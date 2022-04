Trường ĐH Thái Bình Dương góp phần thỏa "cơn khát" nhân lực IT chất lượng cao tại miền Trung

Công nghệ thông tin - "Át chủ bài" trong thời đại số

Công nghệ thông tin được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay. TS. Nguyễn Trùng Lập - Trưởng Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Thái Bình Dương (Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết: "Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin tăng mạnh, dẫn đến thiếu hụt nhân sự lĩnh vực này. Đặc biệt là nhân sự chất lượng cao, có thể tham gia ngay vào các dự án công nghệ thông tin".

Xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu cùng làn sóng công nghệ hiện đại không chỉ tăng độ mở về cơ hội nghề nghiệp cho ngành công nghệ thông tin mà song hành với nó là yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực (Ảnh: Cuộc thi thiết kế game của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Thái Bình Dương).

Thị trường lao động lĩnh vực công nghệ thông tin ngày càng khan hiếm, đặc biệt là khu vực miền trung, khi mà TP Đà Nẵng đang tham gia vào mục tiêu trở thành "thung lũng silicon" khu vực Đông Nam Á; TP Quy Nhơn xây dựng khu công viên phần mềm nhằm hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển, đào tạo công nghệ, sản phẩm trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin; TP Nha Trang xây dựng công viên phần mềm Quân đội;… Chính vì vậy, số lượng nhân lực lĩnh vực này lại càng "khát" hơn bao giờ hết.

Theo số liệu thống kê, mỗi năm các trường đại học chỉ cung cấp 50.000 kỹ sư trong khi dự kiến thị trường đang thiếu 190.000 nhân lực cho lĩnh vực này. Chính vì thế, trong 10 năm tới nhân lực nhóm ngành công nghệ thông tin sẽ vẫn cực kỳ được ưa chuộng.

Do vậy, lựa chọn theo đuổi ngành công nghệ thông tin trong tình hình hiện nay là một sự lựa chọn khôn ngoan và đúng đắn cho những ai yêu thích công nghệ, đặc biệt trong thời kỳ hậu Covid-19 và sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

TS. Nguyễn Trùng Lập nhấn mạnh: "IT Space chính là nơi nuôi dưỡng các dự án khởi nghiệp cho sinh viên và giảng viên Trường ĐH Thái Bình Dương".

Trường Đại học Thái Bình Dương kiến tạo nền tảng thực tiễn ngay trên giảng đường

Với tầm nhìn trở thành một trong những đơn vị đào tạo ngành công nghệ thông tin tốt nhất ở khu vực miền Trung, ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH Thái Bình Dương tập trung vào 4 vấn đề quan trọng: Nắm bắt xu hướng công nghệ, chương trình đào tạo bám sát yêu cầu thực tế, kết nối sinh viên với môi trường doanh nghiệp và tăng cường trải nghiệm cho sinh viên. Các vấn đề này đã và đang được cập nhật vào chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh của sinh viên, đảm bảo khả năng thích nghi và thăng tiến của sinh viên trong tương lai.

Sinh viên sẽ được đảm bảo về kiến thức, kỹ năng về phát triển phần mềm trên tất cả các nền tảng (như máy tính, web, mobile, cloud), trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị cơ sở dữ liệu, triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và toàn thông tin. Đồng thời, nhà trường hướng đến việc tăng cường kiến thức liên ngành, khả năng tiếng Anh, ngoại ngữ thứ 2, và đặc biệt là ý thức chuyên nghiệp và trải nghiệm thực tế để cạnh tranh với nhân lực trong thị trường chung ASEAN.

Đặc trưng nổi bật của mô hình đại học hiện đại là tính thực tiễn, đào tạo để làm việc ngay.

Đặc biệt, sinh viên ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Thái Bình Dương được học tập và thực hành tại IT Space - mô phỏng doanh nghiệp IT. Tại đây, sinh viên được thực hiện dự án IT thông qua môi trường làm việc thực tế bao gồm không gian, thiết bị, quy trình và công nghệ mà doanh nghiệp đang sử dụng. Điều này giúp sinh viên tiếp cận nhanh với công việc thực tế sau khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Thái Bình Dương không ngừng đẩy mạnh các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp để chuẩn bị hành trang kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên thông qua việc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp. Hiện tại, nhà trường đang có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực tin học như: IVS, VHEC, ADAI lab, FOIS, FPT, Kaspersky Vietnam.

Thông tin thêm:

Ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Thái Bình Dương đào tạo 4 chuyên ngành:

- Công nghệ phần mềm;

- Trí tuệ nhân tạo ứng dụng;

- Hệ thống thông tin quản lý;

- Mạng máy tính và an toàn thông tin.

Năm 2022, Trường ĐH Thái Bình Dương xét tuyển ngành Công nghệ thông tin theo 5 phương thức: Xét tuyển học bạ THPT; Kết quả thi THPT 2022; Xét tuyển kết hợp học bạ và năng lực; Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM; Xét điểm tốt nghiệp THPT.