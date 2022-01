Trường phổ thông Dewey Ocean Park - tâm điểm giáo dục phía Đông Hà Nội

Dân trí The Dewey Schools - Ocean Park Gia Lâm là một trong những ngôi trường liên cấp hiện đại bậc nhất Hà Nội với cơ sở vật chất vượt trội, chương trình học tích hợp, liên kết đào tạo với trường Mount Vernon, top 10 trường đổi mới sáng tạo nhất tại Mỹ.

Hơn một thập kỷ qua chứng kiến sự vươn mình và phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn giáo dục Edufit - chủ đầu tư của 2 thương hiệu giáo dục đẳng cấp quốc tế: Sakura Montessori và The Dewey Schools. Được thành lập vào năm 2011, Edufit đã xây dựng nên hệ thống giáo dục mầm non Sakura Montessori, nơi tiên phong áp dụng phương pháp giáo dục Montessori tại Việt Nam. Sakura Montessori hiện đã có 12 cơ sở trải rộng trên toàn quốc. Năm 2015, tập đoàn tiếp tục thành lập Hệ thống trường phổ thông liên cấp The Dewey Schools, đào tạo từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông tại 3 cơ sở Starlake Tây Hồ Tây; Cầu Giấy - Hà Nội và Dương Kinh - Hải Phòng.

Đáp ứng nhu cầu học tập và trải nghiệm đa dạng của học sinh phía Đông Hà Nội, từ năm 2021, The Dewey Schools bắt đầu triển khai đầu tư dự án trường liên cấp thứ tư tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm.

Dewey Ocean Park tọa lạc tại vị trí trung tâm, giáp tòa nhà Techno Park đối diện với các khu nhà chung cư hiện đại. Tòa nhà nằm bên cạnh hồ nhân tạo và khu vui chơi, gần Trường Đại học VinUni.

Công trình Trường Phổ thông Dewey Ocean Park sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 6/2022, chính thức đi vào hoạt động vào tháng 8/2023.

Thiết kế trường học nhằm đáp ứng sự tham gia đa dạng của học sinh

Mỗi một ngôi trường trong hệ thống The Dewey Schools đều được thiết kế nhằm đem lại những giá trị cho cộng đồng học sinh, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, dựa trên 5 tiêu chí: An toàn, Mở, Kết nối, Cộng đồng và Đổi mới sáng tạo.

Công trình trường học liên cấp Dewey Ocean Park xây dựng trên quy mô 10.000m2, được tạo khối liên hoàn phù hợp với hình thái của khu đất xây dựng. Ý tưởng quy hoạch linh hoạt với hình dáng và diện tích đất, tạo ra các không gian đóng mở và góc nhìn khác nhau, thúc đẩy cảm xúc người sử dụng.

Thiết kế cổng chào với hình ảnh vòng tay chào đón gắn liền với tuổi thơ của học sinh.

Không gian vật lý là hiện thân tầm nhìn của nhà trường đối với học sinh

Thiết kế vật lý của công trình Dewey Ocean Park là hiện thân của niềm tin mà Nhà trường dành cho học sinh, với hy vọng xây dựng nên một cộng đồng kết nối mạnh mẽ. The Dewey Schools tin rằng mọi màu sắc, kết cấu của môi trường, không gian vật lý đều truyền tải các giá trị của trường học, đều có ý nghĩa trong việc cho phép học sinh thỏa sức sáng tạo và khám phá.

55 phòng học hiện đại và đầy đủ các phòng chức năng: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, các phòng thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học… cùng chuỗi tiện ích mở rộng: Không gian sáng chế Makerspace, bể bơi 4 mùa Aqua-Tots chuẩn Mỹ, sân bóng đá, sân bóng rổ, canteen, nhà đa năng, thư viện… đem lại trải nghiệm đa dạng giúp học sinh được phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Thay vì mô hình giáo dục truyền thống, với các dãy bàn đối diện với giáo viên ở phía trước, các lớp học tại Dewey cung cấp nhiều không gian cho việc giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm, kết nối sâu sắc học sinh với lớp học.

Phân bổ nhiều khoảng không gian riêng dành cho các cuộc họp mặt cộng đồng, bài giảng, tranh luận, các hoạt động thể thao trong và ngoài trời.

Các phòng chức năng nhà hát, phòng âm nhạc, phòng kịch nghệ chuyên nghiệp giúp học sinh phát triển kỹ năng cảm xúc và năng khiếu nghệ thuật.

Không gian sáng tạo với tư duy thiết kế - Design thinking bao gồm phòng STEAM và xưởng sáng tạo, phòng thí nghiệm, cho phép học sinh nghiên cứu, sản xuất và theo đuổi các dự án dài hạn.

Ánh sáng, không gian xanh, nguyên vật liệu tự nhiên được tận dụng để mang lại sự ấm áp cũng như bảo vệ môi trường, đem đến một cảm giác giống như ở nhà, góp phần tạo ra một bầu không khí an toàn và tin tưởng.

Tích hợp chương trình đào tạo từ đối tác Mount Vernon - Top 10 trường đổi mới sáng tạo nhất tại Mỹ

Dewey Ocean Park có 2 chương trình đào tạo bao gồm Chương trình Nâng cao và Chương trình Song ngữ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh.

Chương trình học tích hợp, liên kết đào tạo với trường Mount Vernon - Top 10 trường đổi mới sáng tạo nhất tại Mỹ, với những cải tiến đột phá trong các môn học, giúp học sinh được tiếp cận với hệ thống giáo dục Mỹ và các nước tiên tiến trên thế giới. Hàng loạt môn học tích hợp từ chương trình của trường Mount Vernon: Nhân văn, Khoa học Tiếng Anh, Sáng chế MDE, Nghệ thuật trình diễn, Nghệ thuật thị giác… đề cao sự truy vấn, tác động và đổi mới sáng tạo trong giáo dục, được đối tác Mỹ chuyển giao và giảng dạy song ngữ với thời lượng giảng dạy bằng tiếng Anh lên đến 19 tiết/tuần, giúp các em học sinh xây dựng nền tảng ngôn ngữ, giao tiếp với thế giới xung quanh thông qua quá trình trao đổi thông tin và kiến thức, khám phá các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Chương trình các môn học khác bằng tiếng Việt được thiết kế bởi Hội đồng Khoa học & Sư phạm ERPC, hướng đến mục tiêu phản ánh cuộc sống thực tế nhiều hơn, tạo cho các em học sinh năng lực để trở thành những người tìm tòi và khám phá, truyền cảm hứng cho mọi người và cho cả thế giới rộng lớn xung quanh thông qua các hoạt động mà giáo viên và học sinh cùng nhau thực hiện.

Lộ trình liên cấp tại Dewey Ocean Park

Bậc Tiểu học (Lớp 1 - Lớp 5): Tổ chức cho học sinh phương pháp học.

Bậc THCS (Lớp 6 - Lớp 9): Tổ chức cho học sinh dùng phương pháp đã có để trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Bậc THPT (Lớp 10 - Lớp 12): Tổ chức cho học sinh tập nghiên cứu để có thể theo học thành công bậc Đại học, sau Đại học trong nước và quốc tế.

Học sinh tốt nghiệp là những cá nhân toàn diện được trang bị sẵn sàng về nhân cách, tri thức, tinh thần và thể chất cho bậc đại học, cho công việc và cuộc sống, có khả năng thích nghi và thành công trong bất kỳ môi trường nào.

Trường Thịnh