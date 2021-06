Từ Việt Mỹ Úc đến Hệ thống Mầm non Kid's Club

Dân trí Từ năm 2018, trường Mầm non Việt Mỹ Úc chính thức đổi tên thành "Hệ thống Mầm non Kid's Club" với sứ mệnh mới, tập trung vào sự phát triển toàn diện của trẻ qua châm ngôn "Learn and Play - Vừa học Vừa chơi".

Trường mầm non Việt Mỹ Úc chinh phục niềm tin của các bậc phụ huynh từ 2001 Được thành lập vào năm 2001, Trường Mầm non Việt Mỹ Úc đã tạo được tiếng vang trong lĩnh vực Giáo dục Mầm non với sự tin tưởng của phụ huynh. Trường có tổng cộng 7 cơ sở tại các quận 11, Bình Thạnh, Tân Phú và Bình Tân. Với đội ngũ giáo viên luôn nhiệt huyết và yêu trẻ, Việt Mỹ Úc đã từng bước tạo được lòng tin đối với phụ huynh lúc bấy giờ và trở thành cơ sở giáo dục mầm non có uy tín trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Từ Việt Mỹ Úc đến Hệ thống Trường Mầm non Kid's Club Năm 2018, trường Mầm non Việt Mỹ Úc chính thức đổi tên thành "Hệ thống Trường Mầm non Kid's Club" với quy mô hơn 12 cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên giá trị và thành công của Việt Mỹ Úc ở giai đoạn trước, Kid's Club lấy đó làm tiền đề có thể phát triển và bắt kịp xu hướng giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện tại. Không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất, Kid's Club phát triển giáo trình giảng dạy qua chương trình giáo dục "Đa phương pháp" với sự kết hợp của các phương pháp giáo dục nổi tiếng trên thế giới như Montessori, Reggio Emilia và Glenn Doman,… Tiết học Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ tại Hệ thống Trường Mầm non Kid's Club. Giá trị tinh thần giúp Kid's Club phát triển bền vững Đội ngũ giáo viên nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm với tinh thần nhiệt huyết và yêu trẻ là niềm tự hào của Hệ thống Trường Mầm non Kid's Club. Đặc biệt, một số giáo viên dày dặn kinh nghiệm trong giai đoạn Việt Mỹ Úc còn hoạt động vẫn luôn ủng hộ tầm nhìn, sứ mệnh mới và đồng hành cùng Kid's Club trong giai đoạn chuyển giao cho đến ngày hôm nay. Kid's Club luôn đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn theo xu hướng giáo dục hiện đại cho tập thể giáo viên nhân viên mỗi tháng một lần. Hoạt động này không những nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân sự nòng cốt mà còn mang lại cho các con những tiết học chất lượng và được chăm sóc tốt nhất. Ngoài ra, các chương trình đào tạo khác về y tế học đường, sơ cấp cứu cùng chế độ đãi ngộ nhân viên của Kid's Club cũng là một yếu tố quan trọng để tiếp thêm động lực cho toàn bộ giáo viên nhân viên có thể tiến bộ mỗi ngày và mang lại môi trường học tập tuyệt vời cho trẻ. Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và luôn tận tâm với trẻ. Châm ngôn giáo dục "Learn and Play - Vừa học Vừa chơi" Mọi hoạt động giảng dạy tại Kid's Club đều được phát triển dựa trên châm ngôn giáo dục "Learn and Play - Vừa học Vừa chơi". Hệ thống Trường Mầm non Kid's Club chú trọng truyền đạt kiến thức xã hội, kĩ năng sống đến với trẻ qua các hoạt động vui chơi hằng ngày, không "nhồi nhét" kiến thức, không "rập khuôn". Chương trình học tại Kid's Club là tổ hợp của các giờ học anh văn, STEM, vận động và kỹ năng sống theo từng chủ đề tháng. Kiến thức từ những tiết học này luôn được Kid's Club lồng ghép khéo léo qua các hoạt động vui chơi, thí nghiệm thực tế, chương trình dã ngoại để trẻ có thể thỏa sức khám phá thế giới xung quanh, được tương tác cùng các bạn từ đó tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không bị áp lực. Mọi kiến thức đều được truyền đạt qua các hoạt động vui chơi bổ ích Sự phát triển toàn diện của trẻ là động lực để Kid's Club phát triển và viết tiếp hành trình 20 năm. Khác với định hướng phát triển mầm non của giai đoạn trước, Kid's Club mong muốn mỗi bạn nhỏ đều phải được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cũng chính vì vậy mà Kid's Club luôn nghiên cứu và phát triển chương trình học tập trung vào sự phát triển của trẻ. Mỗi bạn nhỏ là một phần động lực để trường viết tiếp hành trình 20 năm và xa hơn nữa. Quý phụ huynh có thể tham khảo thêm thông tin về Hệ thống Trường Mầm non Kid's Club thông qua website: https://www.kidsclub.edu.vn/ Trường Thịnh