ chức cho biết cuộc thi được tổ chức theo hướng bài bản, chuyên nghiệp từ xây dựng nội dung đến dàn dựng và đánh giá thí sinh.

“Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những gương mặt nổi bật về hình thức, mà hướng tới tạo môi trường để sinh viên rèn luyện kỹ năng, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân theo đúng tôn chỉ dám trưởng thành - dám yêu thương”, ông Giang nói.

Ở góc nhìn người tham gia, thí sinh Hoàng Ngọc Huyền - sinh viên khoa Quản trị kinh doanh và marketing chia sẻ, cuộc thi giúp cô tự tin hơn khi đứng trước đám đông, đồng thời có cơ hội nhìn nhận rõ hơn về năng lực và giới hạn của bản thân.

Thí sinh biểu diễn hát quan họ, lan tỏa vẻ đẹp của làn điệu dân ca tới các bạn trẻ (Ảnh: DNU).

Theo ban tổ chức, các hoạt động như Hương sắc Đại Nam góp phần bổ trợ cho quá trình đào tạo thông qua trải nghiệm, giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm, khả năng thích ứng và định hướng hoàn thiện bản thân.

Kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức đã lựa chọn 22 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Dự kiến, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 22/4, với sự đầu tư đồng bộ về sân khấu, âm thanh, ánh sáng cùng sự tham gia của hội đồng ban giám khảo chuyên môn và ca sĩ khách mời nổi tiếng.

Top 22 tiếp tục được đào tạo bài bản về kỹ năng catwalk (trình diễn), phong thái sân khấu và kỹ năng ứng xử, đồng thời tham gia các hoạt động trong hành trình nhân ái nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn của cuộc thi, nơi thí sinh thể hiện rõ quá trình rèn luyện về kỹ năng, bản lĩnh và sự trưởng thành.