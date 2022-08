T.H.E. Education Fair 2022: Theo chân người dẫn đầu

Theo chân ngôi trường dẫn đầu tham dự sự kiện hàng đầu ngành Hospitality

Tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng QS World University 2022 cho khối trường đại học ngành Dịch vụ & Giải trí, EHL lại một lần nữa đảm nhận vị trí cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực đào tạo ngành Dịch vụ khách hàng hay còn được biết đến là ngành Hospitality. Không chỉ là trường Đại học với chất lượng giảng dạy xuất sắc, EHL còn là đại diện tiêu biểu cho tinh hoa quản trị khách sạn truyền thống kiểu Thụy Sỹ.

Do đó, khi nhận lời tham gia T.H.E. Education Fair 2022, EHL đã góp phần gia tăng sức nóng cho sự kiện chuyên biệt cho quý phụ huynh và sinh viên quan tâm du học ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch và Sự kiện.

Theo chân ngôi trường đứng đầu để trở thành người dẫn đầu.

Cùng với EHL, rất nhiều trường Đại học nổi tiếng về đào tạo ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch trên thế giới đến từ Thụy Sỹ, Úc, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc & Dubai cũng quy tụ có thể kể đến như Glion, Les Roches, BMIHMS, SHMS, HIM, César Ritz, CAA, The Hotel School, ICMS, EAHM cho thấy quy mô và sức ảnh hưởng của Triển lãm Du học chuyên biệt ngành Khách sạn, Du lịch lần này. Các bạn trẻ và quý phụ huynh có thể gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường để tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về chương trình học, phong cách đào tạo, hướng phát triển trong tương lai mà mỗi trường xây dựng cho sinh viên, từ đó đưa ra những so sánh và nhận định phù hợp. Chỉ với sự kiện lần này, các bạn đã rút ngắn được rất nhiều thời gian tìm hiểu, từ đó có thể sớm chạm tay đến mục tiêu của mình.

Một số hoạt động nổi bật tại T.H.E. Education Fair 2022

Nhiều hoạt động giá trị và thú vị đang chờ đón các bạn tại T.H.E. Education Fair 2022.

Tham quan thực tế hai khách sạn đẳng cấp 5 sao là Pan Pacific Hanoi và Caravelle Saigon tìm hiểu phương thức vận hành của các bộ phận, thực hành pha chế café, tư vấn trực tiếp và nhận học bổng từ đại diện các học viện hàng đầu thế giới.

Không những thế, trò chuyện cùng cựu sinh viên/chuyên gia đầu ngành từng theo học tại các ngôi trường này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về con đường mình sẽ phải trải qua trong tương lai. Đó có thể là những khó khăn khi lần đầu bỡ ngỡ đặt chân đến một đất nước xa lạ, đó cũng có thể là sự hào hứng khi được tiếp cận nền dịch vụ năng động và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp. Hoặc đó còn là những bí quyết mà các anh chị đi trước đã đúc kết để giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập.

Phụ huynh và các em học sinh tham dự T.H.E. Education Fair các năm trước để tìm kiếm những thông tin quý giá trên con đường thực hiện ước mơ du học trong ngành Công nghiệp không khói.

TPHCM:

09:00 - 13:00 Chủ Nhật, 11/9/2022

Khách sạn Caravelle Saigon, 19-23 Công Trường Lam Sơn, Q.1

Hà Nội:

09:00 - 13:00 Chủ Nhật ngày 18/9/2022

Khách sạn Pan Pacific Hanoi, số 1 Thanh Niên, Q. Ba Đình

Duy nhất tại sự kiện lần này để nhận được những hỗ trợ đặc biệt sau (*)

- Miễn phí dịch vụ làm hồ sơ;

- Xét hồ sơ xin học bổng ngay tại sự kiện;

- Tặng vé máy bay du học;

- Hỗ trợ 20% phí tham gia T.H.E. Summer Camp 2023.

(*) Áp dụng có điều kiện

