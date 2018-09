Học trò cả nước náo nức trong lễ khai giảng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu trong buổi lễ khai giảng tại trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.

* Sáng nay 5/9, tại lễ khai giảng của trường THPT Nội trú tỉnh Ninh Thuận, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự buổi lễ cùng thầy trò nhà trường.

Đây là ngôi trường dành cho con em vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Ninh Thuận.

Lễ khai giảng của trường THPT Nội trú tỉnh Ninh Thuận.

Lễ khai giảng của trường THPT Nội trú tỉnh Ninh Thuận.

Học sinh khối lớp 10 trường THPT Trần Phú, Hà Nội xếp hàng trước cổng trường trước lễ diễu hành chào đón năm học mới, gia nhập ngôi trường mới. (Ảnh: Mai Châm)

* Tại Bình Định, cùng với học sinh cả nước, hơn 300 ngàn học sinh các cấp trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Theo ghi nhận, không khí ngày tựu trường diễn ra nô nức trong khắp trường trong tỉnh.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Bình Định, trong năm học 2018 - 2019, tỉnh này có 666 trường mầm non, phổ thông (giảm 2 trường so với năm học trước) với 328.479 học sinh mầm non, phổ thông (giảm 4.868 học sinh). Để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới, toàn ngành đã đầu tư sửa chữa, xây mới 1.113 phòng học, mua sắm 5.197 bộ bàn ghế học sinh, với tổng kinh phí khoảng 214 tỷ đồng.

Không khí ngày khai giảng tại Trường THPT Số 3 huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (ảnh Doãn Công)

Lễ đón các học sinh khối 10 vào trường (ảnh Doãn Công)

* Đầu năm học 2018-2019, toàn tỉnh Kon Tum có 154.800 học sinh mầm non và phổ thông (gồm 40.500 trẻ em mầm non; 60.800 học sinh tiểu học; 39.200 học sinh THCS; 14.300 học sinh học sinh THPT), tăng khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2017-2018.

Trường tiểu học Đak Ang (Ngọc Hồi), một trong những ngôi trường vùng khó cũng đang rộn ràng cho lễ khai giảng năm học mới

Theo ghi nhận tại huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum), ngay trước ngày 5/9, các trường trên địa bàn toàn huyện đã tiến hành trang trí chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Phụ huynh vùng cao rộn ràng chuẩn bị đưa con đến trường tham dự lễ khai giảng

Trên địa bàn toàn huyện hiện có 14.830 học sinh/36 trường. Trong không khí ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, những phụ huynh đã dậy sớm để chuẩn cho những bộ quần áo mới đưa các cháu đến buổi lễ khai trường. Lãnh đạo huyện và các phòng ban cũng phân công đến các trường để tham dự buổi khai giảng.

* Cùng với cả nước, sáng nay 5/9 các trường ở tỉnh Nghệ An đã đồng loạt chức đồng loạt Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 với sự tham gia của hơn 783.000 học sinh và hơn 53.000 giáo viên.

Đáng chú ý, các em học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông đang nỗ lực cho một ngày khai giảng đúng lịch.

Có 3 xã phải chịu lũ kép là Mường Típ, Mường Ải, Mỹ Lý, đều là 3 xã vùng biên giới. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS của các xã này ở điểm chính và một số điểm lẻ bị nước lũ cuốn trôi nhiều phòng học, nhà công vụ giáo viên, nhà vệ sinh và một số công trình khác.

Các em lớp mầm non lần đầu tiên dự lễ khai giảng năm học mới (Ảnh: Nguyễn Duy)

Riêng tuyến đường giao thông độc đạo từ thị trấn Mường Xén vào Mường Típ, Mường Ải bị cắt đứt hoàn toàn, nên việc vận chuyển, đưa máy móc, nguyên vật liệu xây dựng vào sửa chữa, khắc phục tạm thời chưa tiến hành được.Các trường học còn lại ở Chiêu Lưu, thị trấn Mường Xén, Hữu Kiệm, Keng Đu…, bị bùn đất sạt lở tràn vào trường học gây thiệt hại nhiều máy móc, thiết bị, bàn ghế đồ dùng dạy học…

Thời điểm xảy ra 2 trận lũ lớn lại cận kề năm học mới, vì vậy các nhà trường hiện đang rất vất vả để chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đến trường, thực hiện bán trú và tổ chức lễ khai giảng.Để giúp đỡ các trường học, giáo viên và học sinh vùng lũ huyện Kỳ Sơn trước thềm năm học mới, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 100 triệu đồng cùng 100 bộ quần áo mới.

Không khí khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Dịp trước năm học mới, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã có mặt tại các huyện bị lũ lụt để thăm, chia sẻ những mất mát, thiệt hại mà Kỳ Sơn đang gánh chịu. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng là sự quan tâm, đồng hành của ngành giáo dục tỉnh đối với huyện nhà, động viên các thầy cô tiếp tục cố gắng, nỗ lực chuẩn bị cho năm học mới.

Ngoài huyện Kỳ Sơn, ngành giáo dục Nghệ An cũng sẽ tặng 100 triệu đồng cho 2 huyện Tương Dương và Con Cuông, mỗi huyện 50 triệu đồng, Cũng nhân dịp này, Tập đoàn viễn thông quân đội (Vietel) Chi nhánh Nghệ An cũng tặng 200 triệu đồng Vì em hiếu học cho học trò vùng lũ huyện Kỳ Sơn.

Tiếp tục cập nhật...