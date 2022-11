Tuyên truyền Luật An ninh mạng cho học sinh miền núi (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (13/11), Công an huyện Bình Liêu vừa phối hợp với trường THPT Bình Liêu tuyên truyền về Luật An ninh mạng, phòng chống tội phạm trên không gian mạng và các vấn đề khác trong xã hội cho học sinh của trường.

Đây là các hoạt động này nhằm phần nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật cũng như tuân thủ các quy tắc ứng xử khi tham gia hoạt động trên không gian mạng của cán bộ, nhân dân huyện Bình Liêu.

Bình Liêu một huyện miền núi xa nhất của Quảng Ninh, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới hơn 96% dân số toàn huyện. Trong đó chủ yếu là dân tộc Tày, dân tộc Dao và dân tộc Sán Chỉ.

Đã có gần 500 học sinh và 30 giáo viên trong trường tham dự.

Tại buổi tuyên truyền, Công an huyện Bình Liêu đã thông tin tình hình giúp các học sinh nắm được các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; nhận diện và cách phòng ngừa với các hành vi lừa đảo trên mạng xã hội, Internet; các hành vi vi phạm phổ biến trên môi trường mạng và hình thức xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền...

Từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi hoạt động trên môi trường mạng, cũng như phòng tránh những hành vi vi phạm và những rủi ro khi tham gia hoạt động trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội.

Trước đó, Công an huyện Bình Liêu cũng đã phối hợp với các cơ quan, trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền về Luật An ninh mạng, phòng chống tội phạm trên không gian mạng cho hàng trăm lượt cán bộ, công chức, đảng viên, người uy tín.