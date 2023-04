Thành tích ấn tượng của cô gái nhận học bổng 100% Đại học FPT

Bảng thành tích ấn tượng

Nguyễn Hà Lan là cựu học sinh chuyên Toán tại trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái. Trong 3 năm học cấp 3, Lan đã giành được nhiều thành tích ấn tượng.

Theo đó, Lan từng giành giải vàng đấu trường Toán học châu Á AIMO; giải nhất học sinh giỏi môn tin cấp tỉnh; giải nhì khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn toán và môn tin. Không những học tốt các môn tự nhiên, Lan cũng có cho mình điểm số IELTS 8.0 ấn tượng khi vẫn còn là một học sinh lớp 12.

Bí quyết ôn thi học bổng trong một tháng

Thành tích tiếp theo của Hà Lan là học bổng 100% với điểm số cao nhất trong kỳ thi học bổng của Đại học (ĐH) FPT.

Theo Lan, để có được điểm số cao như vậy, cô sinh viên đã mất một tháng ôn luyện. Lan chia sẻ lý do là có kiến thức nền tốt. Bản thân Lan là một người học chuyên toán, có sẵn tư duy logic tốt. Do vậy, khi bắt đầu tiếp xúc với đề thi toán logic của ĐH FPT, cô bạn rất nhanh đã có thể thích nghi.

Lan tin rằng yếu tố quan trọng giành được học bổng là sự quyết tâm (Ảnh: NVCC).

Trong một tháng đó, Lan giải hàng trăm đề, thường xuyên lên các hội nhóm săn học bổng ĐH FPT để trao đổi. Mỗi lần có livestream giải đề thi học bổng của ĐH FPT, Lan đều tham gia.

"Vì tham gia vào các nhóm học tập đó mà em đã quen biết được những người bạn thông minh, chăm chỉ và thân thiện khắp ba miền Tổ quốc. Các bạn vẫn là những người bạn tốt tới tận bây giờ", Lan nói.

Hà Lan vẫn nhớ như in khoảnh khắc nhận kết quả học bổng 100% của ĐH FPT. Lan đã không kìm được cảm xúc mà chạy khắp nhà rồi la lên "học bổng 100%". Khi nghe thấy và kịp định hình câu chuyện, ba mẹ Lan đã lao tới ôm chặt lấy con gái.

Lan khẳng định: "Kết quả không quá bất ngờ với em. Không chỉ trong kỳ thi học bổng mà lần nào làm gì em cũng đặt ra mục tiêu cao nhất và cố hết sức làm nó, có như thế thì mới không nuối tiếc".

Con gái học IT trong thời đại này khác lắm

Có không ít người xung quanh từng nghi ngờ khả năng theo học công nghệ thông tin (IT) của Lan vì quan điểm "con gái học IT sẽ vất vả". Nhưng cô bạn vẫn quyết tâm đi theo lựa chọn của mình với lòng tin, con gái học IT trong thời đại này khác lắm.

Lan chia sẻ: "Em theo học chuyên ngành An toàn thông tin vì đây là một lĩnh vực cần thiết cho đời sống. Trong tương lai, em muốn trở thành một kỹ sư bảo mật thông tin cho người dùng internet Việt Nam".

Sau khi trải qua 2 kỳ học chuyên ngành đầu tiên, Lan đã có những trải nghiệm với ĐH FPT. Với khả năng của mình, cô bạn hoàn thành nhanh những môn toán và logic khoa học máy tính trên lớp.

Lan (ngoài cùng bên trái) là mentor (người hướng dẫn) môn toán logic tại hội săn học bổng ĐH FPT (Ảnh: NVCC).

Lan chia sẻ rằng năm ngoái, các anh chị trong nhóm đã giúp Lan giải đề, để bản thân có được học bổng 100%, nên năm nay Lan sẽ làm người hướng dẫn cho các em sinh viên khóa dưới.

Tới bây giờ, Lan vẫn cảm thấy chọn học IT tại ĐH FPT là rất đúng đắn. Ngoài việc là một trong những môi trường hàng đầu đào tạo lĩnh vực công nghệ thông tin, ĐH FPT cũng là trường ĐH có nhiều chương trình, hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng mềm và ngoại ngữ.

Lan cho biết đã thành công thi tuyển vào 2 câu lạc bộ (CLB) chuyên môn của ĐH FPT Hà Nội là JS Club - Japanese Software Engineers (CLB Lập trình viên Nhật Bản) và FPTU Data Science Club (CLB Khoa học dữ liệu).

Tham gia sinh hoạt tại 2 CLB này, cô bạn gặp rất nhiều anh chị, bạn bè tài giỏi, có chung đam mê với ngành công nghệ thông tin. Các bạn thường trò chuyện về nghề, cùng nhau tổ chức các cuộc thi học thuật và tham gia các cuộc thi code dành cho sinh viên.

Lan (hàng 1 thứ 3 từ phải vào) thích thú khi sinh hoạt CLB, bởi được học thêm nhiều kiến thức mới (Ảnh: NVCC).

Mới đây, tuy là một sinh viên năm nhất, Lan đã tham gia tranh tài tại "Hackathon JunctionX Hanoi" 2023.

Lan cùng các bạn tham gia trại code 48h do Junction Vietnam đồng tổ chức cùng Tập đoàn Công nghệ viễn thông Viettel (Ảnh: NVCC).

Hà Lan khẳng định học bổng ĐH FPT đã giúp cô bạn có được những trải nghiệm thú vị. Tại đây, Lan từng bước tiến gần hơn với tương lai trở thành một kỹ sư bảo mật thông tin. Vì thế, Lan đã động viên các bạn học sinh có thể nộp hồ sơ để tham gia kỳ thi học bổng vào ĐH FPT ngày 7/5 tới.