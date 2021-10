Trường Đại học Sư phạm TPHCM tuyển bổ sung thí sinh đặc cách

Dân trí Trường ĐH Sư phạm TPHCM tuyển đợt hai theo phương thức riêng vào các ngành, đối với thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021, tối đa 5% chỉ tiêu các ngành.

Sáng 5/10, ĐH Sư phạm TPHCM thông báo xét tuyển thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 và chưa nhập học ở cơ sở đào tạo nào khác trong năm tuyển sinh 2021 bằng 4 phương thức, trong đó có sử dụng kết quả học tập THPT (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất).

Các phương thức còn lại lần lượt là xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ - PV) kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu (chỉ áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất); Xét dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021 (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất); Xét dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu (chỉ áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất).

Điều kiện đăng ký xét tuyển đối với tất cả bốn phương thức trên là thí sinh phải có học lực lớp 12 xét loại giỏi nhưng mỗi phương thức tuyển đều có yêu cầu riêng. Chẳng hạn xét kết quả học THPT thì điểm xét tuyển tối thiểu bằng điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT đợt một.

Ở các phương thức xét tuyển kết hợp thi năng khiếu, nhà trường yêu cầu thí sinh đăng ký vào ngành Giáo dục Mầm non có điểm xét tuyển phải đạt tối thiểu bằng điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT đợt 1, tham gia kỳ thi năng khiếu do ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức và có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đăng ký ngành Giáo dục Thể chất cũng có yêu cầu tương tự, đồng thời phải thỏa mãn một trong các điều kiện như: có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên; vận động viên cấp một, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế; Có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).

Trường ĐH Sư phạm TPHCM lưu ý thí sinh đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến tại website xettuyen.hcmue.edu.vn từ nay đến hết ngày 10/10 và kết quả dự kiến được công bố vào 18/10.

Lê Phương