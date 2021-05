Thầy hiệu trưởng đi cùng chuyến bay có ca mắc Covid-19, cả trường cách ly

Dân trí Thầy hiệu trưởng đi cùng chuyến bay với ca mắc Covid -19 nên hàng trăm học sinh, giáo viên ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre phải cách ly tại nhà để theo dõi.

Ngày 6/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết trên địa bàn tỉnh hiện đang có hơn 300 người được yêu cầu cách ly để phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Chợ Lách đang có 45 trường hợp gồm 3 F1 và 42 F2 của bệnh nhân 299 ở Đà Nẵng.

3 trường hợp F1 là thành viên của 1 gia đình đã đi du lịch cùng chuyến bay với bệnh nhân 299, trong đó có 1 học sinh Trường mầm non thị trấn Chợ Lách và 1 cán bộ Huyện ủy Chợ Lách.

39 trường hợp F2 là học sinh và giáo viên của Trường mầm non thị trấn Chợ Lách, 3 F2 còn lại là cán bộ Huyện ủy Chợ Lách.

Tại huyện Mỏ Cày Nam, ngày hôm nay có 207 học sinh cùng 19 cán bộ, giáo viên của Trường tiểu học An Định 2 và 34 học sinh, 2 giáo viên Trường mẫu giáo An Định phải tự cách ly tại nhà vì trước đó thầy hiệu trưởng Trường tiểu học An Định 2 đi trên chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng; trên chuyến bay này sau đó xác định có ca dương tính.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bến Tre đã cho 278 học sinh và 23 giáo viên tự cách ly tại nhà để theo dõi.

Chiều 6/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, những người đi cùng chuyến bay với ca mắc Covid -19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, theo quy định thì các giáo viên, học sinh vẫn phải tự cách ly để theo dõi.

Nguyễn Cường