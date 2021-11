Trường THCS Giảng Võ vinh dự nhận cờ thi đua Chính phủ

Dân trí Sáng 10/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; trao tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 15; tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ; đồng chí Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội cùng các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo là những điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu cho ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô.

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tiến hành biểu dương, khen thưởng và động viên kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Năm học 2020-2021, với những cố gắng, phấn đấu không ngừng ở hoạt động dạy và học, trường THCS Giảng Võ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hà Nội và tự hào trở thành 1 trong 8 trường của Thủ đô Hà Nội được nhận Cờ thi đua của Chính phủ cho "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua". Trong lễ tuyên dương, khen thưởng, cô giáo Tô Thị Hải Yến - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ - đã vinh dự thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận Cờ thi đua từ đồng chí Chử Xuân Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - trao Cờ thi đua của Chính phủ cho cô giáo Tô Thị Hải Yến - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ.

Niềm vui to lớn, niềm vinh dự này thuộc về toàn thể thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ, nhân viên cùng tất cả các em học sinh của nhà trường trong năm học vừa qua.

Năm học 2020-2021 là một năm học đầy khó khăn và cũng rất đặc biệt đối với thầy và trò trường THCS Giảng Võ. Cô Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng nhà trường và cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường đều mới nhận nhiệm vụ tại trường, cần làm quen với môi trường làm việc mới; dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến hình thức dạy và học liên tục thay đổi nhưng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng học sinh trường THCS Giảng Võ vẫn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được những thành tích xuất sắc.

Về thành tích của cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong cuộc thi Giáo viên dạy giỏi, nhà trường vinh dự có 1 giải Nhất cấp Thành phố môn Sinh học của cô giáo Tạ Thu Hương - đây cũng là giải Nhất cấp Thành phố duy nhất của Quận Ba Đình trong năm học 2020-2021; 6 giải cấp Quận với 1 giải Xuất sắc, 4 giải Nhất, 1 giải Nhì (Nhà trường đạt giải Tập thể xuất sắc). Bên cạnh đó, các thầy cô giáo và nhân viên của trường cũng xuất sắc giành 8 giải cấp Thành phố ở các lĩnh vực thiết kế bài dạy, thiết kế phần mềm, công nghệ thông tin trong Ngày hội Công nghệ thông tin; 1 giải Nhà giáo Thủ đô tâm huyết sáng tạo; 1 Huy chương Vàng thi đấu thể thao cấp Quận…

Một trong những thành tích nổi bật về sinh hoạt chuyên môn.

Về thành tích của học sinh, giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn đều đạt kết quả đáng tự hào. Học sinh giỏi tăng về cả số lượng lẫn chất lượng, tỉ lệ học sinh trung bình, học sinh yếu kém giảm so với năm học trước. Năm học 2020-2021, chất lượng học sinh mũi nhọn của nhà trường cũng được nâng cao với 644 giải, trong đó có 295 giải cấp Quận, 67 giải cấp Thành phố, 277 giải cấp Quốc gia và Quốc tế (197 huy chương, 80 giải khuyến khích) ở các môn Văn hóa, Khoa học kĩ thuật, Thể dục thể thao và nghệ thuật. Riêng học sinh khối 9, trong kỳ thi Học sinh giỏi các môn Văn hóa và Khoa học, các em đã giành 179 giải cấp Quận (tăng 65 giải so với năm học 2019-2020 và vượt chỉ tiêu đăng ký đầu năm học 59 giải) và 59 giải cấp Thành phố (tăng 3 giải so với năm học 2019-2020).

Giải thi học sinh giỏi các môn Văn hóa và Khoa học kĩ thuật các cấp có xu hướng tăng trong năm học 2020 -2021.

Bên cạnh đó, trong kì thi vào lớp 10 THPT của thành phố Hà Nội, có 8 học sinh được tuyển thẳng; 2 học sinh được tuyển thẳng vào trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT Chuyên Đại học Sư phạm; 2 học sinh giành được học bổng của các trường Quốc tế.

Toàn trường có 819 học sinh dự thi thì đã có 350 lượt học sinh đỗ chuyên và xét cận chuyên. Đặc biệt, 5 học sinh xuất sắc đã trở thành Thủ khoa của các trường THPT chuyên.

Đáng chú ý là trong kỳ thi này, 161 học sinh của trường đã xuất sắc đạt điểm 10 ở các môn Toán, Tiếng Anh, Lịch sử và có 18 học sinh đạt 2 điểm 10 trong tổng số 4 môn thi.

Các tập thể lớp 9A8, 9A1, 9A17 là những tập thể lớp tiêu biểu với điểm trung bình chung của môn tiếng Anh là 9,56 (lớp 9A8); môn tiếng Pháp là 9,04 (lớp 9A17); môn Toán trung bình là 9,2 (lớp 9A1).

Với kết quả này, học sinh khối 9 của nhà trường đã được xếp thứ nhất quận Ba Đình về tổng điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT.

Năm học 2020-2021 là mùa quả ngọt của trường THCS Giảng Võ.

Công tác Đoàn Đội phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động vui, khỏe, có ích, nhiều cuộc thi thú vị thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đặc biệt, lễ Kết nạp Đoàn được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và chương trình "Dâng hương và Báo công" dành cho học sinh lớp 9 tại Đền Hùng - Phú Thọ có ý nghĩa thiêng liêng, giúp các em nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình học tập hiện tại và công cuộc xây dựng đất nước mai sau.

Trong năm học 2020-2021, học sinh trường THCS Giảng Võ cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như ủng hộ miền Trung, Xuân ấm áp - Tết yêu thương, ủng hộ xây dựng nhà đa năng cho trường PTDT nội trú huyện Bảo Lâm - Cao Bằng,… Hoạt động thiết thực và ý nghĩa này đã giúp các em hiểu được ý nghĩa của tình yêu thương, sự sẻ chia.

Những thành tích rực rỡ mà các em học sinh đạt được ở nhiều lĩnh vực là kết quả của quá trình giáo dục toàn diện kết hợp phát triển năng lực của cá nhân học sinh, vừa trau dồi tri thức, rèn luyện kĩ năng, vừa phát triển thể chất và năng khiếu nghệ thuật đồng thời không ngừng giáo dục để hình thành những phẩm chất tốt đẹp, bồi dưỡng tâm hồn. Môi trường giáo dục lành mạnh tạo nên sự an toàn về cả thể chất lẫn tinh thần cho mỗi em học sinh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh vào giai đoạn đầu và cuối học kì II, với sự chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Ban giám hiệu, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để việc dạy học trực tuyến đạt hiệu quả với các phòng học như Studio thu nhỏ, mạng LAN hữu tuyến trong mỗi phòng học, phòng tâm lí luôn sẵn sàng tư vấn với hình thức hoạt động linh hoạt, đặc biệt, học sinh toàn trường đều đã hoàn thành kiểm tra cuối học kì II bằng hình thức trực tiếp trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Những điều đó đã đem đến sự an tâm cho các bậc phụ huynh về chất lượng giáo dục của nhà trường.

Khắc phục tất cả khó khăn trong năm học 2020-2021, Ban Giám hiệu nhà trường với 2/3 là thành viên mới đã xây dựng được sự đoàn kết gắn bó trong Hội đồng sư phạm, huy động được sự chung tay góp sức của các bậc phụ huynh. Chính sự an toàn của học sinh đã tạo nên sự an tâm cho các bậc phụ huynh và mang lại niềm an vui cho các thầy cô giáo. Những thành quả thầy và trò trường THCS Giảng Võ đạt được trong năm học 2020-2021 là tiền đề cho năm học 2021-2022 giữ vững thành tích và gặt hái thêm nhiều thắng lợi rực rỡ.

Để giữ vững và phát huy thành quả đạt được, trường THCS Giảng Võ đã đề ra những mục tiêu năm học 2021-2022 hướng tới những giá trị cốt lõi: Tri thức - nhân cách và sự đồng cảm. Với sự nghiêm túc, tận tụy, trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; sự tự giác, tích cực, hợp tác của học sinh; sự nhiệt tình, đồng lòng của phụ huynh toàn trường, hi vọng năm học mới 2021-2022, trường THCS Giảng Võ sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong các hoạt động giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là lá cờ đầu của giáo dục Thủ đô.

Trường Thịnh