Đồ chơi luôn là chủ đề thú vị với con trẻ. Video bài học tiếng Anh chủ đề Đồ chơi-Toys sẽ giúp các bé vừa học vừa chơi mà vẫn nâng cao được vốn từ vựng thông qua đồ vật trực quan ngay tại nhà.

Ba mẹ hãy điểm qua những từ vựng về đồ chơi quen thuộc này và hướng dẫn bé cách gọi tên đồ chơi để bé nhà mình có thể trau dồi tiếng Anh mỗi ngày một cách hiệu quả nhất với cấu trúc và từ vựng đơn giản được sử dụng trong bài học.

- Cấu trúc hỏi đồ vật:

What is it? - Đây là cái gì?

It’s a ball. - Đây là một quả bóng.

- Từ vựng đồ chơi:

Train - /treɪn/ - Tàu hỏa

Doll - /dɑːl/ - Búp bê

Car - /kɑːr/ - Xe ô tô

Teddy bear - /ˈtedi ber/- Gấu bông

-Ball - /bɔːl/ - Quả bóng

Tiếng Anh trẻ em: Gọi đồ chơi này là gì nhỉ?

Nội dung video được chia làm 3 phần theo phương pháp tư duy 3 bước giúp bé ghi nhớ từ vựng tiếng Anh lâu hơn và dễ dàng hơn.

- Bước 1: Bé bắt đầu làm quen và hình thành tư duy tiếng Anh từ hình ảnh và âm thanh.

- Bước 2: Sử dụng chính những đồ chơi đã học và cấu trúc tiếng Anh để kể câu chuyện về hành trình khám phá khu rừng của ông vua đồ chơi - Toy Kingdom.

- Bước 3: Ôn tập từ vựng qua việc học bằng Flashcard sinh động, là lúc bé vừa nhìn hình vừa đoán chữ nhằm ghi nhớ từ vựng tiếng Anh một lần nữa.

Phương pháp giảng dạy tích hợp 3 bước này được cho là hiệu quả đối với tư duy của trẻ cả về ngôn ngữ và hình ảnh giúp trẻ ghi nhớ và sáng tạo theo cách riêng của mình.

Để giúp việc học trở nên hiệu quả hơn, sau khi cho con xem video “Bé học tiếng Anh về Đồ chơi - Toys”, bố mẹ hãy thực hành ngay với bé tại nhà bằng cách liên tục nhắc lại những từ tiếng Anh chỉ đồ chơi của bé và hát theo lời bài hát trong video, cùng bé sáng tạo ra câu chuyện đồ chơi của riêng mình và cuối cùng là ôn tập bằng những tấm flashcard đầy ngộ nghĩnh.

* Chương trình tiếng Anh trẻ em được báo Dân trí phối hợp thực hiện và gửi tới quý độc giả vào 10h các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị theo dõi.

Vũ Phong