20.000 học sinh tham gia thi tài “tiêu tiền” và cách khiến tiền sinh sôi

Sáng 26/5, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Giới trẻ Khởi nghiệp (CY2ES) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Nhà Tài chính và Khởi nghiệp tuổi Teen” năm học 2025-2026 tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Dương Nội, Hà Nội).

Bước sang mùa thứ ba, cuộc thi thu hút hơn 20.000 bài dự thi của học sinh đến từ 36 trường tiểu học và THCS trên cả nước. Nhiều bài thi thể hiện ý tưởng độc đáo của học sinh về quản lý tài chính cá nhân, tiết kiệm và sử dụng tiền.

Không chỉ dừng ở những bài toán “bỏ ống heo”, nhiều học sinh đã đưa ra các tình huống chi tiêu, kế hoạch tiết kiệm hay cách sử dụng khoản tiền tiêu vặt để “tiền sinh sôi” thông qua buôn bán, tái đầu tư hoặc tạo giá trị từ những món đồ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.

Thậm chí có học sinh xây dựng mô hình kinh doanh nhỏ bằng việc bán đồ thủ công, đồ tái chế trong trường học.

Nội dung cuộc thi lồng ghép kiến thức toán thực tế, kinh tế và pháp luật vào các chủ đề như tài chính cá nhân, cung cầu thị trường hay mô hình sản xuất kinh doanh. Theo ban tổ chức, mục tiêu của sân chơi là giúp học sinh hiểu cách quản lý tiền bạc từ sớm, thay vì chỉ tiếp cận kiến thức tài chính ở tuổi trưởng thành.

Ban tổ chức trao bằng khen cho các thí sinh đạt giải (Ảnh: BTC cung cấp).

Hai giải Nhất thuộc về Nguyễn Ngọc Linh Nga, học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Nội Duệ, Bắc Ninh, và Nguyễn Vy Anh, học sinh lớp 8A6 Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.

Chia sẻ tại lễ trao giải, Vy Anh cho biết điều em thích nhất ở cuộc thi là học sinh được tiếp cận những kiến thức rất gần với đời sống hàng ngày.

“Hiểu về tài chính, khởi nghiệp và quản trị tài chính cá nhân để sau này em và các bạn chủ động, vững vàng hơn trong cuộc sống”, nữ sinh lớp 8 nói.

Theo đại diện ban tổ chức, những chủ đề tưởng chừng “người lớn” như quản trị tài chính cá nhân hay khởi nghiệp nếu được tiếp cận đúng cách sẽ giúp học sinh hình thành tư duy độc lập và kỹ năng tự quản lý cuộc sống từ sớm.

Bên cạnh đó, việc giáo dục tài chính cho trẻ em hiện không còn dừng ở khái niệm “tiết kiệm” mà cần hướng tới khả năng hiểu đồng tiền, biết cách sử dụng và chịu trách nhiệm với lựa chọn chi tiêu của mình.

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch triển khai chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” nhằm cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Theo kế hoạch, ở bậc phổ thông, Bộ sẽ xây dựng tài liệu hướng dẫn phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và phát triển năng lực khởi nghiệp cho học sinh. Giáo dục khởi nghiệp tiếp tục được triển khai theo hướng gắn với STEM/STEAM nhưng không làm thay đổi tổng thời lượng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Một điểm mới đáng chú ý là việc chuẩn hóa đội ngũ hỗ trợ khởi nghiệp trong trường học. Đội ngũ cán bộ tư vấn, cố vấn khởi nghiệp sẽ được bồi dưỡng, công nhận năng lực và bảo đảm định mức tối thiểu 1 cán bộ trên 500 hoặc 800 học sinh, sinh viên tùy cấp học.

Toàn bộ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cũng sẽ được quản trị trên nền tảng số dùng chung của ngành Giáo dục, tích hợp cổng thông tin, danh mục dự án, mạng lưới cố vấn cùng cơ chế theo dõi, báo cáo định kỳ.