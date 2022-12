VUS tổ chức chuỗi hoạt động chạy bộ gây quỹ vì cộng đồng

Đường chạy mùa hè "VUS Amazing Running Day" diễn ra với sự tham gia của hơn 500 vận động viên nhí cùng bố mẹ (Ảnh: VUS).

Tháng 12 là thời điểm lắng đọng để cùng nhìn lại hành trình một năm vừa qua. Đó có thể là một năm của những trải nghiệm, đạt nhiều thành tựu, cũng là một năm "sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn".

Trở lại sau thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh, 2022 của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ còn là một năm kết nối và dành nhiều sự quan tâm cho các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Chuỗi hoạt động xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe

Hướng đến lối sống mạnh, gắn kết hơn, VUS đã tổ chức 4 giải chạy nhằm cổ vũ tinh thần thể dục thể thao cho tất cả phụ huynh, học sinh cũng như toàn bộ nhân viên, giáo viên trong hệ thống. Từ tháng 5, hệ thống đã khởi động đường chạy "Run For Happiness" với 207 nhân sự tham gia, chạm đến cột mốc hơn 13 nghìn km. Đến tháng 6, đường chạy mùa hè "VUS Amazing Running Day" diễn ra với sự tham gia của hơn 500 vận động viên nhí cùng bố mẹ.

Từ tháng 10 đến nay, chương trình giao lưu thể thao lớn nhất năm của hệ thống - V-Olympic, được tổ chức cho toàn bộ nhân sự với các hạng mục cầu lông - bóng đá - chạy bộ. Trong đó, đường chạy VUS vẫn được tiếp nối với 2 sự kiện "Running Challenge" và "Run For Little Hearts".

Đường chạy "Run For Little Hearts" diễn ra ngày 4/12 với sự tham gia của hơn 600 nhân viên, giáo viên VUS cùng gia đình, bạn bè (Ảnh: VUS).

"VUS hy vọng, những hoạt động này sẽ tạo nên một thói quen rèn luyện thể chất không chỉ cho học sinh, phụ huynh mà còn chính những nhân viên, giáo viên trong hệ thống và gia đình bạn bè. Chúng tôi tin rằng, tinh thần thể dục thể thao được truyền cảm hứng và nhân rộng đến mọi người xung quanh. Một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí lành mạnh sẽ mang đến những giờ học hiệu quả cũng như dịch vụ chất lượng", đại diện VUS chia sẻ.

Có trách nhiệm với sức khỏe bản thân cũng là có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng

Hơn cả một hoạt động rèn luyện thể chất, mỗi đường chạy của VUS đều lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, góp phần đem lại niềm vui, sức khỏe và yêu thương đến những mảnh đời khó khăn ngoài kia.

Đại diện VUS cho biết, đã có 57 em nhỏ vùng cao huyện Mường Nhé, xã Nậm Vì, tỉnh Điện Biên thuộc dự án "Nuôi em" nhận được trợ cấp hơn 81 triệu đồng từ chương trình "Run For Happiness" do VUS tổ chức. Không chỉ san sẻ phần nào chi phí ăn uống sinh hoạt, hệ thống còn lan tỏa tình yêu thương và niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn khi các em được no đủ.

Hệ thống VUS cũng đóng góp cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em Việt Nam và Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã thông qua chương trình "Running Challenge" kết hợp trên ứng dụng UpRace.

Kết nối với chương trình "Nhịp tim Việt Nam" và dự án "Vết sẹo cuộc đời" trong năm 2022, VUS được truyền cảm hứng từ hàng nghìn câu chuyện và mảnh đời. Từ đó, hệ thống đã khởi động dự án chạy bộ gây quỹ từ tháng 6 đến tháng 12 cho các em nhỏ bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn với hoạt động "Amazing Running Day-Happy Miles Stronger Hearts" và "Run For Little Hearts". Qua đó, theo đại diện VUS, hệ thống đã quyên góp số tiền lên đến 550 triệu đồng, tài trợ chi phí phẫu thuật và chăm sóc cho 20 em nhỏ trên khắp Việt Nam.

VUS khởi động dự án chạy bộ gây quỹ cho các em nhỏ bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: VUS).

Trước thềm khép lại năm 2022, VUS hóa thân thành những "Người hùng của trái tim" mang đến những điều diệu kỳ và chữa lành những trái tim non yếu. Từ đó, một trang giấy mới đang đợi các em dùng chính ngòi bút của mình để vẽ nên một tương lai mới, đã sẵn sàng chào đón các em khám phá.

VUS tổ chức chuyến thăm và trao quà cho em nhỏ được tài trợ phẫu thuật tại bệnh viện E Hà Nội (Ảnh: VUS).

Bên cạnh hoạt động trao tặng tài trợ, vào ngày 9/12 vừa qua, "Nhịp tim Việt Nam" kết hợp cùng VUS tổ chức chuyến thăm và trao quà cho 6 trong số 20 em nhỏ được tài trợ phẫu thuật tại bệnh viện E Hà Nội.

"Hà Vy là bé được chỉ định phẫu thuật để đóng lỗ thông liên nhĩ nhưng hoàn cảnh rất khó khăn khi mẹ - người chăm sóc duy nhất của em cũng bị K tuyến giáp và tiểu đường. Thấy Hà Vy khỏe mạnh và hồi phục sau khi được phẫu thuật lần 3, mẹ không giấu nỗi niềm hạnh phúc. Chuyển lời thay cho mẹ và Hà Vy, Nhịp tim Việt Nam cảm ơn VUS đã mang đến cơ hội mổ tim kịp thời và thắp sáng tương lai, cùng cuộc sống bình yên hơn cho cả con gái và mẹ", chị Phạm Huỳnh Minh Phúc - Quản lý chương trình "Nhịp tim Việt Nam" chia sẻ.

Mỗi thay đổi, mỗi thói quen không chỉ mang đến năng lượng tích cực cho bản thân mà còn hướng đến cộng đồng. "Là một hệ thống giáo dục hàng đầu, VUS không chỉ cung cấp cho học viên kỹ năng học thuật, mà còn trang bị vốn sống, lòng yêu thương và tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động vì cộng đồng (V-Community)", đại diện VUS nói.

Trong tháng 12, đại diện VUS cho biết, hệ thống cũng tiếp tục thực hiện chuỗi dự án lan tỏa yêu thương với chương trình tài trợ 537 triệu đồng xây dựng không gian nhà lớp học mới cho học sinh huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Cùng các hoạt động mua vé số Noel để gây quỹ từ thiện và tặng những phần quà gồm nhu yếu phẩm cho các em nhỏ cơ nhỡ tại TPHCM.

VUS tài trợ 537 triệu đồng xây dựng không gian nhà lớp học mới cho học sinh huyện Nam Trà My, Quảng Nam (Ảnh: VUS).

Độc giả quan tâm đến các chương trình vì cộng đồng tại VUS có thể xem thêm tại https://vus.link/VusNews hoặc gọi đến hotline 028 7308 3333.