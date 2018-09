Học tiếng Anh: 10 phút nắm chắc cấu trúc, cách dùng thì hiện tại đơn

Để giúp các bạn học hiệu quả hơn, chúng tôi đã chia bài học ra làm 2 bước quan trọng:

Bước một là xem video bài giảng. Việc nghe giáo viên giảng bài và giải thích các phần kiến thức mới, khó hiểu sẽ giúp các bạn cảm thấy dễ hiểu hơn.

Bước hai: Tổng kết kiến thức. Ở bước này, chúng tôi sẽ giúp bạn tổng hợp lại kiến thức chính trong video để giúp bạn ghi nhớ kiến thức.

Để hiệu quả hơn nữa, bạn có thể tự lấy giấy bút và ghi lại kiến thức để ghi nhớ rõ hơn nhé.

Bước 1: Xem video bài giảng

10 phút nắm chắc cấu trúc, cách dùng thì hiện tại đơn

Bước 2: Tổng kết kiến thức

Cách dùng thì hiện tại đơn

Cách dùng 1: Diễn tả một thói quen, một hành động lặp đi lặp lại trong đời sống hàng ngày (đây là cách dùng phổ biến nhất của thì HTĐ)

Ví dụ:

(+) I read books everyday.

(-) She doesn't go to the cinema very often .

(?) Do you drink coffee in the morning?

Cách dùng 2: Diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên

Sự thật hiển nhiên là những điều luôn luôn đúng. Ví dụ như là:

Oil floats on water.

The earth goes around the sun.

Cách dùng 3: Diễn tả một tình huống mang tính bền vững hoặc kéo dài

Các dùng 4: Tiêu đề báo chí

Ví dụ:

"Scientists discover a new source of water on Mars"

Cấu trúc thì hiện tại đơn

Ví dụ:

1. They go for a walk everyday.

She goes for a walk everyday.

2. I don't like soccer.

He doesn't like soccer.

3. Do you usually visit your grandparents?

Does she usually visit her grandparents?

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Chúng ta sẽ nhận biết được thì hiện tại đơn qua các trạng từ thường gặp sau:

- Every+ day/month

- Once/twice/3 times

- In the morning/afternoon/evening

- In + season (Spring, Summer, Winter, Autumn)

Thì hiện tại đơn không hề khó đúng không nào? Hãy chăm chỉ luyện tập thêm để nắm chắc thì quan trọng này bạn nhé.

Vũ Phong