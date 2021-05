Trước mùa thi trực tiếp đi chọn trường ĐH cho con

Dân trí Trường ĐH trải nghiệm không chỉ giúp phụ huynh yên lòng khi chăm lo chất lượng học tập mà để tâm đến cả chất lượng cuộc sống bằng cách cung cấp những dịch vụ đời sống đạt tiêu chuẩn cho SV.

Ở ĐH FPT, SV được trải nghiệm những dịch vụ đời sống chất lượng cao như ký túc xá khang trang, thư viện và phòng lab hiện đại, nhà ăn hợp vệ sinh, hệ thống quản lý đời sống nội trú online...

Thư viện, phòng lab hiện đại

Thư viện và phòng lab vừa đáp ứng nhu cầu học tập kiến thức vừa hỗ trợ SV có không gian trải nghiệm kỹ năng và sinh hoạt chung. Thư viện ở ĐH FPT TP. Hồ Chí Minh thiết kế 3 tầng liên tiếp, kết nối với nhau bằng những bậc thang, cùng hệ thống kính mở tầm nhìn ra hồ sen, trở thành không gian học tập trải nghiệm lý tưởng. Ngoài ra, công trình còn có các phòng học cá nhân, phòng học nhóm và phòng seminar tổ chức hội thảo học thuật.

Thiết kế hiện đại của thư viện ĐH FPT TP. Hồ Chí Minh

Phòng lab tại ĐH FPT Cần Thơ với dàn máy tính iMac đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, trải nghiệm công nghệ cao của SV.

Hệ thống máy tính đáp ứng nhu cầu học tập công nghệ cao của SV ĐH FPT

Ký túc xá khang trang

Đa phần SV ĐH FPT sống nội trú ngay tại ký túc xá trong lòng các campus. Các phòng đều được trang bị hệ thống giường tầng tích hợp bàn học tiện lợi, đèn chiếu sáng, quạt hoặc điều hòa nhiệt độ.

Ký túc xá rộng rãi tại ĐH FPT Cần thơ có thiết kế đảm bảo tính riêng tư và cả không gian sinh hoạt chung cho SV

Sống nội trú, SV ĐH FPT trải nghiệm đời sống tự lập, tự trang bị những kỹ năng sống như chăm sóc bản thân, hòa mình vào tập thể, ứng xử trong các mối quan hệ bè bạn... Tiện nghi ở ký túc xá đảm bảo chất lượng cuộc sống nội trú cho SV, giúp các bạn dễ dàng thích nghi với môi trường học tập trải nghiệm.

Nhà ăn với văn hóa độc đáo

Cùng với ký túc xá, nhà ăn hoàn thiện tổ hợp tiện ích đáp ứng nhu cầu ăn ở nội trú của SV. Nhà ăn ở ĐH FPT được xây dựng hiện đại với các khu vực chế biến thực phẩm, khu tiếp đón SV, khu vệ sinh riêng biệt, sạch sẽ.

ĐH FPT xây dựng được văn hóa nhà ăn độc đáo: lịch sự, thân thiện, bảo vệ môi trường, phát huy tính chủ động cho SV

ĐH FPT còn xây dựng được văn hóa nhà ăn độc đáo. Không phân biệt SV hay cán bộ, giảng viên thậm chí lãnh đạo trường, tất cả mọi người đều lần lượt xếp hàng chờ nhận đồ ăn. Ăn xong, ai cũng có trách nhiệm để khay bát vào khu thu gom, xếp lại bàn ghế ngay ngắn trước khi rời đi. Tất cả nhà ăn đều hạn chế dùng giấy ăn, góp phần bảo vệ môi trường. Ăn tại nhà ăn ĐH FPT, SV không chỉ được sử dụng dịch vụ chất lượng mà còn được trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc, thể hiện tư duy tôn trọng cá nhân, tôn trọng tập thể trong môi trường học đường.

Khu thể thao tiêu chuẩn

SV ĐH FPT có thể tập võ Vovinam, chơi bóng đá, bóng rổ, trượt ván hay tập Street Work Out tại các khu thể thao trong nhà và ngoài trời đạt tiêu chuẩn. ĐH FPT Hà Nội là trường ĐH trải nghiệm có khu luyện tập Street Work Out lớn nhất Đông Nam Á và võ đường Vovinam lớn nhất Việt Nam hiện nay. ĐH FPT Cần Thơ sở hữu sân bóng 11 người đạt tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp. ĐH FPT Đà Nẵng có khu thể thao liên hợp lớn so với các công trình tương tự dành cho SV khu vực miền Trung Tây Nguyên.

SV luyện tập Street Work Out trong khuôn viên ĐH FPT Hà Nội

Không chỉ có những giờ phút luyện tập đầy hứng khởi, SV ĐH FPT còn có cơ hội trải nghiệm những triết lý sâu sắc như tinh thần cống hiến hết mình, triết lý võ thuật vị nhân sinh qua những bộ môn thể thao này. Các bạn cũng làm phong phú thêm đời sống SV của mình qua những giải thi đấu "cây nhà lá vườn" nhưng không kém phần hết mình và thắm đượm tình bè bạn.

Chuyển đổi số các dịch vụ đời sống

Là trường ĐH giàu trải nghiệm công nghệ, ĐH FPT ứng dụng CNTT vào việc đơn giản và hệ thống hóa các dịch vụ đời sống. SV có thể dễ dàng đăng ký phòng ở ký túc xá, đăng ký mượn và trả sách thư viện, sử dụng "ví" điện tử ở nhà ăn... nhờ các ứng dụng quản lý và mạng wifi phủ sóng toàn học xá.

Nhờ chuyển đổi số các dịch vụ này, SV ĐH FPT trải nghiệm công nghệ tiện ích và tiếp cận những kỹ năng, xu hướng của tương lai. Một số bạn còn lấy thực tế này ở ĐH FPT đưa vào đồ án tốt nghiệp với những nghiên cứu về website, app ứng dụng công nghệ cao như IoT, AI...

Được sử dụng dịch vụ công nghệ cao, tự trang bị kỹ năng sống hữu ích và cảm nhận trọn vẹn đời sống SV phong phú, có lẽ vì những lý do này mà phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con học tại ĐH trải nghiệm như ĐH FPT.

Ngọc Trâm - Trường Thịnh