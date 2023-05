Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh "hội đồng": Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân

Thông tin trên được Thượng tá Quách Đình Thi - Trưởng Công an huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) cung cấp cho báo chí sáng 9/5.

Trưởng Công an huyện Lạc Thủy cho hay, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc học sinh đánh nhau, lực lượng công an đã xác minh được thời gian, địa điểm nơi xảy ra sự việc.

Trường TH&THCS nơi xảy ra sự việc (Ảnh: MN).

Qua làm việc với công an, Ban giám hiệu trường TH&THCS An Bình (xã An Bình, huyện Lạc Thủy) cho biết, sự việc học sinh đánh nhau trong lớp nhà trường cũng không nắm được cho đến khi xuất hiện clip trên mạng xã hội.

"Công an huyện đang tiếp tục xác minh làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật",Thượng tá Thi cho biết.

Báo cáo của Trường TH&THCS An Bình cho thấy, sự việc xuất phát từ việc học sinh D. (mặc áo xanh trong clip) và học sinh Y. (mặc áo đen trong clip) khi đi học đã nô đùa, vỗ vào lưng, vai nhau. Đồng thời các bạn trong lớp hò reo, cổ vũ nên xảy ra sự việc như trong clip.

Phát hiện sự việc, cô giáo chủ nhiệm đã giải quyết nội bộ giữa các học sinh, sau đó không báo cáo cho Ban giám hiệu nhà trường cũng như thông báo cho phụ huynh học sinh.

Lúc đầu em D. và em Y. xảy ra mâu thuẫn, giằng co nhau trong lớp, nhiều bạn đứng bên ngoài reo hò, cổ vũ (Ảnh cắt từ clip).

Sau nhiều tháng xảy ra sự việc, ngày 6/5 phụ huynh em D. vô tình phát hiện clip con mình bị đánh và đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm nhưng không được. Phụ huynh này sau đó đã chia sẻ clip lên mạng xã hội.

UBND huyện Lạc Thủy đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Lạc Thủy, chỉ đạo Trường TH&THCS An Bình phối hợp với các cơ quan chức năng mời toàn bộ 13 học sinh và phụ huynh các học sinh lên làm việc.

Ngày 8/5, trường TH&THCS An Bình đã làm việc với 13 học sinh và phụ huynh các em này. Tại buổi làm việc, gia đình học sinh D. đã vui vẻ đồng ý hòa giải, các phụ huynh học sinh khác cũng nhất trí với phương án đưa em D. đi kiểm tra, giám định sức khỏe và chịu hoàn toàn chi phí.

Các nhóm học sinh lao vào đánh "hội đồng" một bạn (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, ngày 6/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 học sinh đánh nhau, sau đó nhiều học sinh khác lao vào đánh "hội đồng". Nhiều phụ huynh thấy sự việc đã vô cùng bức xúc.