Thí sinh cả nước hồi hộp bước vào môn thi đầu tiên khi dịch bùng phát

Dân trí Sáng nay 7/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, môn ngữ văn. Tâm lý của các thí sinh khá thoải mái, tự tin ở môn thi đầu tiên này.

Đà Nẵng: 41 thí sinh "đặc biệt" được xe chuyên dụng đưa đến điểm thi

Sáng nay, thời tiết tại Đà Nẵng mát mẻ, thỉnh thoảng có mưa nhỏ, thuận lợi cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

Khoảng 6h40, 41 thí sinh thuộc diện F1, F2 đã được xe chuyên dụng chở đến điểm thi trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Trước khi vào phòng thi, các thí sinh được yêu cầu cởi đồ bảo hộ, đổi khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt.

Xe chuyên dụng chở thí sinh đến điểm thi trường THPT Võ Chí Công.

Đợt này, điểm thi trường THPT Võ Chí Công có 41 thí sinh, trong đó có 2 thí sinh là F1, một thí sinh F2 và 38 thí sinh ở trong khu cách ly, phong tỏa. Các thí sinh được bố trí tại 6 phòng thi. Phòng thi của thí sinh diện F1, F2 ở chung một dãy nhà, được bố trí các phòng thi riêng.

Thí sinh cởi bỏ đồ bảo hộ sau khi vào phòng thi.

Cán bộ coi thi mang đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, các thi sinh cũng được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Các thí sinh đều có tâm lý thoải mái, đã sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Em Nguyễn Trần Khánh Duyên (thi tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh) chia sẻ: "Những ngày qua em đã chăm chỉ ôn luyện, chuẩn bị kỹ nên bây giờ đã tự tin bước vào kỳ thi".

Các thi sinh đã sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Còn em Trà Quang Duy (thi tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh) cho biết, mặc dù em đã được xét vào ngành Công nghệ thông tin (trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) nhưng em vẫn tích cực ôn luyện để kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt.

"Tâm lý em khá thoải mái và đã sẵn sàng để bước vào kỳ", Duy nói và cho biết, em đã chấp hành tốt những quy định về công tác phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Phú Yên đột ngột dừng 2 điểm thi, hơn 700 sĩ tử đành đi về

Sáng ngày 7/7, hơn 9.000 thí sinh ở Phú Yên bước vào kỳ thi THPT năm 2021 với tiết trời khá mát mẻ.

Đặc biệt sáng nay, tỉnh Phú Yên cũng quyết định dừng 2 điểm thi với hơn 700 thí sinh vì có một số em bị nghi ngờ mắc Covid-19.

Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi (Ảnh: Trung Thi)

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Phú Yên đã dốc toàn lực để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hơn 13.000 thí sinh, giám thị, hội đồng thi...

Trường THPT Trần Hưng Đạo là một trong 2 điểm thi bị yêu cầu dừng thi.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở Y tế Phú Yên đã đề nghị dừng 2 điểm thi THPT Trần Hưng Đạo và THPT Nguyễn Thị Minh Khai để thực hiện các công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quảng Nam: Thí sinh tự tin bước vào môn thi đầu tiên

Thời tiết Quảng Nam sáng nay dịu mát, thuận lợi cho 16.700 thí sinh có mặt tại 56 điểm thi từ khá sớm.

Tại điểm thi THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ), từ hơn 6h đã có hàng trăm học sinh đến điểm thi. Hầu hết các em được cha mẹ đưa đón, một số tự đi xe máy.

Thí sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

Trường đã phối hợp với lực lượng chức năng phân làn trước cổng để tránh tụ tập đông người, đảm bảo giãn cách.

Bước vào điểm thi, thí sinh đi theo sự hướng dẫn của cán bộ, đồng thời được 3 nhân viên đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Tất cả học sinh đều bắt buộc đeo khẩu trang.

Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Thí sinh Trần Đình Chinh Trường (thí sinh tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) dự đoán đề Văn năm nay, ở câu đọc hiểu hoặc nghị luận xã hội sẽ có chủ đề liên quan đến Covid-19 bởi đây là vấn đề lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Dịch bệnh ảnh hưởng chung đến toàn xã hội, trong đó có cả việc học hành, tác động trực tiếp đến mọi người. "Nếu đề Văn có chủ đề này sẽ rất dễ viết vì thí sinh có nhiều tư liệu, hiểu biết phong phú", Trường chia sẻ.

Hơn 12 ngàn thí sinh Cần Thơ bước vào môn thi đầu tiên

Sáng nay (7/7), 12.042 thí sinh của Cần Thơ chính thức bước vào môn thi Ngữ văn trong tiết trời mát mẻ.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (Quận Ninh Kiều, Cần Thơ), các thí sinh đã có mặt từ rất sớm, có nhiều thí sinh tỏ ra thoải mái nhưng cũng có thí sinh lại hồi hộp lo lắng. Nhiều em đã tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi còn lại để hệ thống những kiến thức mình đã học.

Hồi hộp, lo lắng chính là tâm trạng chung của hầu hết các thi sinh trong ngày thi đầu tiên (Ảnh: Bảo Kỳ).

Khác với mọi năm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngay lúc dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Để đảm an toàn trong mùa dịch, nhà trường tổ chức phân luồng cho học sinh đến dự thi. Đối với thí sinh tự do, nhà trường hướng dẫn các em khai báo y tế, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Các cán bộ coi thi và làm công tác thi, lực lượng bảo vệ, tiếp sức mùa thi cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể và đến đúng giờ theo quy định.

Sáng cùng ngày, gần 6.840 thí sinh Hậu Giang đã đến 19 điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS ở 8 huyện, thị, thành phố để bước vào môn thi đầu tiên - ngữ văn.

Các thí sinh ở Hậu Giang bước vào Hội đồng thi (Ảnh: Phạm Tâm).

Toàn tỉnh có 19 điểm thi đặt tại 18 trường THPT và 1 trường THCS. Trong đó có 7 điểm thi có thí sinh hệ thường xuyên, thí sinh tự do dự thi.

Tỉnh Hậu Giang bố trí 303 phòng thi chính thức, mỗi điểm thi có 2 phòng thi dự phòng, riêng điểm thi có thí sinh hệ thường xuyên được bố trí thêm ít nhất 1 phòng chờ thi, đảm bảo mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh.

Trước kỳ thi, qua rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo có 6 thí sinh không dự thi đợt I, do liên quan đến dịch Covid-19 (về từ vùng dịch, có người thân cách ly tập trung, đến địa điểm có liên quan đến các F)…

Tại Hậu Giang sáng nay trời mưa nhưng các thí sinh có mặt sớm, công tác phòng dịch Covid-19 được tăng cường tối đa. 19 điểm thi đều có bố trí đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, thí sinh đeo khẩu trang kỹ lưỡng, lực lượng cán bộ tham gia coi thi, công an, tiếp sức mùa thi… đều có mặt từ sớm.

Tại Huế, sáng nay 7/7, các thí sinh tại Huế đã tập trung từ rất sớm trước điểm thi. Mỗi thí sinh vào điểm thi được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Thí sinh vào phòng thi ngồi giãn cách.

Thời tiết cũng có mưa nhỏ tạo không khí mát mẻ cho thí sinh và phụ huynh. Một số thí sinh đã tới trường thi khá muộn vội vã chạy vào cho kịp giờ.

Một thí sinh tại điểm thi trường Quốc Học (TP Huế) chạy vội vào phòng thi vì đã cận giờ thi.

Thí sinh Nguyễn Duy Hoàng Phương (tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế) chia sẻ, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên em có quãng thời gian tự ôn ở nhà và ôn bài online. Phương có nguyện vọng thi vào trường Công an nên rất nỗ lực quyết tâm để đạt kết quả tốt nhất

Cô Nguyễn Thị Miên (trú tại phường Trường An, TP Huế), phụ huynh thí sinh chia sẻ: "Tôi thường xuyên động viên để con có tâm lý thoải mái ôn thi. Trong tình hình dịch bệnh, tôi khá lo lắng cho sức khỏe của con mình cũng như quá trình ôn thi.

Giám thị phổ biến quy chế thi cho các thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia toàn tỉnh có 13.317 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có hơn 1.000 thí sinh tự do và các thí sinh ở các Trung tâm giáo dục Hướng nghiệp.

Tại Quảng Trị, sáng nay (7/7), hơn 8.500 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sở GD-ĐT bố trí 30 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng (đặt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị), với tổng cộng 426 phòng thi.

Tại điểm thi trường THPT Đakrông (huyện Đakrông), các thí sinh đến từ rất sớm để ổn định tâm lý. Trước khi vào trường thi, thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt khi vào trường thi.

Điểm thi trường THPT Đakrông có hơn 200 thí sinh dự thi, trong đó có đông đảo học sinh là con em đồng bào Pa Kô và Vân Kiều.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi (Ảnh: Đăng Đức).

Thí sinh Hồ Văn Man (31 tuổi, ở thôn Chân Rò, xã Đakrông) là trường hợp lớn tuổi tham dự tại điểm thi này.

Thí sinh Man cho biết, sau khi học xong lớp 10 thì phải nghỉ học do điều kiện khó khăn. Sau đó, Man tiếp tục học tại trung tâm GDTX đến hết chương trình. Thí sinh Man đã lập gia đình, có 2 người con. Hai vợ chồng sống nhờ làm nương rẫy.

"Đây là năm đầu tiên mình dự thi với quyết tâm lấy được bằng tốt nghiệp THPT. Trước kỳ thi, mình đã có thời gian ôn tập kiến thức với hy vọng đạt được kết quả tốt", thí sinh Man chia sẻ.

Sóc Trăng: Nhiều thí sinh là tăng sinh đi thi

Sáng 7/7, gần 10.000 thí sinh ở 21 điểm thi của tỉnh Sóc Trăng đến điểm thi với tâm trạng thoải mái, tự tin với môn Ngữ Văn. Do gần sáng trời có mưa nhỏ nên nhiều thí sinh đã đến điểm thi sớm, chưa tới 6h30 hầu hết các thí sinh đã có mặt tại điểm thi.

Đến phòng thi trong bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, các nữ sinh của trường THPT DTNT Huỳnh Cương đã mang đến cho điểm thi một nét đẹp bởi màu sắc bắt mắt và độc đáo của trang phục này.

Thí sinh Trần Thị Ngọc Châu vui vẻ nói: "Buổi thi đầu tiên ở môn Ngữ Văn chúng em cũng có phần hồi hộp vì không biết đề khó hay dễ nhưng không lo vì đã học, đã ôn tập đầy đủ, nắm vững kiến thức cơ bản rồi".

Thí sinh là tăng sinh ở Sóc Trăng đi thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Cao Xuân Lương).

Tại điểm thi THPT Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), thí sinh Lý Bình Dương (lớp 12A4, trường THPT Mỹ Xuyên) cho biết: "Em và các bạn khá yên tâm với môn Ngữ Văn vì chúng em được ôn tập rất kỹ, lại đã qua kỳ khảo sát của Sở GD&ĐT nên biết được kiến thức của mình như thế nào để có hướng điều chỉnh cho hợp lý".

Ở điểm thi THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng), nhiều người rất ấn tượng bởi điểm thi này có 33 thí sinh khoác áo cà sa là tăng sinh của trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ và có thêm những thí sinh với sắc phục màu xanh của quân nhân.

Đắk Lắk: Thí sinh tới sớm tại các điểm thi

Sáng 7/7, trên 19.000 thí sinh tại Đắk Lắk đã đến 32 điểm thi để bước vào môn thi chính thức của kỳ thi THPT năm 2021. Thời tiết tại Đắk Lắk khá mát mẻ, ngay từ sớm thí sinh đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị tốt cho môn thi Ngữ văn.

Thí sinh tại Đắk Lắk sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Thí sinh Nguyễn Hồng An (ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết, em đến điểm thi sớm tranh thủ ôn lại bài và chuẩn bị tâm lý vững vàng nhất trước khi chính thức diễn ra kỳ thi.

"Em đặt nhiều mục tiêu cho bản thân, do đó em sẽ nỗ lực hoàn thành tốt bài thi đầu tiên để có tâm lý thoải mái ở những môn thi sau", em An chia sẻ.

Kỳ thi THPT năm 2021 tỉnh Đắk Lắk có trên 19.800 thí sinh đăng ký dự thị, được bố trí 32 điểm thi chính thức, 32 điểm thi dự phòng; 841 phòng thi chính thức, 40 phòng thi dự phòng cho các thí sinh.

Ngoài ra, 2.600 cán bộ, giáo viên, giám sát… được huy động để phục vụ tại các điểm thi.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng nay 7/7, nhiều nơi ở tỉnh Bạc Liêu có mưa từ sáng sớm, thí sinh đến các điểm thi khá vất vả.

Thí sinh, cán bộ coi thi "đội mưa" đến điểm thi.

Tại điểm thi trường THPT Lê Văn Đẩu (huyện Vĩnh Lợi), thí sinh mặc áo mưa đến điểm thi, vào cổng được lực lượng tình nguyện viên đo nhiệt độ, sát khuẩn.

Trước khi vào phòng thi, có em còn tranh thủ xem lại bài. Nhiều thí sinh trong tâm trạng khá lo lắng. Một nam sinh cho biết em học môn Ngữ văn không giỏi lắm nên cũng rất lo không biết đề ra thế nào nhưng em sẽ cố gắng làm thật tốt.

Thí sinh Bạc Liêu vào phòng thi chuẩn bị cho môn thi đầu tiên Ngữ văn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tại TP Vinh (Nghệ An) đầu buổi sáng xảy ra một cơn mưa tầm tã, kéo dài hơn nửa tiếng đã gây khó khăn không nhỏ cho các thí sinh và người nhà thí sinh.

Theo quan sát của PV Dân trí, dù thời tiết bất lợi nhưng hầu hết các thí sinh đều đến điểm thi sớm với khẩu trang, bút, thẻ dự thi... Sau thi hoàn thành việc đo thân nhiệt, các thí sinh nhanh chóng vào khu vực phòng thi chờ đến giờ vào thi.

Dù thời tiết bất lợi nhưng các thí sinh đều đến điểm thi đúng giờ (Ảnh: Hoàng Lam).

Tối qua, sau khi kiểm tra lại giấy tờ, bút, em Lê Thị Diệu Linh (điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh) ngủ sớm để có tinh thần thoải mái nhất cho buổi thi đầu tiên. "Dù đã ôn tập khá kỹ nhưng em cũng khá hồi hộp. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng hết sức để đạt điểm tốt nhất", Linh chia sẻ.

Kỳ thi năm nay Nghệ An có 78 thí sinh thuộc diện F2, được bố trí thi ở 19 phòng. Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có 4 thí sinh thuộc trường hợp F2 dự thi. Điểm thi đã bố trí 2 xe ô tô để đưa đón các em. Những thí sinh này sẽ vào phòng thi muộn hơn các thí sinh khác để đảm bảo an toàn chung cho mọi người.

Tại Bình Định, sáng 7/7, trên 15.457 thí sinh bước vào đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đây là kỳ thi đặc biệt trong bối cảnh tỉnh này lần đầu tiên ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, lần đầu tiên tỉnh Bình Định phải tổ chức kỳ thi thành 2 đợt.

Thí sinh tại Bình Định tự tin bước vào kỳ thi đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh: Doãn Công).

Theo ghi nhận, tại các điểm thi được bố trí các lực lượng công an, nhân viên y tế, các tình nguyện viên để hướng dẫn các thí sinh bước vào kỳ thi an toàn, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc 5k phòng chống dịch hiệu quả.

Nếu thí sinh có biểu hiện sốt cao sẽ được đưa vào phòng thi cách ly dự phòng (Ảnh: Doãn Công).

Hà Tĩnh: Hơn 17.000 thí sinh ở Hà Tĩnh đã bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn. Thời tiết trong buổi thi đầu tiên ở Hà Tĩnh khá mát mẻ nên tâm lý của các thí sinh khá thoải mái, tự tin ở môn thi đầu tiên này.

Tại cụm thi Hà Tĩnh có 35 điểm thi với 751 phòng thi chính thức, 86 phòng thi dự phòng, 84 phòng chờ, 35 phòng cách ly. Cơ sở vật chất, các thiết bị, phương tiện, phương án phòng, chống dịch Covid-19 đã được chuẩn bị chu đáo.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào phòng thi.

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường Phan Đình Phùng (thành phố Hà Tĩnh), các thí sinh đã có mặt tại điểm thi từ rất sớm, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và tâm lý khá thoải mái, tự tin ở môn thi đầu tiên này.

Các thí sinh tại điểm thi trường Phan Đình Phùng (thành phố Hà Tĩnh) khá thoải mái ở môn thi đầu tiên.

Em Trần Thị Khánh Huyền chia sẻ: "Chúng em đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho kỳ thi này, nên tâm lý khá thoải mái. Em chúc cho tất cả các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc phần thi của mình".

Các tình nguyện viên giúp các thí sinh trông giữ đồ cá nhân.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, tại cụm thi Hà Tĩnh có 1F0 và 2 F1 không thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong đợt một này và sẽ thực hiện thi trong đợt 2.

Thí sinh tại Thanh Hóa đội mưa đến điểm thi

Trong ngày thi đầu tiên, tại Thanh Hóa có mưa to khiến thí sinh phải vất vả đội mưa đến điểm thi.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Trường THPT Tô Hiến Thành, Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa)… chưa đến 6h sáng (7/7) nhưng nhiều thí sinh đã được phụ huynh đưa đến điểm thi. Tất cả các thí sinh đều đeo khẩu trang, được đo nhiệt độ và dùng nước sát khuẩn ngay từ cổng.

Thí sinh Thanh Hóa phải đội mưa đến điểm thi (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Trong ngày thi quan trọng, dù trời mưa to nhưng sau khi rời khỏi xe, thí sinh vẫn nán lại nghe lời dặn dò từ bố mẹ. Ngày thi đầu tiên nên rất nhiều thí sinh tỏ rõ sự hồi hộp, căng thẳng trên từng gương mặt.

Nhiều thí sinh đến điểm thi rất sớm và không khỏi hồi hộp, căng thẳng (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Thí sinh Lê Phương Linh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lam Sơn chia sẻ: "Dù đã chuẩn bị tâm lý và ôn bài khá kỹ nhưng em vẫn cảm thấy rất hồi hộp và có phần lo lắng vì đây là kỳ thi quan trọng. Sáng nay em đến điểm thi sớm để lấy lại tinh thần và dành chút thời gian để tranh thủ xem lại bài".

Tiếp tục cập nhật....!

Xuân Sinh - Nguyễn Thùy