Thầy giáo chở hàng trăm học trò miền núi về thành phố điều trị Covid-19

Dân trí Không quản ngại khó khăn, dịch bệnh, khi huyện Nam Trà My bùng phát dịch, thầy Lê Huy Phương - Hiệu trưởng trường PTDT bán trú Tiểu học Trà Tập đã chở hàng trăm học sinh mắc Covid-19 đi điều trị.

Hơn 20 chuyến xe chở hàng trăm F0 đi điều trị

Tối 17/11, thầy Phương kết thúc hành trình 6 giờ liền điều khiển xe ô tô 16 chỗ đưa hơn 10 học sinh khỏi bệnh về trường hay trở về cách ly tại nhà ở xã Trà Mai chuẩn bị bữa cơm tối.

Đây là chuyến xe thứ 21, tính từ ngày 29/10 - 6/11, mà thầy Phương cầm lái đưa hơn 80 học sinh F0 đi điều trị Covid-19 tại TP Tam Kỳ.

Thầy Lê Huy Phương cầm lái chiếc xe 16 chỗ chở học sinh F0 huyện Nam Trà My xuống TP Tam Kỳ điều trị.

Thầy Phương kể, ngày 24/10, huyện Nam Trà My nghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên. Những ngày sau, lực lượng y tế tỉnh Quảng Nam xét nghiệm sàng lọc và phát hiện hơn 200 ca mắc Covid-19, trong đó chủ yếu là học sinh của trường.

Nam Trà My là huyện miền núi nghèo, 97% người dân ở huyện là đồng bào dân tộc thiểu số, Trung tâm y tế huyện chỉ có một xe cấp cứu và được huyện tăng cường thêm một chiếc xe 7 chỗ, trong khi số lượng F0 nhiều.

Tối 28/10, huyện huy động được 4 chiếc xe 45 chỗ và thầy Phương kết nối với CLB "Bạn thương nhau" TP Đà Nẵng thuê được 5 xe từ 16-45 chỗ cùng chở 163 học sinh về TP Tam Kỳ điều trị.

Những em học sinh F0 được thầy Phương chở về TP Tam Kỳ điều trị.

Sau lần chở học sinh từ huyện Nam Trà My đi điều trị bệnh Covid-19 hôm 28/10, một số tài xế e ngại nguy cơ lây nhiễm cao và phải thực hiện cách ly nên xin từ chối cầm lái. Thế là có xe nhưng thiếu tài xế, trong khi rất nhiều học sinh mắc Covid-19 cần được đưa đi cách ly, điều trị.

Trước tình thế đó, để kịp chở các em học sinh từ huyện Nam Trà My đến cơ sở điều trị bệnh Covid-19 ở TP Tam Kỳ, thầy Phương xung phong tình nguyện làm tài xế. Thầy tự tin vì bản thân thấy đủ điều kiện để lái xe 16 chỗ và đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Sau khi đưa học sinh đến bệnh viện, thầy Lê Huy Phương dừng xe ở đoạn đường vắng ăn cơm.

"Trong thời gian qua, ở nước ta, khi dịch bùng phát, có nhiều người tự nguyện lái xe chở F0 đi điều trị. Họ mặc áo quần bảo hộ và tuân thủ quy định phòng chống Covid-19 nên không bị lây nhiễm. Thậm chí có nhiều người chưa tiêm vaccine nhưng chở hàng trăm F0", thầy Phương chia sẻ và cho rằng đã chuẩn bị cho bản thân nên không e ngại chở F0.

Tối 29/10, thầy Phương bắt đầu nhận xe và mặc đồ bảo hộ y tế, tuân thủ quy định phòng chống dịch rồi cầm lái chuyến xe đầu tiên chở 13 học sinh Trường PTDT nội trú Nam Trà My về TP Tam Kỳ điều trị.

Thầy giáo đưa hàng trăm F0 từ huyện miền núi Nam Trà My xuống TP Tam Kỳ điều trị.

Trong đêm tối, dưới cơn mưa tầm tã, xe không thể đi nhanh. Sau khoảng 4 giờ đồng hồ vượt cung đường quốc lộ 40B dốc và quanh co gần 100 km từ huyện Nam Trà My về TP Tam Kỳ lúc 22h. Sau khi bàn giao bệnh nhân cho bệnh viện, người và xe được phun khử trùng, thầy lái xe trở về huyện Nam Trà My thì đã 2h sáng.

Những tấm lòng ấm áp sẻ chia với người chở F0 đi điều trị

Đều đặn trong 21 ngày qua, với hơn 20 chuyến xe, thầy Phương đã đưa học sinh đi điều trị và học sinh khỏi bệnh trở về địa phương với tổng quãng đường gần 5.000 km. Có ngày chạy 2 chuyến, tổng cộng hơn 400 km. Những chuyến xe chở F0 này không có thời gian cụ thể, lúc nào nhận được thông tin của lực y tế là thầy có mặt.

Có lúc thầy Phương ngồi ăn cơm luôn trên xe.

Từ huyện Nam Trà My đến TP Tam Kỳ bàn giao học sinh cho bệnh viện, thầy Phương được người dân hỗ trợ cơm nước. Thầy muốn ăn gì thì được họ mua và hẹn gặp nhau ở chỗ đường vắng, 2 bên giữ khoảng cách đưa cơm. Sau khi nhận, thầy Phương chọn nơi hoang vắng dừng xe, ngồi bệt ngay bên lề đường để ăn qua bữa, gặp lúc trời mưa thấp dưới chân cầu "tiếp năng lượng"

Kỷ niệm những ngày vận chuyển F0 mà thầy nhớ nhất? Thầy Phương kể: Tối 2/11, sau khi lấy cơm, thầy dừng xe ở đường Điện Biên Phủ, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ giữa cánh đồng.

Trong lúc mang cơm ra ăn thì có 2 vợ chồng nhận ra người chở học sinh mắc Covid-19 đi điều trị. Họ đi mua nước ngọt, nước lọc đến tặng thầy; sau đó, có 2 mẹ con đi bán bánh tráng về đứng từ xa thăm hỏi rất cảm động.

Bất chấp mưa gió, trong 3 tuần qua, thầy Phương đã đưa hàng trăm F0 từ huyện Nam Trà My đi điều trị ở TP Tam Kỳ và sau khi khỏi bệnh, thầy lại đưa các em trở về địa phương (Ảnh: NVCC).

"Trong đêm tối, 2 mẹ con quay xe lại tìm quán mua nước đến tặng. Xung quanh mình có rất nhiều người tốt. Họ thấy mình là người xa lạ mà sẵn sàng giúp đỡ, nói gì đến việc học sinh của mình ở huyện miền núi đang gặp khó khăn mà mình làm ngơ sao đành", thầy Phương chia sẻ.

Kết thúc mỗi hành trình, thầy Phương về nhà tự cách ly. Từ ngày làm tài xế chuyên chở F0, vợ chồng thầy Phương phải cách ly dù ở chung nhà. Nhà có 2 phòng, vợ thầy ở một phòng, còn thầy ở một phòng để giữ khoảng cách. Đến bữa cơm thì vợ thầy đã chuẩn bị sẵn, vợ đặt trước cửa phòng rồi thầy ra lấy.

Quốc lộ 40B từ huyện Nam Trà My xuống TP Tam Kỳ khoảng 100 km, đường nhỏ hẹp, nhiều dốc, quanh co và thường xuyên bị sạt lở.

"Những lúc đưa xe đến trường đón các em học sinh F0 đi điều trị, tôi thấy đồng nghiệp của mình lo cho các em từng chút một, từ việc mặc đồ bảo hộ, xếp áo quần, dặn dò tỉ mỉ từng học sinh… Rồi những cánh tay đưa lên vẫy chào tạm biệt trước khi xe lăn bánh mà cảm xúc dâng trào, nhiều lúc không cầm được nước mắt", thầy Phương xúc động kể.

Thầy Lê Huy Phương là con trai cả trong gia đình có 5 anh chị em ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Năm 1998, thầy Phương tốt nghiệp ngành tiểu học, Trường đại học Quảng Nam và nhận công tác tại trường Tiểu học Trà Vân huyện Nam Trà My. Năm 2015, thầy Phương được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập. Ngoài thời gian công việc ở trường, thầy đầu tư một xe 7 chỗ để làm thêm nghề tay trái cải thiện thu nhập. Tuyến đường quốc lộ 40B từ huyện Nam Trà My về TP Tam Kỳ đã quá quen thuộc đối với thầy. Với những cống hiến của hiệu trưởng Phương, ngày 15/11, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - đã quyết định trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" đến thầy Lê Huy Phương, vì "Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021".

Công Bính