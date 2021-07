The Dewey Schools Hải Phòng: Vươn mình cùng triết lý giáo dục John Dewey

Dân trí Trải qua 4 năm phát triển, Trường Gateway Hải Phòng chính thức được biết đến với tên gọi Trường PT Dewey Hải Phòng từ 1/7 năm nay. Đây là bước phát triển ngoạn mục, khẳng định lời hứa của tập đoàn giáo dục tiên phong Edufit.

Gateway Hải Phòng 4 năm trọn tâm ươm mầm

Thành lập vào năm 2017, Gateway Hải Phòng là một trong những đơn vị tiên phong mang triết lý giáo dục đổi mới tại thành phố cảng. Từ hơn 40 học sinh của lễ khai giảng đầu tiên, số học sinh theo học tại trường năm học 2020-2021 đã lên tới hơn 400 học sinh và không ngừng tăng lên trong năm học tới. Với phương pháp Learning by doing, học sinh của Gateway là những cá nhân độc lập trong việc lĩnh hội tri thức và mang trong mình bốn giá trị cốt lõi Integrity, Đam mê, Hào phóng và Học tập suốt đời.

Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Bên cạnh môi trường học tập đổi mới, cơ sở vật chất hiện đại, Gateway còn được học sinh yêu thích, phụ huynh tìm đến & giáo viên, nhân viên tự hào bởi văn hóa trường học đặc biệt, nơi mỗi thành viên luôn được yêu thương, giúp đỡ và phát triển lòng tự tin sáng tạo.

Trải qua 4 năm với những thành quả giáo dục đáng tự hào, năm 2021, Gateway Hải Phòng tự hào vươn mình mạnh mẽ với 3 cấp Tiểu học, THCS, THPT đào tạo hệ song ngữ và hướng tới đào tạo hệ quốc tế. Đây được coi là bước sự phát triển vượt bậc về cả chất lượng giáo dục lẫn sự kiên định về lời hứa của những người làm giáo dục tận tâm đối với tương lai các thế hệ học sinh của trường.

Dewey Hải Phòng vươn tầm nâng bước

Từ ngày 30/6 năm nay, Trường Phổ thông Gateway Hải Phòng chính thức trở thành Trường Phổ thông Dewey Hải Phòng (The Dewey Schools). Tên trường được lấy theo tên của ngài John Dewey, người đã khai sinh ra phương pháp Learning - by- doing.

Việc đổi tên trường một lần nữa khẳng định lại phương pháp giáo dục mà Gateway áp dụng trong suốt 4 năm đã có thành quả nhất định cũng như tiếp tục theo đuổi sự tin tưởng với phương pháp này. John Dewey cũng là chủ nhân của câu danh ngôn "Giáo dục không phải chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống" - Câu nói chứa đựng quan điểm giáo dục mà Gateway luôn hướng tới.

Một trong những dấu mốc quan trọng của giai đoạn phát triển này chính là việc ký kết hợp tác với Trường Mount Vernon - một trong 10 trường học đổi mới nhất tại Mỹ, chính thức nâng cấp để phát triển 2 hệ đào tạo (Song ngữ và Quốc tế). Từ năm học 2021-2022, học sinh được tiếp cận với chương trình học tích hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và chương trình giáo dục Quốc tế theo chuẩn Common Core của Mỹ.

Lộ trình học tập cũng được thiết kế sâu hơn với 3 chương trình chủ yếu dựa trên mục tiêu học tập của mỗi học sinh, bao gồm Chương trình Song ngữ Dewey, Chương trình Adventure và Chương trình Journey. Ngoài ra học sinh sẽ có cơ hội tham gia học tập tại Mount Vernon thông qua chương trình trải nghiệm văn hóa hoặc trải nghiệm học tập tại Mỹ.

Gateway schools của quá khứ cũng như The Dewey Schools của hiện tại và tương lai là môi trường giáo dục toàn diện, đào tạo ra những con người có năng lực tự học, tinh thần tự lập, trách nhiệm và có tâm hồn phong phú. Học sinh của trường được phát triển một cách toàn diện các kỹ năng để tự chủ cuộc sống, sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ để học tập văn hóa, hùng biện và trở thành những công dân được thế giới mong chờ.

Tất cả những điều trên sẽ giúp Deweys Hải Phòng hoàn thành sứ mệnh của mình: Ngôi trường của sự khám phá (sẵn sàng vào đại học), sáng tạo (cạnh tranh toàn cầu), và tác động (trở thành những nhà lãnh đạo có tác động đến cộng đồng).

Trường Thịnh