Trường học làm nơi cách ly, học sinh Nghệ An tựu trường vào ngày 1/9

Dân trí Gần 500 trường học tại Nghệ An đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19. Thời gian tựu trường của học sinh Nghệ An sẽ chậm hơn một tuần so với các địa phương khác.

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) hiện đang được sử dụng để cách ly 90 công dân từ vùng có dịch phía Nam trở về. 500 trường học được trưng dụng làm nơi cách ly Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An, đến thời điểm này, toàn tỉnh có gần 500 cơ sở trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, chủ yếu dành cho công dân từ các địa phương đang có dịch ở phía Nam về quê. Trong đó bậc Mầm non có gần 300 trường, Tiểu học hơn 110 trường, THCS hơn 60 trường, trải đều ở hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh. Tại huyện miền núi Kỳ Sơn, theo thống kê của UBND huyện, dự kiến sẽ có hơn 10.000 người làm ăn xa sẽ trở về trong đợt dịch này. Thời điểm hiện tại, địa phương này đã tiếp nhận gần 2.900 công dân. Với huyện biên giới này, trưng dụng các cơ sở trường học để thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 là phương án tối ưu, đáp ứng các điều kiện về sơ sở vật chất như phòng ngủ, công trình vệ sinh, nước sạch... Gần 500 trường học tại Nghệ An đang được sử dụng làm khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19. Ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết: "Hiện nay, có 47/71 cơ sở trường học trên địa bàn huyện được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Trường cách ly đông nhất là gần 150 công dân, trường ít nhất là 9 người". Tại xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) có 3 trường học đang được sử dụng làm khu cách ly, gồm trường THCS, điểm chính trường Tiểu học và trường Mầm non. Riêng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Cắn có 90 công dân đang cách ly lại khu nhà bán trú, khu trường học và hiệu bộ là điểm đặt trụ sở của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã. Theo kế hoạch năm học của Bộ GD&ĐT thì chỉ còn gần nửa tháng nữa học sinh sẽ tựu trường nhưng mọi thứ ở đây vẫn hết sức ngổn ngang. Phòng học âm nhạc được trưng dụng làm kho chứa lương thực, thực phẩm. Một phần sân là bếp dã chiến phục vụ cơm nước cho người cách ly. Phòng học âm nhạc tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Cắn được trưng dụng thành kho chứa lương thực, thực phẩm phục vụ bếp ăn cho 90 công dân đang cách ly tại đây. "Nếu từ nay không tiếp nhận thêm người trở về cách ly thì trước thời điểm tựu trường 2-3 ngày chúng tôi có thể bàn giao cơ sở hạ tầng cho nhà trường để thực hiện khử khuẩn, vệ sinh đón năm học mới. Còn nếu tiếp nhận thêm người, e là sẽ rất khó kịp thời gian bắt đầu năm học", ông Xồng Bá Lầu - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn cho hay. Chủ động kế hoạch năm học mới tùy tình hình thực tế dịch bệnh Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, huyện đã có văn bản gửi các xã, trường học về việc chuẩn bị bàn giao cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới. "Chuẩn bị cho năm học mới, cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, huyện Kỳ Sơn đã lên kế hoạch trưng dụng các nhà văn hóa, nhà cộng đồng, các điểm trường lẻ và các trụ sở cơ quan không còn sử dụng để làm khu cách ly tập trung. Hiện các địa phương đang bắt tay vào chuẩn bị các điều kiện cơ bản, đáp ứng yêu cầu cách ly, bàn giao cơ sở cho nhà trường trước ngày 23/8 để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng kịp đón học sinh tựu trường", ông Minh thông tin. Khu ký túc xá học sinh tại Kỳ Sơn được sử dụng làm nơi cách ly công dân trở về từ vùng có dịch. Tại huyện Thanh Chương, hiện đang thực hiện cách ly cho hơn 700 công dân trở về tại 64 cơ sở cách ly tập trung bao gồm trạm y tế và các trường Mầm non, Tiểu học. "Chúng tôi cũng đã tính toán đến phương án sử dụng các nhà cộng đồng, nhà văn hóa xóm để thực hiện cách ly tập trung nhưng các cơ sở này quy mô nhỏ, khó đảm bảo yêu cầu về khoảng cách, công trình vệ sinh, nước sạch... Huyện cũng đã có ý kiến đề nghị ngành giáo dục xem xét đối với bậc học Mầm non khai giảng chậm hơn một chút để chống dịch", ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho hay. Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, địa phương này dự kiến tựu trường vào 1/9, khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9. Tuy nhiên, các huyện có thể tùy tình hình thực tế để quyết định thời gian học sinh tựu trường, có thể chậm hơn. Đến thời điểm này nhiều cơ sở trường học vẫn chưa thể bắt tay vào công tác chuẩn bị cho năm học mới. Việc tổ chức khai giảng có thể theo các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc theo lớp, theo khối... để không ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đối với học sinh lớp 1, nhà trường tổ chức hướng dẫn bài cho các cháu học để làm quen. "Nhiều phương án đã được Sở GD&ĐT đã đặt ra để chủ động triển khai. Cùng với việc phối hợp địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch; các nhà trường chủ động tìm địa điểm có thể bố trí khu cách ly thay thế hợp lý và phải bám sát thời điểm hết cách ly để tu sửa, vệ sinh, tiêu độc khử trùng đón học sinh trở lại trường. Các trường Mầm non không tổ chức khai giảng mà tổ chức ngày hội tới trường, do đó có thể lùi sau ngày 5/9", ông Nguyễn Trọng Hoàn cho hay. Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có thể kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian bắt đầu năm học mới cũng như kế hoạch năm học. Bởi vậy, Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, các trường học chủ động phương án như tổ chức dạy học trực tuyến theo từng khối lớp phù hợp với điều kiện thực tế. Hoàng Lam