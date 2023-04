Thủ khoa đại học: "Đừng áp lực vì con nhà người ta"

Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen Võ Thị Ngọc Thúy trao vinh danh cho Thủ khoa Phạm Huỳnh Hương (Ảnh: H.C).

Tự tin làm điều khác biệt

Trong Lễ tốt nghiệp lần thứ 40 của Trường ĐH Hoa Sen (HSU) tổ chức ngày 15/4, Phạm Huỳnh Hương được vinh danh thủ khoa của trường khi đạt loại xuất sắc với số điểm GPA 3.88/4.0. Nữ sinh hoàn thành chương trình học chỉ trong vòng 3,5 năm.

Tân khoa chia sẻ, thời điểm cách đây gần 4 năm, gia đình và nhiều người xung quanh ít nhiều mặc định Hương sẽ lựa chọn một trường ĐH công lập. Tuy nhiên, em nghĩ rằng, đã đến lúc cần có một sự thay đổi để phá vỡ những rào cản của sự quy củ và truyền thống, để tìm đến những thử thách mới mẻ, những trải nghiệm thực tế và sự khác biệt.

Chính vì thế, với chiếc học bổng tài năng, cô nữ sinh bước ra từ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã gạt bỏ những định kiến về trường công và trường tư để chọn theo học ngành Quản trị nhân lực tại Trường ĐH Hoa Sen.

Huỳnh Hương nhấn mạnh trong bài phát biểu, chúng ta được sinh ra là một bản thể khác nhau với những sứ mệnh riêng mà bạn phải thực hiện. Vì thế thành công của mỗi người cũng rất khác nhau và do chính chúng ta định nghĩa.

Nữ Thủ khoa đầu ra Phạm Huỳnh Hương chia sẻ những thành công theo cách riêng, đừng áp lực vì "con nhà người ta" (Ảnh: H.C).

"Thành công của bạn ngày hôm nay và những ngày sau sẽ không cần phải so sánh với bất kỳ một ai khác. Chúng ta chỉ cần biết rằng thành công của chúng ta là do chính mình làm nên và do chính chúng ta nỗ lực, quyết tâm đi đến cuối cùng hành trình này.

Dù kết quả ra sao, dù đạt được hay không đạt được kỳ vọng ban đầu, nhưng mỗi người chúng ta đều thành công khi đi đến cuối hành trình, thành công vì đã không bỏ cuộc giữa chừng và đã tích lũy cho mình những bài học giá trị", nữ sinh viên chia sẻ.

90% sinh viên có việc làm khi chưa tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp ĐH là dấu mốc quan trọng trong hành trình tuổi trẻ của mỗi người, đánh dấu sự khép lại của một chặng được học tập suốt hơn 20 năm để khởi đầu một hành trình mới của một "người trưởng thành".

Với ý nghĩa đó, Lễ tốt nghiệp lần thứ 40 của Trường ĐH Hoa Sen có chủ đề "Final walk to start - Khởi đầu hành trình mới".

40% sinh viên Trường ĐH Hoa Sen tốt nghiệp lần này đạt loại xuất sắc và giỏi (Ảnh: H.C).

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng nhà trường gửi gắm đến các bạn sinh viên: "Tôi muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta thường hay nhìn vào thành công của người khác nhưng mỗi người đều sẽ có thời điểm thành công của bản thân nếu chúng ta biết tạo ra hay nắm bắt".

Nữ hiệu trưởng dẫn dắt, có người tốt nghiệp lúc 22 tuổi nhưng đã có việc lúc 21 tuổi; có người tốt nghiệp sớm lúc 21 tuổi nhưng đến tuổi 25 mới có được việc như mong muốn...

Bà cho rằng đó là cuộc đời. Dù có khác nhau song điểm chung là mỗi người luôn ở tâm thế và tinh thần vượt qua mọi chướng ngại để đi đến cùng vạch đích mình đặt ra.

"Cuộc đời có một bầu trời và chúng ta cần biết tạo ra một đôi cánh, để giới hạn là bầu trời! Chúc cho tất cả các bạn sẽ làm được điều mình yêu! Yêu điều mình làm!" - PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy căn dặn tới sinh viên.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng HSU phát biểu tại Lễ tốt nghiệp (Ảnh: H.C).

Lễ tốt nghiệp lần thứ 40 được xem là lễ tốt nghiệp lớn nhất của Trường ĐH Hoa Sen trong suốt 32 năm giảng dạy của trường với 1.649 sinh viên tốt nghiệp.

Trong đó có 1 thủ khoa trường, 21 thủ khoa ngành, 20 á khoa ngành và 588 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi. Số tân khoa tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi chiếm gần 40% tổng sinh viên tốt nghiệp dịp này.

Lễ tốt nghiệp cũng ghi nhận hơn 90% sinh viên đã có việc làm dù chưa tốt nghiệp ĐH. Nhiều sinh viên đang công tác ở nước ngoài hoặc làm việc ở các công ty, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.