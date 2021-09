Trường Đại học Vinh công bố điểm chuẩn, nhiều ngành điểm cao hơn năm trước

Dân trí Trường Đại học Vinh (Nghệ An) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021, có nhiều ngành điểm cao hơn hẳn so với năm 2020.

Theo đó, nhiều ngành của trường này có mức điểm chuẩn rất cao, nhiều ngành điểm cao hơn hẳn so với năm 2020.

Cụ thể: Ngành Giáo dục Tiểu học 26 điểm; sư phạm Toán học (chất lượng cao) 25 điểm; sư phạm Ngữ văn 24 điểm; sư phạm Toán học 23 điểm; sư phạm Địa lý 22 điểm; sư phạm Lịch sử, Giáo dục Chính trị 21 điểm; sư phạm Hóa học 20 điểm.

Riêng các ngành sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, có sử dụng môn tính điểm hệ số 2 để xét trúng tuyển (môn tiếng Anh cho các ngành sư phạm tiếng Anh, sư phạm tiếng Anh- lớp tài năng, ngôn ngữ Anh; môn năng khiếu cho các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất), các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 40. Theo đó, sư phạm tiếng Anh (lớp tài năng) 35 điểm, sư phạm tiếng Anh 29 điểm; Giáo dục Mầm non 26 điểm, Giáo dục Thể chất 30 điểm và ngôn ngữ Anh 22 điểm.

Từ 9h ngày 17/9, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ: http://diemthi.vinhuni.edu.vn.

Năm 2021, nhìn chung các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Vinh có số lượng thí sinh đăng ký nhiều, nhiều ngành điểm chuẩn cao.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trường Đại học Vinh đã xây dựng kế hoạch tổng thể dạy học tất cả các bậc học, loại hình đào tạo theo hình thức trực tuyến; tập trung xây dựng hệ thống LMS, bài giảng e-Learning; thống nhất kịch bản giảng dạy, bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng trong đào tạo trực tuyến.

Theo quy định, trước 17h ngày 26/9, thí sinh trúng tuyển phải gửi về trường bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT để xác nhận nhập học. Trường Đại học Vinh vừa thông báo trúng tuyển trực tuyến, vừa gửi giấy báo trúng tuyển qua bưu điện để thí sinh kịp thời nhập học.

Chi tiết điểm trúng tuyển vào Trường đại học Vinh.

Nguyễn Duy