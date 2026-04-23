4 học sinh Việt vào top 30 thế giới tại “kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh”

Thông tin được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo. Cụ thể, đoàn Việt Nam giành 2 Huy chương vàng và 2 Huy chương bạc. Đặc biệt, Ngô Hoàng Minh (lớp 12, Trường THPT chuyên Amsterdam, Hà Nội) - chủ nhân của 1 trong 2 chiếc Huy chương vàng - có số điểm cao thứ 2 toàn kỳ thi.

Các thí sinh còn lại lần lượt xếp thứ 11, 24 và 29 là Nguyễn Thái Minh (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên), Nguyễn Hữu Tuệ (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) và Nguyễn Công Thành (lớp 12, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội).

Đội tuyển Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 23/4 tại Liên bang Nga, với sự tham gia của thí sinh đến từ 37 quốc gia. Đây là lần thứ hai Việt Nam chính thức tham dự kỳ thi này.

Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev là một trong những kỳ thi học thuật có độ khó cao nhất thế giới trong lĩnh vực hóa học dành cho học sinh phổ thông, cùng với Olympic Hóa học quốc tế (IChO). Kỳ thi được tổ chức qua 3 vòng trong 3 ngày, gồm 2 vòng lý thuyết và 1 vòng thực hành, mỗi vòng kéo dài 5 giờ.

Đội tuyển Việt Nam được tuyển chọn từ Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn.