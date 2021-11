Xử phạt 4 học sinh đột nhập, quấy rối các lớp học trực tuyến

Dân trí Bằng việc tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội Facebook để lấy ID, mật khẩu các lớp học trực tuyến, 4 học sinh ở Hà Tĩnh đã đột nhập, quấy rối với mục đích tò mò, thể hiện cá tính bản thân.

Sáng 2/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt đối với 4 học sinh trên địa bàn do có hành vi đột nhập trái phép, gây rối các lớp học trực tuyến.

Lực lượng chức năng làm việc với các học sinh có hành vi đột nhập trái phép các lớp học trực tuyến (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh nắm bắt được thông tin phản ánh từ giáo viên và phụ huynh về việc một số lớp học trực tuyến trên địa bàn bị các đối tượng xấu xâm nhập, thực hiện các hành vi gây nhiễu, quấy rối, xúc phạm tới lớp học và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trực tuyến gây mất an toàn đối với học sinh và lo lắng, hoang mang cho phụ huynh.

Sau khi nhận được thông tin sự việc như trên, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã tổ chức lực lượng triển khai kế hoạch điều tra, xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ những đối tượng có hành vi xâm nhập trái phép vào lớp học trực tuyến thực hiện hành vi phá hoại, gây rối nói trên là T.A.T. (SN 2006, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng), H.G.H. (SN 2007, học sinh Trường THCS Nguyễn Du), L.N.L. (SN 2006, học sinh Trường Đại học Hà Tĩnh) và N.V.T.V. (SN 2006, học sinh Trường Cao đẳng nghề Việt Đức).

Tại cơ quan điều tra, các học sinh khai nhận, từ các hội nhóm kín trên mạng xã hội Facebook chia sẻ nên có được địa chỉ ID và mật khẩu của một số lớp học trực tuyến trên địa bàn. Mục đích thực hiện hành vi xâm nhập vào các lớp học trực tuyến nói trên là vì tò mò, muốn tìm "niềm vui" và thể hiện cá tính của mình từ chính những hành vi trên.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của 4 học sinh nói trên là hành vi cung cấp, trao đổi, truyền hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm, uy tín của giáo viên gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng của ngành giáo dục trong thời gian qua, vi phạm quy định tại điểm g, khoản 3, điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Hiện, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với hành vi vi phạm của 4 trường hợp nêu trên.

Tiến Hiệp