Vượt "bão" Covid-19, trẻ Mầm non ngày đầu trở lại trường học tập

Trong ngày đầu, do mưa lạnh và một phần do phụ huynh có tâm lý lo ngại nên tỉ lệ trẻ đến trường vẫn còn rất ít. Để việc dạy và học đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác phòng dịch: Vệ sinh khuôn viên trường lớp, khử khuẩn bàn ghế, dụng cụ học tập, trang bị cồn sát khuẩn ở lớp học...

Bên cạnh đó, tập trung dạy kiến thức trọng tâm, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để chủ động lên kế hoạch dạy học phù hợp.

Phòng GD&ĐT thành phố Đông Hà đã có công văn yêu cầu các trường làm tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận với phụ huynh; có phương án dạy học phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể và xử lý khi có học sinh mắc Covid-19.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn có khoảng 147.260 học sinh học trực tiếp, khoảng 27.000 học sinh các cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.

Cô giáo Lê Thị Hoa - Phó Hiệu trường Trường Mầm non Sao Mai cho biết, để chuẩn bị đón học sinh trở lại, nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên trường, lớp học, vệ sinh dụng cụ giảng dạy.

Toàn bộ cán bộ, nhân viên, giáo viên của trường xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, ngoài ra, nhà trường khuyến cáo phụ huynh nếu có điều kiện cũng có thể xét nghiệm cho các cháu.

"Trong ngày đầu đến lớp, nhà trường tổ chức phân luồng, đón trả trẻ ở 2 cổng. Trong lớp học, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn, bố trí cán bộ đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn cho học sinh và phụ huynh...", cô Hoa nói.

Trẻ Mầm non được hướng dẫn sát khuẩn...

... và đo thân nhiệt khi vào lớp.

Các trường tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Nhà trường khảo sát ý kiến phụ huynh về việc cho trẻ ở bán trú.

Ngày đầu trẻ Mầm non đến trường trong điều kiện giá rét.

Tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng, chống dịch.

Nhà trường bố trí giáo viên đón trẻ ở khu vực tiền sảnh.

Do thời gian nghỉ học kéo dài nên nhiều trẻ bỡ ngỡ khi trở lại trường.

Giáo viên đón các cháu vào lớp.