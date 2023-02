Yếu tố giúp Úc trở thành điểm đến du học hấp dẫn năm 2023

Bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới

Với ngôn ngữ chính là tiếng Anh, học sinh, sinh viên tại xứ sở chuột túi có thể dễ dàng hòa nhập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việc chú trọng phát triển tối đa năng lực sáng tạo cùng tư duy độc lập, bằng tốt nghiệp trung học tại Úc luôn được đánh giá cao, dễ dàng xin nhập học tại các trường trên toàn thế giới.

Hệ thống các đại học ở Úc cũng được xếp hạng cao về chất lượng và nằm trong nhóm các đại học hàng đầu thế giới. Điển hình như nhóm 8 đại học hàng đầu tại Úc (Group of Eight), nổi tiếng là cái nôi "sản sinh" ra các nhân tài cho đất nước.

"Một trong những lý do khiến em chọn Úc là các đại học tại đây có danh tiếng và thứ hạng khá cao trên toàn cầu. Em chọn ngành Quan hệ công chúng và Truyền thông của Đại học New South Wales vì ngành học này phù hợp với sở thích và khả năng của em, cũng mang đến cơ hội tìm kiếm công việc ổn định trong tương lai", bạn Huỳnh Nhật Hà - người vừa đạt suất học bổng 10.000 AUD của University of New South Wales - chia sẻ.

Bạn Huỳnh Nhật Hà - người đã xuất sắc rinh về suất học bổng 10.000 AUD tại University of New South Wales - một trong 8 đại học hàng đầu nước Úc và thuộc Top 50 đại học tốt nhất thế giới (Ảnh: IDP).

Học bổng du học Úc đa dạng

Học bổng là nguồn hỗ trợ đáng kể, giúp học sinh, sinh viên tháo gỡ nỗi lo tài chính để yên tâm học tập và trải nghiệm cuộc sống tại Úc. Ngoài học bổng từ chính phủ, số lượng học bổng du học Úc đến từ các trường công lập cũng khá dồi dào từ 30% đến 100% cho trung học, dự bị, cao đẳng và chuyển tiếp, cho đến đại học và sau đại học.

Du học sinh được làm thêm đến 40 giờ/2 tuần

Chính phủ Úc cho phép học sinh, sinh viên làm thêm đến 40 giờ/2 tuần trong suốt học kỳ và toàn thời gian xuyên suốt các kỳ nghỉ, dịp lễ. Những công việc làm thêm phổ biến có thể kể đến như nhân viên bán hàng, bồi bàn, gia sư... Những công việc này không chỉ giúp bạn trang trải phần nào chi phí sinh hoạt, mà còn rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh và hiểu thêm văn hóa người bản địa.

Những bạn muốn tận dụng công việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và tô điểm cho CV, có thể tìm những công việc bán thời gian liên quan đến ngành học chuyên môn

Tăng cơ hội việc làm và thời gian ở lại sau tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Úc, bạn có thể xin việc tại nhiều đất nước. Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao với những bạn tốt nghiệp tại Úc với thành tích cao.

Tốt nghiệp từ những trường thuộc vùng Regional Úc cũng tăng thời gian ở lại Úc 1-2 năm, nâng tổng số năm ở lại Úc sau tốt nghiệp lên thành 3-6 năm. Sinh viên có thể chọn xin việc trong những công ty lớn thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình và tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc. Điều này sẽ giúp gia tăng tỷ lệ thành công khi xét duyệt hồ sơ định cư trong tương lai.

Đất nước thân thiện, an toàn và đáng sống

Không chỉ được công nhận về chất lượng đào tạo, các thành phố của Úc còn được bình chọn là một trong những địa điểm sống lý tưởng nhất thế giới.

Theo khảo sát của QS Best Student Cities 2023, Úc hiện có 7 thành phố nằm trong Top 100 Thành phố tốt nhất thế giới dành cho du học sinh. Trong đó, Melbourne đứng thứ 5, kế đến là Sydney, Brisbane, Canberra, Adelaide, Perth và Gold Coast. Khảo sát này dựa trên đánh giá của du học sinh về chi phí sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và cơ hội tuyển dụng - những yếu tố quan trọng đối với các bạn trẻ để lựa chọn điểm đến du học tốt nhất.

Khám phá hành trình du học Úc cùng IDP Việt Nam

Nhằm giúp học sinh, sinh viên chủ động hơn trong khâu chuẩn bị hồ sơ du học Úc, IDP sẽ tổ chức sự kiện Ngày hội du học tháng 3/2023. Đây là lần đầu tiên sự kiện diễn ra miễn phí tại các thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng.

Tham dự sự kiện này, các bạn trẻ sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện các trường đến từ Úc, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand; được đánh giá hồ sơ và tiếp cận học bổng với giá trị lên đến 100%. IDP còn hỗ trợ bạn đăng ký thi IELTS với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ngoài việc hỗ trợ miễn phí các bạn chọn trường, chọn ngành, các tư vấn viên IDP sẽ chủ động giới thiệu học bổng có giá trị cao cho tất cả hồ sơ tiềm năng, giúp các bạn hoàn tất hồ sơ chinh phục học bổng du học Úc.

Người tham dự có thể mang theo đầy đủ giấy tờ học tập để được tư vấn và "săn" học bổng phù hợp với bản thân ngay tại sự kiện. Trong ảnh là ngày hội du học tháng 1/2023 tại TPHCM.

IDP còn triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn với tổng trị giá lên đến 11,5 triệu đồng cho các học sinh sinh viên nộp đơn nhập học tại sự kiện gồm: miễn phí nộp đơn xin nhập học giá trị 1-5 triệu đồng, tặng một triệu đồng phí dịch thuật và tặng phí khám sức khỏe trị giá lên đến 2 triệu đồng.

Các bạn có nhu cầu đăng ký thi IELTS sẽ được hoàn lệ phí khi đăng ký thi IELTS tại sự kiện và tìm hiểu, trải nghiệm sự khác biệt của kỳ thi IELTS trên máy tính.