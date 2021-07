Tranh biện đối kháng trực tuyến tại Vòng Chung kết English Champion 2021

Dân trí Hôm nay (24/7), 480 gương mặt ưu tú nhất toàn quốc chính thức tranh tài tại Vòng Chung kết cuộc thi English Champion 2021, được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày 24 và 25/7/2021.

Các thí sinh tham dự cuộc thi.

Với tên gọi "We are the changemakers", Vòng Chung kết English Champion 2021 sẽ diễn ra với 4 chặng thi. Các thí sinh được chia thành 3 bảng (bảng A: khối 3-4, bảng B: khối 5-6, bảng C: khối 7-8) không chỉ tham gia tranh biện, thuyết trình cá nhân, mà còn hoạt động theo nhóm, ghi điểm cá nhân và đồng đội. Đây vừa là điểm mới trong kỳ thi, vừa giúp tăng sự tương tác giữa các thí sinh và giữa thí sinh với ban giám khảo.

Ở chặng 1, các thí sinh thực hiện bài thi quay video thuyết trình theo chủ đề do Ban tổ chức đưa ra. Đến chặng 2, các thí sinh sẽ có 20 phút để hoàn thành 20 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các chủ đề liên quan đến kiến thức tiếng Anh, kiến thức Toán - Khoa học và kiến thức xã hội, tư duy bằng tiếng Anh.

Ở chặng 3, các thí sinh sẽ dự thi thuyết trình theo nhóm. Sau khi vượt qua chặng 3, các thí sinh sẽ bước vào chặng thi đặc biệt: tranh biện đối kháng trực tuyến. Chặng cuối cùng này là cuộc đua tranh tài giữa 2 đội cao điểm nhất của từng khu vực ở mỗi cấp độ, tức là có 6 đội ứng với 3 cấp độ thi.

Điểm mới đặc biệt của Vòng Chung kết năm nay là các thí sinh phải thi thuyết trình và tranh biện đối kháng trực tuyến. Điều này không chỉ giúp thí sinh khai phá tối ưu khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật, kiến thức nâng cao bộ môn Toán - Khoa học và kiến thức xã hội, tư duy bằng tiếng Anh mà còn tạo cơ hội để thí sinh phát triển tư duy logic, kỹ năng phản biện, xử lý tình huống dưới áp lực thời gian, khả năng vận dụng công nghệ,…

Trải qua 4 chặng thi của Vòng Chung kết, các thí sinh của English Champion sẽ có cơ hội thể hiện nhiều kỹ năng và kiến thức của công dân toàn cầu trong thời đại 4.0, từ đó Ban tổ chức sẽ chọn ra những cá nhân và nhóm xuất sắc nhất, chinh phục cuộc thi đầy thử thách này.

Cuộc thi English Champion năm nay sẽ chọn ra 3 Quán quân ở từng bảng. Mỗi Quán quân toàn quốc sẽ nhận được Cúp vô địch, huy chương Vàng, 10 triệu đồng tiền mặt, học bổng 100% 1 năm học tại Trường phổ thông Mỹ trực tuyến Ivy Global School trị giá 24 triệu đồng và học bổng các chương trình học tiếng Anh tại hệ thống giáo dục IvyPrep Education trị giá 10 triệu đồng...

Đặc biệt, English Champion sẽ vinh danh và trao giải Toán - Khoa xuất sắc nhất cho thí sinh tham gia English Champion 2021. 3 thí sinh xuất sắc nhất mỗi bảng đạt giải sẽ nhận được kỷ niệm chương, 5 triệu đồng tiền mặt cùng giấy chứng nhận đạt giải Toán và Khoa xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng sẽ trao Giải thưởng Nhóm xuất sắc nhất cho các bảng A, B, C với 3 triệu tiền mặt và giấy chứng nhận Nhóm xuất sắc nhất. Giải Video được yêu thích nhất Chặng 1 - Vòng Chung kết cũng được trao cho thí sinh có màn thể hiện video xuất sắc nhất mỗi khối, tổng cộng có 6 giải.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi English Champion 2021 cho biết "Dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vòng Chung kết năm nay được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ban tổ chức đã tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng, tuy nhiên đây cũng là một thử thách với Ban tổ chức và cả thí sinh khi áp dụng giải pháp hoàn toàn mới này. Thách thức lớn nhất của Ban tổ chức có lẽ là việc chuyển đổi hình thức dự thi từ offline sang online. Dù vậy, iSMART đã và đang thực hiện rất tốt công tác chuyển đổi số cho cuộc thi năm nay. Và để thí sinh có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lý và thiết bị, Ban tổ chức đã tổ chức buổi họp mặt trực tuyến để giúp thí sinh làm quen với thể thức thi mới này."

Trải qua 7 mùa giải thành công, English Champion đã trở thành một bệ phóng tài năng cho các quán quân tiếp tục tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực. Những gương mặt xuất sắc bước ra từ English Champion có Đỗ Nhật Nam, Đào Khang Duy, Bùi Linh Ngọc, Dương Minh Khôi, Nguyễn Thái Hà, Bùi Vũ Gia Phúc, Nguyễn Hoàng Nam…

Vòng Chung kết cuộc thi English Champion 2021 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/7/2021. Lễ vinh danh và trao giải sẽ diễn ra ngay sau cuộc thi kết thúc vào ngày 25/07/2021.

English Champion là cuộc thi học thuật quy mô toàn quốc dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 được tổ chức bởi iSMART Education. Thông qua các vòng thi, English Champion không chỉ là cuộc thi tìm kiếm các nhà quán quân tài năng có đầy đủ tri thức và kỹ năng của công dân toàn cầu thế hệ mới mà còn là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, học hỏi và đánh giá năng lực bản thân.

Trải qua 8 mùa giải thành công từ năm 2013 đến nay, English Champion đã lập kỷ lục với hơn 170,000 thí sinh đăng ký thi đến từ 62 tỉnh thành trên cả nước.

Bình An