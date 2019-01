Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ sửa quy định thi giáo viên giỏi

Nhằm động viên nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn và đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang trong những ngày đầu năm mới 2019 và trước thềm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngày 16/1, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và gặp mặt, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý tại đây.

Giảm áp lực cho giáo viên

Tới thăm cô giáo Vũ Thị Anh, giáo viên Trường Mầm non Vô Tranh 1, xã Vô Tranh - một trong những xã khó khăn của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã được chứng kiến và chia sẻ với cuộc sống muôn vàn khó khăn của gia đình cô giáo trẻ.

Cô giáo Vũ Thị Anh là trụ cột gia đình, đồng lương ít ỏi của một giáo viên mầm non được cô tằn tiện để nuôi mẹ già, chị gái, chồng không có việc làm và 2 con nhỏ.



Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tới thăm, chúc tết gia đình cô giáo Vũ Thị Anh

Trong buổi gặp mặt, cô giáo Vũ Thị Anh gửi tới Bộ trưởng 3 "điều ước" về công việc của bản thân là chế độ chính sách với giáo viên mầm non sẽ tốt hơn để thu nhập, đời sống của cô và các giáo viên khác sẽ tốt hơn, việc nâng hạng cho giáo viên mầm non được thực hiện phù hợp hơn; mong giáo viên mầm non sẽ được giảm bớt các sổ sách hành chính để chuyên tâm cho công việc chăm sóc trẻ.

Cô Anh cũng mong Bộ trưởng sẽ quan tâm đến giờ giấc làm việc của giáo viên mầm non để giảm bớt áp lực cho giáo viên, như hiện nay hầu hết giáo viên phải làm quá thời gian quy định.

Chia sẻ và đồng cảm với những vất vả, thiệt thòi của đội ngũ giáo viên mầm non, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hứa với cô giáo Vũ Thị Anh sẽ đề xuất, tham mưu với Chính phủ để có chế độ, chính sách tốt hơn cho giáo viên nói chung, trong đó có giáo viên mầm non.

Về mong muốn giảm áp lực hồ sơ, sổ sách cho giáo viên, Bộ trưởng khẳng định, đây là việc trong thẩm quyền và sẽ làm ngay trong thời gian tới để tạo động lực, giảm áp lực cho giáo viên. Về giờ giấc làm việc, Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm để đảm bảo định mức giáo viên mầm non, khi đủ giáo viên, nhân viên theo quy định, vất vả với giáo viên sẽ phần nào được giảm bớt.



Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng quà tết cho gia đình thầy giáo Nguyễn Xuân Đưa

Trong buổi trò chuyện với Bộ trưởng Nhạ, thầy giáo Nguyễn Xuân Đưa (Trường THCS Vô Tranh, huyện Lục Nam), giáo viên Sinh học và Công nghệ có nhiều năm là giáo viên dạy giỏi đã bày tỏ quan điểm về một vấn đề đang được nhắc đến nhiều trong những ngày qua của ngành Giáo dục là thi giáo viên giỏi.

Thầy Đưa cho rằng, không nên bỏ thi giáo viên giỏi, vì qua đây mới đánh giá được chất lượng giáo viên nhưng cần phải thay đổi cách tổ chức thi, đánh giá sao cho thiết thực và hiệu quả, đảm bảo phù hợp hơn cho cả giáo viên và học sinh, như hiện nay rất áp lực.

Đề đạt của thầy Đưa đã được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và cho biết sẽ có chỉ đạo tích cực trong thời gian tới để có những thay đổi căn bản trong cách thức tổ chức thi giáo viên giỏi cũng như cách đánh giá giáo viên.



Cô giáo Vũ Thị Anh và thầy giáo Nguyễn Xuân Đưa là 2 trong số 33 nhà giáo và 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Giang được nhận quà tết của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong dịp này.

Tâm thế đổi mới



Trong chuyến công tác này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng nhấn mạnh đến tâm thế đổi mới của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và mong rằng, Bắc Giang sẽ đi đầu trong việc quán triệt tâm thế này để mỗi giáo viên, mỗi cán bộ quản lý thực sự thay đổi, trở thành một phần tích cực của đổi mới.



Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Dân tộc nội trú huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Bộ trưởng cũng đề nghị, Bắc Giang sẽ đi đầu trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ "giảm áp lực cho giáo viên" bằng việc cắt giảm mạnh các hồ sơ, sổ sách không cần thiết; mạnh dạn bỏ bớt các tiêu chí thi đua gây áp lực cho giáo viên; xem xét, điều chỉnh, cắt giảm các hội thi, cuộc thi không thiết thực cho giáo viên…

"Phải làm sao để các thầy cô được vinh danh thấy xứng đáng, cơ sở giáo dục thấy tự hào. Nếu bản thân chúng ta còn thấy vất vả thì xã hội sẽ không đồng tình" - Bộ trưởng nêu rõ.



Bộ trưởng chia sẻ, mỗi người trong ngành chỉ cần có đổi mới nhỏ, thiết thực, chúng ta sẽ có một rừng đổi mới; quan trọng là chúng ta sẵn sàng đổi mới và đoàn kết để đổi mới.

Minh Thu