4 nhóm thí sinh được miễn tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT

Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định 4 nhóm thí sinh sẽ không phải tham gia bất kỳ bài thi nào trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhóm thứ nhất là các thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa.

Tuy nhiên, để được miễn thi, thí sinh cần đáp ứng 3 điều kiện: Được triệu tập vào học kỳ 2 của lớp 12; kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức Tốt, học tập đạt từ mức Khá trở lên; có tên chính thức trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh tham gia Olympic quốc tế sẽ được miễn thi tốt nghiệp nếu được triệu tập ở kỳ 2 của lớp 12 (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Nhóm thứ hai là thí sinh trong đội tuyển thi Olympic Khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ.

Nhóm này bao gồm các học sinh tham gia đội tuyển quốc tế hoặc khu vực về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ. Điều kiện miễn thi là: được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; kết quả rèn luyện và học tập cả năm lớp 12 đạt từ mức Đạt trở lên; có văn bản xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định.

Hai nhóm còn lại là người khuyết tật nặng - đặc biệt nặng và người nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động.

Ngoài trường hợp miễn thi tất cả các bài thi, Bộ cũng cho phép miễn thi môn ngoại ngữ và môn ngữ văn. Trong đó, đối tượng được miễn thi ngoại ngữ là thành viên đội tuyển Olympic quốc tế môn ngoại ngữ hoặc thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (như IELTS, TOEFL...) đạt mức tương đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trường hợp miễn thi môn ngữ văn chỉ dành cho người nước ngoài có chứng chỉ tiếng Việt từ bậc 3 trở lên.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh gặp sự cố bất ngờ như tai nạn, ốm đau hoặc việc đột xuất đặc biệt trong khoảng thời gian 10 ngày trước kỳ thi hoặc ngay buổi thi đầu tiên, hoặc đã thi ít nhất 1 bài thi và gặp sự cố.

Các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia, quốc tế có lịch tập huấn ở nước ngoài, hoặc lịch thi đấu quốc tế trùng với kỳ thi cũng thuộc diện được xem xét đặc cách này.