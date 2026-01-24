10 từ tiếng Anh về phương tiện giao thông quen thuộc

1. Motorbike: Xe máy

Xe máy là phương tiện phổ biến nhất ở Việt Nam, đặc biệt tiện để đi trong phố và ngõ nhỏ.

Ví dụ: Many people in Vietnam commute by motorbike (Nhiều người ở Việt Nam đi làm bằng xe máy).

2. Scooter: Xe tay ga

Xe tay ga thường được gọi là scooter trong tiếng Anh (loại có sàn để chân, chạy êm).

Ví dụ: She rides a scooter to school every day (Bạn ấy đi xe tay ga đến trường mỗi ngày).

3. Bicycle: Xe đạp

Xe đạp là phương tiện quen thuộc với học sinh và cũng là lựa chọn "xanh", tiết kiệm.

Ví dụ: I often use a bicycle for short trips (Mình thường đi xe đạp cho những chuyến ngắn).

4. E-bike (electric bike): Xe đạp điện

Đây là phương tiện phổ biến vài năm gần đây, đặc biệt với học sinh vì dễ đi và tính tiện lợi.

Ví dụ: He bought an e-bike to save money on fuel (Cậu ấy mua xe đạp điện để tiết kiệm tiền xăng).

5. Bus: Xe buýt

Phương tiện công cộng này phổ biến ở các thành phố lớn, phù hợp để đi làm đi học.

Ví dụ: Taking the bus is cheaper than taking a taxi (Đi xe buýt rẻ hơn đi taxi).

6. Coach (intercity bus): Xe khách/xe buýt đường dài

Phương tiện này được dùng để đi liên tỉnh, đi du lịch. Ở Việt Nam, người dân ở một số vùng miền còn hay gọi là “xe khách”.

Ví dụ: We took a coach from Ho Chi Minh City to Da Lat (Chúng tôi đi xe khách từ TPHCM lên Đà Lạt).

7. Taxi: Phương tiện giao thông công cộng dùng để vận chuyển hành khách theo nhu cầu

Taxi là loại phương tiện dễ bắt gặp ở trung tâm thành phố, phù hợp đối với những hành khách đi theo nhóm hoặc mang nhiều hành lý.

Ví dụ: Let’s take a taxi to the airport (Mình đi taxi ra sân bay nhé).

8. Metro: Tàu điện

Metro đang dần trở thành lựa chọn hiện đại ở các thành phố lớn, phù hợp để tránh kẹt xe và di chuyển nhanh vào giờ cao điểm.

Ví dụ: Taking the metro is a fast way to get around the city (Đi metro là cách di chuyển nhanh trong thành phố).

9. Ferry: Phà

Phương tiện này thường được gặp nhiều ở vùng sông nước hoặc những nơi cần qua sông để ra cù lao hoặc đảo.

Ví dụ: We crossed the river by ferry (Chúng tôi qua sông bằng phà).

10. Train: Tàu hỏa

Tàu hỏa là một lựa chọn an toàn và trải nghiệm thú vị khi đi đường dài Bắc - Nam hoặc liên tỉnh.

Ví dụ: I prefer traveling by train because it’s comfortable (Mình thích đi tàu hỏa vì khá thoải mái).

Nguyễn Hữu Đạt

