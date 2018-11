Việt Nam có đại diện duy nhất nhận giải đào tạo CNTT cấp châu lục

Ông Nguyễn Xuân Phong (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT, FPT Edu) nhận giải thưởng Đơn vị Đào tạo Công nghệ Thông tin xuất sắc năm 2018 do ASOCIO trao tặng.

Trường ĐH FPT thuộc Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) nhận giải thưởng Đơn vị Đào tạo Công nghệ thông tin xuất sắc - ICT Education Award 2018 trong khuôn khổ sự kiện Gala Dinner của Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ thông tin ASOCIO (ASOCIO ICT Summit) vào ngày 8/11 tại Tokyo, Nhật Bản.

Giải thưởng này được Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương trao cho các đơn vị, tổ chức giáo dục đi đầu trong việc đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới phương thức đào tạo và phát triển công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin.

Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu, Công nghệ thông tin là ngành đào tạo cốt lõi. Trường Đại học FPT là một trong những trường đại học đầu tiên tích hợp công nghệ giáo dục tiên tiến và CNTT vào dạy và học. Các công nghệ giáo dục hiện đại được áp dụng tại trường như Học thuyết kiến tạo (constructivism), Học tập theo dự án (project based learning), toàn bộ học liệu môn học và hệ thống điểm danh đều được quản lý trực tuyến. Công tác nghiên cứu khoa học cũng được Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu tích cực đẩy mạnh. FPT Edu đã thiết lập chính sách riêng để khuyến khích sinh viên và giảng viên tham dự các hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước, cũng như đẩy mạnh số lượng bài báo nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín của Thế giới và Việt Nam.

Ngoài ra, 100% giáo trình chuyên ngành của trường đều được nhập khẩu từ các nhà xuất bản nước ngoài uy tín như McGraw Hill, Pearson, Cengage, Jones and Bartlett Learning… Việc đào tạo kiến thức trên giảng đường luôn gắn chặt với nâng cao kỹ năng thực tế, thông qua việc 100% sinh viên được đi thực tập doanh nghiệp, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm tại các sân chơi công nghệ thông tin uy tín, tập trung vào các xu hướng đang được quan tâm như IoT, Big Data, AI…

Nhờ đó, chất lượng giảng dạy của trường luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng ASOCIO 2018 cho đơn vị đào tạo xuất sắc, ĐH FPT tiếp tục khẳng định được chất lượng đào tạo của mình tại Việt Nam cũng như khu vực.

Ngoài giải thưởng Đào tạo CNTT xuất sắc năm 2018 trao tặng cho Trường ĐH FPT thuộc FPT Edu, năm nay, ASOCIO còn trao 3 giải thưởng gồm: Giải thưởng cho Doanh nghiệp CNTT xuất sắc, Giải thưởng cho Đơn vị ứng dụng CNTT xuất sắc, và Giải thưởng Chính quyền số, cho các tổ chức và doanh nghiệp có hoạt động nổi bật trong năm 2018.

ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) là tổ chức hiệp hội CNTT&TT của các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Châu Á – Châu Đại Dương, thành lập năm 1984 tại Tokyo, Nhật Bản. Hiện nay, ASOCIO có 24 quốc gia tham dự, trong đó có các quốc gia đặc biệt phát triển về CNTT&TT như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc… với khoảng trên 10.000 công ty và doanh số khoảng 350 tỷ USD. Hàng năm, Hội nghị thượng đỉnh ASOCIO (ASOCIO ICT Summit) được tổ chức, nhằm trao đổi kinh nghiệm, về định hướng công nghệ, về định hướng phát triển ngành tại các tổ chức ở các quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên. Tháng 8/2018, ASOCIO cùng với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 (ASOCIO Smart City Summit 2018) với chủ đề Xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn bằng các giải pháp số tại Việt Nam.