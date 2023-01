Vì sao Ấn Độ vượt Trung Quốc về số lượng du học sinh tại Mỹ và Anh?

Covid-19, địa chính trị, chính sách giáo dục trong nước... là những nguyên nhân khiến số lượng sinh viên Ấn Độ nhiều hơn Trung Quốc tại các thị trường du học tiềm năng như Mỹ, Vương quốc Anh. Xu hướng này dự đoán sẽ thay đổi dòng di chuyển của sinh viên quốc tế trong tương lai.

Theo báo cáo nhập cư do Vương quốc Anh công bố cuối năm 2022, sinh viên Ấn Độ đã trở thành nhóm du học sinh lớn nhất tại nước này, vượt qua Trung Quốc. Cụ thể, tính đến tháng 9/2022, gần 128 nghìn sinh viên Ấn Độ được cấp thị thực du học Vương quốc Anh, tăng 273% so với năm 2019. Trong khi đó, khoảng 116 nghìn sinh viên Trung Quốc được cấp thị thực, giảm 2% so với năm 2019.

Sinh viên Ấn Độ vượt sinh viên Trung Quốc ở các thị trường du học như Mỹ, Vương quốc Anh và Australia.

Tương tự, theo báo cáo Open Doors 2022, tại Mỹ, số lượng sinh viên Ấn Độ tăng gấp đôi và dự đoán vượt quá số lượng sinh viên Trung Quốc vào năm 2023.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, sự gia tăng số lượng sinh viên Ấn Độ và sụt giảm sinh viên Trung Quốc tại Vương quốc Anh và Mỹ là do Covid-19. Sinh viên Trung Quốc từng là nhóm du học sinh đông nhất ở 2 thị trường này nhưng trong giai đoạn dịch Covid-19, số lượng này sụt giảm đáng kể.

Ông Piyush Kumar, Giám đốc Tổ chức giáo dục IDP khu vực Nam Á, nhận định nỗi sợ lây nhiễm Covid-19 và đóng cửa biên giới, không thể trở về bên gia đình khiến sinh viên Trung Quốc ngần ngại du học. Các yếu tố khác có liên quan đến đại dịch cản bước du học sinh có thể kể đến như địa chính trị, cạnh tranh toàn cầu...

Dữ liệu từ Ủy ban Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) cũng cho thấy số lượng sinh viên Trung Quốc tại Australia đã giảm trong 5 năm qua. GS Bruce Downton, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Macquarie, nhìn nhận: "Việc Trung Quốc đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại để phòng chống dịch Covid-19 khiến nhiều sinh viên chuyển sang học trực tuyến, giảm số lượng sinh viên quốc tế tại nước sở tại".

Ngoài ra, ông Bill Rammell, cựu Bộ trưởng Giáo dục Vương quốc Anh, nhận định, số lượng sinh viên Trung Quốc tại Anh sụt giảm do các chính sách tổng thể của Chính phủ Trung Quốc đối với các tổ chức quốc tế. Trong khi mối quan hệ giữa các tổ chức quốc tế Ấn Độ và Vương quốc Anh lại ngày càng khăng khít.

Bên cạnh đó, Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh giáo dục quốc tế nhằm thu hút sinh viên nước ngoài đến nước này học tập. Do đó, các trường đại học đã tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh, đầu tư cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy và đội ngũ giáo viên... Điều này cũng thu hút sự quan tâm và tin tưởng từ phía sinh viên trong nước.

Dù số lượng sinh viên Trung Quốc tại Mỹ và Anh giảm, chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế tại 2 nước này không thay đổi. Đây là cơ hội để sinh viên Ấn Độ lấp đầy khoảng trống, tăng tỷ lệ du học.

Theo ông Shankar Subbanarasayya Mantha, cựu Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Kỹ thuật Ấn Độ (AICTE), sinh viên Ấn Độ có ưu thế hơn sinh viên Trung Quốc khi tìm việc làm ở các nước phương Tây nhờ kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ tốt hơn. Do đó, họ thích đến Mỹ, Anh và Australia du học, nhất là khi dịch Covid-19 lắng xuống.

Một yếu tố khác là xung đột Nga - Ukraine cùng việc các quốc gia châu Á mở cửa biên giới chậm hơn đã thu hút sinh viên Ấn Độ tập trung cho các thị trường du học lớn như Mỹ, Anh và Australia.

