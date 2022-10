Trường Đại học Bách Khoa kỷ niệm 65 năm xây dựng, phát triển

Đề cao sự tự do sáng tạo trong nghiên cứu, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM (ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM) thuộc top đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật trên cả nước. Với bề dày lịch sử trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Trường ĐH Bách Khoa dẫn dắt hàng vạn sinh viên đạt thành tích cao trong nước và quốc tế.

PGS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM đọc diễn văn chào mừng.

Hành trình bồi dưỡng bao thế hệ nhân tài

Thành lập vào năm 1957, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật là một trong những trường nền tảng đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam. Năm 1996, trường chính thức trở thành thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM và tiếp tục giữ vững uy tín của khối Đại học Quốc gia TPHCM cho đến nay với tên gọi Trường Đại học Bách Khoa - nơi đào tạo nhân tài trong kỹ thuật và công nghệ hàng đầu cả nước.

Hiện nay trường có gần 27.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đang theo học và phát triển. Không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, Trường ĐH Bách Khoa liên tục đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên.

Trường đã có 35 ngành đào tạo đại học, 72 ngành sau đại học, số lượng chương trình liên kết quốc tế tăng gần 5 lần chỉ trong 5 năm gần đây. Trường giữ vững thành tích dẫn đầu cả nước về số lượng các chương trình đào tạo được kiểm định và đạt chuẩn quốc tế với 51 chương trình, chiếm gần 1/3 trong tổng số các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế trên toàn quốc.

Năm 2020, Trường đã ra mắt Ban đại diện Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa (BKA) đồng hành cùng trường trong nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên. Trong buổi họp mặt kỷ niệm ngày 27/10, BKA cũng đã công bố Quỹ học bổng và hỗ trợ phát triển Bách Khoa nhằm thực hiện các hoạt động trợ giúp học sinh, sinh viên có ý chí, năng lực tiếp cận các nguồn vốn vay không lãi suất để học tập và hỗ trợ nhà trường trong nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cùng nhiều hoạt động khác.

Quỹ học bổng và hỗ trợ phát triển Bách Khoa được thành lập và quản lý bởi Ban đại diện Cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa.

Mang danh "sinh viên Bách Khoa" là niềm tự hào, gắn liền với trách nhiệm phấn đấu và rèn luyện làm vang danh nhà trường. Hàng vạn cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ sau tốt nghiệp vẫn tiếp tục sự nghiệp ở các vị trí cao hơn. Nhiều sinh viên cũng mang trên mình trách nhiệm phát triển đất nước đầy tự hào ở các vị trí lãnh đạo cao cấp.

Sinh viên Bách Khoa ghi dấu thành tựu trong và ngoài nước

Trường ĐH Bách Khoa dẫn đầu trong công tác hỗ trợ và đầu tư cho sinh viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ. Sinh viên trường đã có 586 đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận. Chỉ trong năm 2021, Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM đã có 642 hợp đồng chuyển giao công nghệ với kinh phí 124 tỷ đồng, ký kết 30 thỏa thuận hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đồng thời, trường tích cực tổ chức và tham gia các hội nghị khoa học với mục đích tạo sân chơi để sinh viên cùng nhau học hỏi và cải tiến kỹ thuật công nghệ. Tính đến nay, Trường ĐH Bách Khoa đã xuất hiện ở 69 hội nghị quốc tế và 58 hội nghị trong nước.

Trong năm học 2021-2022, các sinh viên Bách Khoa đã mang về cho trường 29 giải thưởng khoa học công nghệ. Trong đó, sở hữu 5 giải thưởng quốc tế, 1 giải thưởng cấp nhà nước và 23 giải thưởng đa dạng ở các cấp khác nhau.

65 năm đóng góp, xây dựng nền giáo dục Việt Nam

Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 65 thành lập trường với sự tham gia của nguyên lãnh đạo trường, cựu viên chức, ban giám hiệu nhà trường, viên chức và sinh viên. Buổi họp mặt cũng có sự tham dự của các vị lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo UBND TPHCM, lãnh đạo các tỉnh thành, lãnh đạo ĐHQG - TPHCM, lãnh đạo hội cựu sinh viên, các đơn vị đối tác doanh nghiệp, đại diện thế hệ sinh viên các thời kỳ… đến để chúc mừng và đồng hành cùng chuỗi sự kiện.

Là một trong những cựu sinh viên của Trường ĐH Bách Khoa, ông Đàng Văn Thoại - Chủ tịch Mekong One Corp bày tỏ sự biết ơn đến ban giám hiệu nhà trường cùng thầy cô. Những kiến thức, kỹ năng, sự dạy bảo, tôi rèn trong môi Trường ĐH Bách Khoa chính là nền tảng giúp cựu thủ lĩnh sinh viên Đàng Văn Thoại gặt hái được nhiều thành công và dẫn dắt Mekong One Corp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mekong One Corp đồng hành cùng Trường ĐH Bách Khoa trong các công tác hỗ trợ và phát triển trường.

Các cựu sinh viên Trường ĐH Bách Khoa chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô của trường.

Lễ kỷ niệm thành lập trường là dịp đặc biệt để các cán bộ trường, các thế hệ sinh viên 65 năm qua cùng nhìn lại một chặng đường phát triển của nhà trường và bản thân mình ở nơi đây, tự hào chia sẻ lại những kỷ niệm quý giá và đáng nhớ cho thế hệ sinh viên sau này. Từ đó, tạo động lực cho sinh viên tiếp tục học tập, phát triển, giữ vững thương hiệu và nâng cao uy tín của trường.