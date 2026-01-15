100% cán bộ thuộc Bộ GD&ĐT đồng ý ông Nguyễn Kim Sơn là đại biểu Quốc hội

Ngày 15/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lấy ý kiến cử tri về Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, 100% cử tri là lãnh đạo, cán bộ đang công tác tại Bộ GD&ĐT đồng ý và cho rằng, đồng chí Nguyễn Kim Sơn đáp ứng đủ tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI theo quy định của pháp luật.

Các ý kiến nhận định, với tư cách là đại biểu Quốc hội, ông có lập trường kiên định, tác phong gần gũi, dân chủ, liêm chính, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Thông qua các hoạt động của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có điều kiện lắng nghe, chia sẻ các ý kiến, đề xuất của các đại biểu Quốc hội và nguyện vọng chính đáng của cử tri cả nước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trả lời đại biểu Quốc hội (Ảnh: Quốc Chính).

Phát biểu trước cử tri, ông Nguyễn Kim Sơn khẳng định, đây là niềm vinh dự và là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước.

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm và Đảng giao phó, ông sẵn sàng đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trước đó, trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng chí Nguyễn Kim Sơn đã tích cực tham gia nghiên cứu các dự án luật, nghị quyết đã được thông qua tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Năm 2025, lần đầu tiên 4 luật giáo dục có hiệu lực đồng thời. Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 12; công tác thi, tuyển sinh, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn quê Hải Phòng, là phó giáo sư, tiến sĩ Ngữ văn; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Trước khi là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông từng giảng dạy nhiều nơi và giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.