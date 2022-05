Vinschool - bệ phóng giúp học sinh sẵn sàng vươn ra thế giới

Tiếng Anh được đào tạo như ngôn ngữ thứ hai

Trần Thùy Dương, cựu học sinh Vinschool, hiện đang theo học tại Đại học Quốc gia Thanh Hoa - Đài Loan (Top 31 trường tốt nhất Châu Á theo QS World University Rankings) với học bổng toàn phần. Trước đó, với thành tích 7.5 IELTS và sở hữu 2 chứng chỉ Advanced Placement (AP) môn Kinh tế học, Thùy Dương được khá nhiều trường đại học danh tiếng gửi thư mời. Tuy nhiên, Dương quyết định chọn Đại học Quốc gia Thanh Hoa và theo học song song 2 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Tài chính Định lượng.

Chia sẻ về hành trình chinh phục học bổng toàn phần của trường đại học hàng đầu Đài Loan, Thùy Dương tâm sự: "Nhờ có cô giáo cố vấn học tập riêng và mô hình học tín chỉ tại Vinschool, em đã tự xây dựng được một chiến lược học tập, đặt mục tiêu chinh phục môn Tiếng Anh để có thể tự tin xin học bổng du học".

Còn Nguyễn Hoàng Tuệ Minh, chủ nhân một kênh Youtube chuyên hướng dẫn học Tiếng Anh, theo học Vinschool từ năm lớp 6. Dù vẫn đang học lớp 12 nhưng với thành tích 8.5 IELTS (tháng 12/2020) và 1.500 SAT (tháng 12/2021), Tuệ Minh đã được rất nhiều trường đại học top đầu của Mỹ như Đại học Mount Holyoke College, Đại học Denison University, Đại học Texas Christian… gửi thư mời nhập học và trao tặng học bổng.

"Em thích học Tiếng Anh từ nhỏ nhưng phải đến khi vào Vinschool thì tiếng Anh của em mới được phát triển theo hướng giao tiếp và em cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi nói và viết tiếng Anh".

Thành tích Tiếng Anh vượt trội là chìa khóa thành công giúp các học sinh Vinschool tự tin bước ra thế giới.

Không chỉ Thùy Dương và Tuệ Minh, hơn 92% học sinh của Vinschool đạt điểm IELTS trung bình 7.0. Tỷ lệ học sinh Vinschool đạt điểm A và A+ chứng chỉ IGCSE cũng cao hơn so với trung bình của thế giới ở tất cả các môn. Đây chính là nền tảng vững chắc, là chìa khóa giúp cho các em tự tin mở ra cánh cửa hội nhập với thế giới. Mới đây, nhiều học sinh bậc trung học phổ thông của Vinschool đã nhận được thư mời nhập học và trao tặng học bổng từ các trường đại học hàng đầu thế giới như Nguyễn Tử Minh với chuyên ngành Sinh học tại Đại học Cambridge, Anh (đứng thứ 3 thế giới) hay Nguyễn Ngọc Phương Anh cùng tin vui học bổng 50% từ trường Đại học New York, Hoa Kỳ (xếp hạng 26 thế giới trong bảng xếp hạng các trường đại học uy tín của Times of Higher Education 2022).

Trang bị những kỹ năng cần có của công dân toàn cầu

Ngoài nền tảng kiến thức và tiếng Anh vượt trội cùng những chứng chỉ chuẩn quốc tế, việc được trang bị những kỹ năng cần thiết như khả năng tự học, tư duy phản biện, trách nhiệm với cộng đồng, khả năng thích nghi cao, năng lực lập kế hoạch và làm chủ kế hoạch… cũng là điểm cộng giúp học sinh Vinschool tự tin, chủ động hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Việc học tập qua các dự án, các hoạt động ngoại khóa có tính hướng nghiệp cao được Vinschool xây dựng cho học sinh ngay từ những ngày đầu của bậc Trung học.

"Nhiều workshop tại Vinschool đã dạy cho em các kỹ năng như viết luận, làm CV. Sau khi tham gia những workshop này, em biết mình cần phải làm gì trong lúc chuẩn bị hồ sơ, cần viết gì và nhấn mạnh vào những phần nào để chinh phục ban tuyển sinh", Thùy Dương chia sẻ.

Nếu như ở lớp 10, Dương và các bạn được tham gia các workshop đào tạo kỹ năng, tham gia trắc nghiệm tâm lý, các buổi hội thảo, tư vấn từ các chuyên gia hướng nghiệp thì năm lớp 11, các em được trải nghiệm Tuần lễ kiến tập tại các doanh nghiệp, trường học hàng đầu trong các lĩnh vực như: Marketing, Quản trị Kinh doanh, Quản lý Khách sạn, Tài chính, Giáo dục & Đào tạo, Khoa học - Công nghệ…

Tuần lễ kiến tập tại doanh nghiệp năm lớp 11 giúp các Vinsers hiểu biết rõ hơn để lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Trong tuần kiến tập tại Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE, Nguyễn Vũ Diệu Linh (lớp 11A5, Trường Trung học Vinschool Times City, Hà Nội) rất hào hứng vì có cơ hội đi sâu vào khám phá thế giới tài chính - chứng khoán với những thuật ngữ, kiến thức mới mẻ về trái phiếu, cổ phiếu hay các loại thị trường. Đặc biệt, mỗi học sinh kiến tập đều được sở hữu một tài khoản ảo và được đóng vai những nhà đầu tư thực thụ để tìm hiểu những kỹ năng trong lĩnh vực này, dưới sự dẫn dắt của những chuyên gia tài chính dày dặn kinh nghiệm.

"Sau tuần kiến tập, em đã hiểu hơn và càng thêm yêu thích ngành học tài chính. Hơn nữa, theo những kinh nghiệm được truyền đạt từ các chuyên gia tại DNSE, em đã hiểu rõ hơn về những cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp khi đi theo con đường này", Diệu Linh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, 45% học sinh Vinschool lựa chọn đại học chính quy (trong đó có 39% được xét tuyển thẳng), 40% lựa chọn đại học quốc tế trong nước và 15% lựa chọn du học. Đáng chú ý, trong số học sinh Vinschool du học, có tới 50% nhận được học bổng từ các trường danh tiếng hàng đầu thế giới như Đại học Cambridge (Anh), Đại học New York (Mỹ), Đại học Quốc gia Úc… Đây vừa là kết quả từ sự nỗ lực của các Vinser trong suốt quá trình học tập vừa là "trái ngọt" của Hệ thống giáo dục Vinschool trên hành trình ươm mầm tinh hoa, đào tạo học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, có hoài bão với đầy đủ phẩm chất và năng lực để sống hạnh phúc, thành công, góp phần tích cực xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.