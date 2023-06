Thí sinh ngủ quên, cảnh sát dùng mô tô đặc chủng đến tận nhà đón

Sự cố xảy ra với thí sinh trong buổi thi văn sáng 28/6. Sát giờ thi mà thí sinh chưa có mặt tại phòng thi.

Rất may thí sinh V.M.C. đến kịp giờ thi (Ảnh: H.G.).

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Bình Giang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại điểm thi này lập tức phối hợp cùng giáo viên sử dụng xe môtô đặc chủng tìm đến tận nhà để đón thí sinh đến điểm thi.

Lý do thí sinh này đến điểm thi muộn là do ngủ quên.

Năm 2023, gần 22.000 thí sinh ở Hải Dương tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong các ngày diễn ra thi, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Hải Dương duy trì làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và an toàn thông tin trên không gian mạng.

Hòa Bình: Hai thí sinh bị hỏng xe, CSGT "giải cứu"

Chiều 28/6, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, lực lượng công an huyện đã chủ động đảm bảo an toàn tại các hội đồng thi trên địa bàn.

Hai thí sinh được các chiến sĩ công an đưa đến phòng thi sau khi bị hỏng xe giữa đường (Ảnh: Công an huyện Yên Thủy).

Trong sáng 26/8, trước khi thi môn ngữ văn, Tổ tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo có 2 thí sinh là em B.V.L. và B.T.T. (cùng trú tại xóm Lạng, xã Lạc Thịnh) bị hỏng xe trên đường đến địa điểm thi tại trường THPT Yên Thủy A.

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh có 11.149 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm 324 thí sinh tự do và 10.825 thí sinh đang học lớp 12. Ngày thi đầu tiên tại Ninh Bình có 16 thí sinh vắng môn ngữ văn, 18 thí sinh vắng môn toán. Trong đó có 9 thí sinh bị ốm, 8 thí sinh đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Yên Thủy tại Tổ tiếp sức mùa thi nhanh chóng sử dụng phương tiện là xe mô tô đặc chủng và xe mô tô cá nhân của cán bộ, chạy đến khu vực 2 thí sinh hỏng xe để đón các em đến phòng thi.

Khoảng cách từ điểm thi đến nơi các thí sinh bị hỏng xe là khoảng 7km. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, hai em L. và T. đã đến phòng thi, kịp thời gian làm bài thi môn ngữ văn.

Các thí sinh tại Ninh Bình phấn khởi sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên với 2 môn ngữ văn và toán (Ảnh: Thái Bá).

Hà Nam vắng 59 thí sinh trong ngày đầu kỳ thi

Theo báo cáo nhanh về ngày đầu kỳ thi của Sở GD&ĐT Hà Nam, môn ngữ văn có 9.549 thí sinh đăng ký dự thi, đến tham dự thi có 9.520 thí sinh, vắng 29 thí sinh. Buổi chiều thi môn toán có 9.517 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh tham dự là 9.487, vắng 30 thí sinh.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được các chiến sỹ Công an tỉnh Hà Nam tiếp sức khi đến điểm thi (Ảnh: H.S).

Trong ngày đầu diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, tại Hà Nam, công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có giáo viên, cán bộ coi thi và thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Tại Nam Định, thông tin từ Sở GD&ĐT, sáng 28/6, toàn tỉnh có 20.160 thí sinh dự thi môn ngữ văn (vắng 60 thí sinh). Buổi chiều, có 20.255 thí sinh dự thi môn toán (vắng 56 thí sinh). Các thí sinh vắng mặt vì các lý do: ốm, tai nạn; bỏ thi; không đủ điều kiện dự thi; được miễn thi và được đặc cách.

Trong 2 buổi thi môn ngữ văn và môn toán tại các hội đồng thi toàn tỉnh không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Theo đánh giá của các thí sinh Nam Định, ở môn ngữ văn đề ra sát với chương trình học và các thí sinh đều được ôn tập khá kỹ. Còn ở môn toán, sau khi thi xong, nhiều thí sinh cho biết đề bài thi hơi khó, có tính sàng lọc cao.

Quảng Nam: Thí sinh bị tai nạn, giám thị chép bài hộ

Hội đồng thi 34 (tỉnh Quảng Nam) cho biết trong buổi thi môn ngữ văn sáng 28/6, có 1 thí sinh tại điểm trường THPT Lương Thế Vinh bị tai nạn gãy tay trước kỳ thi.

Các thí sinh điểm thi 34 tỉnh Quảng Nam kết thúc môn thi ngữ văn (Ảnh: Đức Thanh).

Hội đồng thi 34 đã xin ý kiến của Bộ GD&ĐT và thí sinh này được phép dự thi môn ngữ văn tại phòng thi dự phòng. Hội đồng thi cũng đã cử thư ký chép bài hộ em này, một cán bộ giám sát quá trình làm bài.

Cũng theo Hội đồng thi 34, có 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi mang điện thoại vào phòng thi. Tuy thí sinh này không sử dụng điện thoại nhưng vi phạm quy chế thi.

Thanh Hóa: Nữ sinh sinh con thuộc diện xét đặc cách tốt nghiệp

Chiều 28/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho biết, nữ thí sinh mới sinh con thuộc diện sẽ xem xét đặc cách tốt nghiệp sau kỳ thi.

"Đây là một trong những trường hợp thí sinh rơi vào tình huống bất khả kháng trước buổi thi", ông Tùng cho biết.

Các thí sinh ở Thanh Hóa bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Đầu Thanh Tùng, theo quy định, các trường hợp bất khả kháng như bị tai nạn giao thông, thiên tai, gặp sự cố trước kỳ thi thì hội đồng thi sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét.

Sau kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đối chiếu từng trường hợp cụ thể, căn cứ theo quy chế thi, đối tượng, hồ sơ, rà soát lại để quyết định xét đặc cách tốt nghiệp.

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, vì mới sinh con, nữ thí sinh N.T.K.L. (trú tại bản Peo, xã Yên Thắng, học Trường THPT Lang Chánh, huyện Lang Chánh) không thể dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo lãnh đạo xã Yên Thắng, nữ sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, đã đủ tuổi kết hôn. Do đặc thù địa bàn huyện miền núi nên nữ sinh L. đi học không đúng tuổi.

Nữ sinh mới sinh con được 1-2 ngày nên không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.