Trường Đại học CMC tuyển sinh ngành Khoa học Máy tính từ năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học CMC mở ngành đào tạo Khoa học Máy tính (mã ngành: 7480101) và tuyển sinh cử nhân hệ đại học chính quy ngành Khoa học Máy tính với 3 phương thức xét tuyển, bao gồm:

Phương thức 1: xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ).

Phương thức 2: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.

Phương thức 3: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học CMC.

Thông tin ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học CMC năm 2023.

Tổ hợp xét tuyển bao gồm: A00: Toán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D06: Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật; D10: Toán, Tiếng Anh, Địa lý; D90: Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh.

Trường Đại học CMC tuyển sinh cử nhân hệ đại học chính quy ngành Khoa học Máy tính từ năm 2023 (Ảnh: CMC).

Các lĩnh vực nghiên cứu chính trong Khoa học Máy tính bao gồm trí tuệ nhân tạo, hệ thống và mạng máy tính, an toàn và bảo mật thông tin, khai phá dữ liệu, tương tác máy tính và con người, thị giác máy tính và đồ họa, phân tích số, ngôn ngữ lập trình, công nghệ phần mềm, tin sinh học, lý thuyết điện toán,...

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học CMC hiện nay tập trung vào 3 định hướng đào tạo là Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Khoa học Dữ liệu (DS), Kỹ thuật Phần mềm (SE) và Hệ thống Thông tin (IS).

Nói về chủ trương mở thêm ngành đào tạo mới là Khoa học Máy tính, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình - Hiệu trưởng Trường Đại học CMC cho biết: "Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính được thiết kế theo chuẩn của Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ (Association for Computing Machinery - ACM), theo chuẩn kiểm định của Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật - công nghệ của Mỹ (Accreditation Board for Engineering and Technology - ABET), hệ thống chuẩn kỹ sư công nghệ thông tin của Nhật Bản (Information Technology Standard System - ITSS). Chương trình vừa có tính hàn lâm, vừa có tính thực tiễn rèn luyện kỹ năng chuyên môn cho sinh viên".

Khoa học Máy tính - ngành học nhiều tiềm năng trong kỷ nguyên số

Theo công bố mới nhất của Bộ GD&ĐT về danh sách 12 ngành đào tạo có nhu cầu nhân lực cao, lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin là 1 trong 2 ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao nhất.

Báo cáo của VietnamWorks - trang tin tuyển dụng lớn nhất Việt Nam cũng cho thấy: nhu cầu nhân lực về Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin tăng gấp 4 lần trong 10 năm qua và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đại diện trường cho biết, với chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính tại Trường Đại học CMC, người học được trang bị các nội dung kiến thức và kỹ năng cần thiết, đáp ứng các cuộc thi nhận chứng chỉ ITFE (Kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bản - Fundamental Information Technology Engineer) theo hệ thống chuẩn công nghệ thông tin của Nhật Bản (ITSS).

Qua đó, người học có khả năng áp dụng kiến thức khoa học tính toán để giải quyết các vấn đề thực tế, có năng lực nghiên cứu, sáng tạo và thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ cũng như hội nhập quốc tế.

"Với mạng lưới doanh nghiệp liên kết trong nước và quốc tế, Trường Đại học CMC cam kết việc làm cho sinh viên ngành Khoa học Máy tính nhập học năm 2023. Theo đó, sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cam kết việc làm với mức thu nhập hấp dẫn tại Tập đoàn Samsung, Microsoft và các công ty thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC như: CMC Telecom, CMC Global, CMC Technology & Solution…", đại diện trường khẳng định.

Cộng đồng sinh viên năng động tại Trường Đại học CMC (Ảnh: CMC).

Trường Đại học CMC cũng sẽ trao quỹ học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" tổng trị giá 92 tỷ đồng cho các bạn thí sinh có thành tích học tập xuất sắc năm 2023.

Theo đó, sinh viên sẽ nhận được nhiều mức học bổng từ 50%, 70% đến 100% học phí dựa trên thành tích học tập. Đây là sự hỗ trợ thiết thực của Trường Đại học CMC, tạo động lực và điều kiện để các tân sinh viên tự tin học tập tại môi trường đào tạo chuyển đổi số tân tiến, hiện đại.

Trường Đại học CMC đang mở cổng đăng ký xét tuyển

Không gian học tập hiện đại tại Trường Đại học CMC (Ảnh: CMC).

Bên cạnh đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, với sự hỗ trợ từ Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC ATI) - nơi nghiên cứu các ứng dụng công nghệ mới để phát triển sản phẩm cho Tập đoàn CMC, sinh viên ngành Khoa học Máy tính có cơ hội được trau dồi khả năng thực hành, nghiên cứu khoa học tại CMC ATI.

Không chỉ nổi tiếng với chất lượng nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, viện còn sở hữu hệ thống 6 phòng Lab hiện đại, cung cấp giải pháp công nghệ lõi và xây dựng sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

Học bạ cho ngành Khoa học Máy tính với ngưỡng điểm đầu vào đạt từ 20 điểm trở lên (không gồm điểm ưu tiên). Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm giúp tăng cơ hội nhận học bổng 100% toàn khóa từ quỹ học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" tổng trị giá 92 tỷ đồng tại: https://xettuyen.cmc-u.edu.vn/.