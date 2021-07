Tìm giải pháp gỡ khó cho công tác giáo dục nghề nghiệp trong "bão" Covid-19

Dân trí Mặc dù đã đạt được một số kết quả tiến bộ, thể hiện sự nỗ lực, hiệu quả nhưng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh đang gặp khó do "bão" Covid-19 và cần phải có giải pháp tháo gỡ.

Cần có giải pháp gỡ khó cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Ảnh: minh họa)

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục nghề nghiệp về một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021, dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 song lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cũng đã đạt được một số kết quả tiến bộ, phản ánh những nỗ lực hiệu quả của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng năm 2021; tham mưu xây dựng chính sách "Thu hút đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại một số trường có nghề trọng điểm gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số"; xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tại 2 địa phương huyện Tiên Yên, thành phố Hạ Long; hướng dẫn, đề nghị phòng Lao động - Thương binh và xã hội các địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề…

Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cũng đề nghị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nên có các ý kiến thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc hiện tại của mỗi đơn vị (Ảnh: Cổng TT Sở LĐ-TB&XH).

Tuy nhiên, theo Phòng Giáo dục nghề nghiệp, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế như: Hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp còn thiếu tính bền vững; năng lực của bộ máy quản lý nhà nước ở một số địa phương còn hạn chế; chất lượng công tác dự báo, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch còn hạn chế; một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu, các đề án...

Chưa kể, hiện nay, chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cơ bản đều trên 70% là dạy thực hành, các môn lý thuyết cũng có phần xen kẽ dạy thực hành trong khi do ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, công tác tuyển sinh gặp khó khăn do cán bộ không đi được đến tận nơi tư vấn tuyển sinh, công tác đào tạo trực tiếp bị dừng lại từ ngày 8/5/; học sinh, sinh viên học giáo dục nghề nghiệp đa số là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại các vùng miền núi hải đảo không có phương tiện để học trực tuyến.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban 6 tháng công tác giáo dục nghề nghiệp khối các trường cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức mới đây, ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở cũng đề nghị, trên tinh thần vì sự phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nên có các ý kiến thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc hiện tại của mỗi đơn vị cần được UBND tỉnh, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tháo gỡ, tạo điều kiện hỗ trợ, những việc thuộc thẩm quyền của Sở LĐ - TB&XH cũng như những việc nhà trường cần phải nỗ lực, khắc phục vượt qua.

Ông Lưu Văn Minh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Cổng TT Sở LĐ-TB &XH).

Tại Hội nghị, đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tích cực trao đổi và phòng Giáo dục nghề nghiệp cũng đã có phản hồi xoay quanh một số nội dung: Đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường truyền thông giáo dục nghề nghiệp; sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP theo hướng giữ nguyên các chính sách miễn giảm học phí cho học sinh học nghề như dự thảo Nghị định đang trình Chính phủ; Đào tạo, nâng cao kỹ năng đào tạo trực tuyến cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp...

An Nhiên