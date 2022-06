Trường tiền tỷ có diện tích hơn 1.800m2 phải bỏ hoang vì... thiếu giáo viên

Mùa mưa lũ, một số khu vực của xã Tịnh Ấn Tây (TP Quảng Ngãi) thường xuyên bị chia cắt. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc đến trường của con em địa phương, đặc biệt là học sinh bậc mầm non.

Trước kiến nghị của người dân, năm 2018, UBND TP Quảng Ngãi đầu tư trên 3,3 tỷ đồng xây dựng điểm trường mầm non xã Tịnh Ấn Tây (cơ sở 2). Công trình có quy mô 2 tầng, tổng diện tích hơn 1.800m2 với đầy đủ nhà ăn, sân chơi cho trẻ.

Cuối năm 2019, điểm trường mầm non khang trang hoàn thành trong niềm vui của người dân. Thế nhưng, trường xây xong mà chẳng được đưa vào sử dụng. Hơn 2 năm qua, công trình đóng cửa im ỉm mặc người dân chờ ngày được đưa con đến trường mới. Do lâu ngày không sử dụng nên khuôn viên ngôi trường trở thành bãi cỏ dại um tùm. Các thiết bị vui chơi của học sinh bắt đầu hư hỏng, phòng ốc đầy bụi bẩn, hoang tàn.

Điểm trường mầm non khang trang xây xong rồi đóng cửa hơn 2 năm.

Anh Nguyễn Ngọc (xã Tịnh Ấn Tây) lắc đầu ngao ngán khi được hỏi về ngôi trường mới. Theo anh Ngọc, học sinh địa phương phải học trong ngôi trường xuống cấp nên khi nghe chính quyền xây ngôi trường mới, ai cũng mừng. Thế nhưng trường xây xong rồi đóng cửa, dân kiến nghị nhiều lần cũng chưa đưa vào sử dụng.

"Đã xây thì phải có sự chuẩn bị để đưa vào sử dụng, làm gì có chuyện xây cái trường thật to xong đóng cửa. Chúng tôi hỏi thì họ nói chưa có giáo viên nên không hoạt động được. Xây trường kiểu này xây làm gì?", anh Ngọc bức xúc.

Đầu tư tiền tỷ xây trường rồi bỏ hoang do thiếu giáo viên.

Ông Phan Khánh Lâm - Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Tây - xác nhận cơ sở 2 của trường mầm non Tịnh Ấn Tây phải đóng cửa suốt mấy năm do thiếu giáo viên, nhân viên.

"Do tinh giản biên chế nên số giáo viên hiện có của trường mầm non Tịnh Ấn Tây chỉ đủ đáp ứng dạy học tại một điểm trường, không đủ để đưa sang cơ sở 2. Do đó điểm trường mới phải đóng cửa suốt từ khi hoàn thành đến nay", ông Lâm nói.

Thiết bị, đồ chơi cho học sinh được mua sắm rồi bỏ hơn 2 năm đã bắt đầu hư hỏng.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng GD-ĐT TP Quảng Ngãi - cho biết việc thi tuyển giáo viên do tỉnh tổ chức, tuy nhiên mấy năm qua tạm dừng nên một số cơ sở giáo dục thiếu giáo viên. Đến tháng 3 vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi mới tổ chức đợt thi tuyển, hiện phòng đang phân bổ số giáo viên mới trúng tuyển về các điểm trường.

"Chúng tôi cố gắng bố trí giáo viên, nhân viên để điểm trường này đi vào hoạt động trong năm học mới 2022-2023", ông Hưng thông tin.