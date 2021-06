Thí sinh Hà Nội căng thẳng trước giờ làm bài hai môn cuối vào lớp 10

Thời tiết Hà Nội tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Trước đó, UBND thành phố đã có công văn hỏa tốc yêu cầu yêu cầu Chủ tịch UBND, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... theo dõi chặt chẽ diễn biến của Áp thấp nhiệt đới, kiểm tra các trọng điểm xung yếu tại các khu vực liên quan tổ chức Kỳ thi, chủ động ứng phó kịp thời với mọi diễn biến của an ninh thủ đô, đảm bảo an toàn công tác kỳ thi và an toàn tuyệt đối cho thí sinh, các giáo viên, cán bộ, lực lượng tham gia kỳ thi.