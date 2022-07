Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh ồ ạt xét tuyển học bạ vào đại học

Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ vào trường Đại học Đại Nam.

Phương thức xét học bạ được xem là phương thức xét tuyển tuy mới so với so với phương thức truyền thống như thi cử, nộp nguyện vọng,… nhưng đến nay phương thức này đã rất phổ biến và hiệu quả, lý do kết quả học bạ là thành quả học tập của 3 năm phổ thông và xứng đáng trở thành "chìa khóa" mở ra cánh cửa đại học cho các bạn thí sinh.

Xét tuyển học bạ vào ngành Dược học trường Đại học Đại Nam (DNU), Nguyễn Khánh Linh - trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) cho biết: "Em đã tìm hiểu và tham khảo nhiều phương thức xét tuyển của các trường đại học. Em nhận thấy, phương thức xét tuyển học bạ giúp tăng cơ hội trúng tuyển ngành học và trường đại học mong muốn, giúp em giảm bớt phần nào áp lực trước khi bước vào kỳ thi THPT tới đây".

Theo đó, với 26 điểm tổ hợp xét tuyển A00 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi, Khánh Linh rất tự tin sẽ trúng tuyển vào ngành Dược của DNU.

Chia sẻ về quyết định chọn xét tuyển học bạ vào ngành Khoa học máy tính của DNU, Quốc Cường - THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho biết: "Những năm gần đây, điểm chuẩn của ngành Khoa học máy tính luôn nằm trong top cao và biến động rất khó lường. Đặc biệt, trong bối cảnh chúng em phải học online từ lớp 10 đến nửa đầu năm lớp 12, chọn xét tuyển học bạ sẽ giúp giảm tải áp lực thi cử và tăng cơ hội trúng tuyển đại học."

Ghi nhận tại Phòng Tuyển sinh DNU, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ vào trường đã tăng lên một cách đột biến trong những ngày kỳ thi đang đến gần. 50% số nguyện vọng tập trung vào các ngành như: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Truyền thông đa phương tiện…

Lý giải hiện tượng thí sinh ồ ạt xét tuyển học bạ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Lê Ngọc Thắng - Trưởng phòng Tuyển sinh DNU cho biết, thí sinh ưu tiên xét tuyển học bạ không chỉ vì tình trạng khó lường về phổ điểm, ngưỡng điểm sàn của các trường mà còn do ưu điểm của hình thức xét tuyển này, chủ động, đơn giản, công bằng, không có chuyện may - rủi, cơ hội trúng tuyển cao…

Ông Thắng khuyến cáo thêm: "Thí sinh nên tận dụng giai đoạn vàng của xét tuyển học bạ để chắc chân trúng tuyển ngành học yêu thích bởi điểm chuẩn theo phương thức này thường biến động mạnh sau khi có điểm thi THPT. Đặc biệt với các ngành "hot" như Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, điểm "sàn" và điểm chuẩn của DNU luôn khá cao. Chính vì vậy, thí sinh xét tuyển học bạ càng sớm càng có nhiều lợi thế hơn…".