15 năm kiên định “Giáo dục bằng yêu thương” ở một ngôi trường tiểu học

Khi nói về triết lý giáo dục của trường, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch Hội đồng Nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, được tôn trọng và thấu hiểu. Khi có đủ sự yêu thương và kiên nhẫn, các em sẽ tự tin khám phá bản thân, phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn cảm xúc”. Cũng theo ông Hoàng Tùng, giáo dục không đơn thuần là truyền đạt kiến thức, mà là hành trình đồng hành - nơi mỗi học sinh được lắng nghe, được khích lệ và được là chính mình.

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch Hội đồng Nhà trường cùng các cô trò trường Brendon (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Thực hành “Giáo dục bằng yêu thương” không chỉ trong việc giảng dạy, học tập mà còn ở việc kết nối, gắn bó giữa nhà trường và gia đình trong suốt nhiều năm qua. Sự đồng cảm được thể hiện ngày một lớn mạnh. Chị Hoàng Anh, có 2 con học lớp 5 và lớp 2 đang theo học tại trường, cho biết: “Tôi từng băn khoăn khi cho con vào trường này, cũng như các phụ huynh khác, tôi lo lắng chất lượng học tập, lo lắng chất lượng ăn uống, luyện tập kỹ năng của các con. Nhà tôi cũng không qúa gần trường, nên tôi càng đắn đo. Tuy nhiên, sau khi tham quan trường và hiểu được quan điểm giảng dạy của nhà trường, tôi đã cho con vào học. Từ cậu con trai năm nay bước sang lớp năm cuối cấp và tới em gái lớp 2, đều học ở đây. Tôi cảm nhận được sự hào hứng, vui tươi của các con tôi khi đến trường mỗi ngày”.

“Tôi khá bối rối khi con mình quá nghịch, mặc dù mới lớp 2 nhưng con đã phải chuyển 2 trường. Mỗi lần như vậy, tôi lại thêm lo lắng. Tôi những tưởng phải bỏ cuộc về quê để không phải hốt hoảng mỗi lần cô giáo gọi lên phàn nàn về con. Rồi tôi cảm thấy may mắn khi cho con vào học ngôi trường này. Sau 3 tháng học, nhờ sự gần gũi quan tâm thực sự của các thầy cô và môi trường học tập, bạn bè nơi đây, con trai tôi đã có những thay đổi tiến bộ khiến tôi rất xúc động”, chị Huyền Thu, phụ huynh lớp 2 bày tỏ.

Những bước chạy kết nối gia đình của trường trong chương trình Family Day (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Bước sang chặng đường phát triển mới, trường tiếp tục giữ vững triết lý cốt lõi, đồng thời chủ động đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch Hội đồng Nhà trường khẳng định: “Trường sẽ đẩy mạnh chương trình tiếng Anh học thuật, giúp học sinh sử dụng ngôn ngữ như một công cụ tư duy và học tập hiệu quả. Bên cạnh đó, mô hình High Performance Learning (HPL - học tập siêu hiệu quả) sẽ được triển khai nhằm phát triển tối đa tiềm năng của từng học sinh, xây dựng tư duy tích cực và khả năng tự học bền vững”.

Cùng với việc dạy và học, trường tiếp tục gia tăng hơn nữa các hoạt động trải nghiệm thực tế, các chủ đề thể thao Family Day, các cuộc thi tiếng Anh lồng ghép như: Tìm kiếm Tài năng Shine, Spelling Bee… giúp học sinh kết nối kiến thức với đời sống, rèn luyện kỹ năng và khả năng thích ứng trong một thế giới không ngừng thay đổi.