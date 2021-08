Tổ chức thi Đánh giá năng lực cho thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT

Dân trí ĐH Quốc gia Hà Nội vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT các tỉnh phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) về việc phối hợp tổ chức thi Đánh giá năng lực cho học sinh THPT đủ điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2021.

Theo đó, thời gian thi dự kiến tổ chức thi là ngày 15-16/9/2021, dự phòng ngày 22-23/9/2021 (nếu Thành phố Hà Nội kết thúc giãn cách xã hội).

Công văn của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, ĐH Quốc gia Hà Nội đề nghị các Sở GD&ĐT hỗ trợ lập danh sách thí sinh không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có nguyện vọng đăng ký dự thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức để lấy kết quả xét tuyển đại học.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi gửi về Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội (bản mềm gửi về địa chỉ email: khaothi@vnu.edu.vn) trước 17h00 ngày 6/9/2021.

Trước đó, ĐH Quốc gia Hà Nội đã thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi ĐGNL cho học sinh diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo kế hoạch, quy mô tối đa: 120 thí sinh/buổi thi, 10 thí sinh/ca thi.

Bài thi ĐGNL học sinh THPT kéo dài 195 phút gồm 3 phần với các câu hỏi trắc nghiệm khách quan (lựa chọn đáp án) và câu hỏi điền đáp án về các lĩnh vực Toán học (50 câu hỏi, 75 phút), Văn học-Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút), Khoa học tự nhiên - xã hội (50 câu hỏi, 60 phút). Thí sinh làm bài thi trên máy tính.

Thí sinh dự thi sẽ được nhận Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL sau 5 ngày dự thi. Đồng thời, kết quả thi ĐGNL và nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh sẽ được chuyển tới các cơ sở giáo dục đại học sau 5 ngày dự thi để phục vụ công tác xét tuyển đại học.

Nhật Hồng